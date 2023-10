Tidningen: Gyökeres ”svek” Sporting

Headlines Blogg

Correo da Mãnha (Portugal) menar att ”Gyökeres ’sviker’ lejonen i Polen”. Lejonen är Sportings smeknamn, syndbock är Viktor Gyökeres. Svensken fick rött kort efter bara åtta minuter, och CdM skriver, ”Den här gången avgjorde inte Gyökeres till Sportings fördel, snarare tvärtom”. Men Rúben Amorim tar sin anfallare i försvar. ”Jag var upprörd eftersom han halkade och inte hade för avsikt att trampa på sin motståndare. Jag vill inte säga om det var rött eller inte, men tycker att uppsåt ska vägas in i beslut”, säger Amorim.

Fyens Stiftstidende (Danmark) går igång på att krisklubben Odenses sportchef Björn Wesström satt upp sin villa till försäljning. Framtiden för både Wesström och tränare Andreas Alm har uppgetts oviss. Men Wesström säger att han bara tänker byta hus i Odense, och lägger trotsigt till, ”Jag ska också byta bil i december, men planerar att behålla min frisör, om ni vill dra några slutsatser av det”.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar att Ajax är ”Knockade igen” (0-2 mot Brighton). En sparkad tränare räckte inte. ”Det handlar också om självförtroende”, säger tillfällige tränaren Hedwiges Maduro. De Telegraaf menar att avstängde och formstarke Maychel Lado saknades när AZ föll pladask (1-4 mot Aston Villa).



ENGLAND

The Sun drar störst på ”Goalden Bells” (David Beckham var ”Golden Balls”). Det är från ett uttalande från experten Gary Lineker om att Jude Bellingham kan användas som anfallare i landslaget. ”Så som han börjat i Real Madrid ger han Gareth Southgate ett strålande alternativ. Om något händer Harry Kane – eller efter det att han slutar, Harry är 30 nu – så kan Jude spela som anfallare eller falsk nia”, menar Lineker. Spekulationerna om ersättare till Sandro Tonali i Newcastle är många. The Sun pekar nu ut Ruben Neves i Al Ahli. Kalvin Phillips i Man City, som också nämnts tidigare, ses som alternativ.

Daily Mail spekulerar i att den på nytt ljumskskadade Alexander Isak blir borta fram till landslagsuppehållet och missar de fem nästkommande matcherna (Wolves, Man United, Arsenal, Dortmund, Bournemouth). The Athletics skadespecialist Ben Dinnery tror på ”14-21 dagar, om inte längre”, vilket även skulle sätta frågetecken för EM-kvalmatcherna mot Azerbajdzjan (16 nov) och Estland (19 nov). Newcastle har stormatcher på löpande band efter det: Chelsea (25 nov), PSG (28 nov) och Man United (2 dec).

Daily Telegraph uppger att Newcastle ser över möjligheterna att skära i Sandro Tonalis lön under avstängningen. Italienaren är en av klubbens bäst betalda spelare. Tonali fick i går sitt straff på tio månaders avstängning från spel bekräftat, därav Daily Stars största rubrik ”Sandro TENali”.

Daily Mirror summerar Europakvällens för engelska lag. ”Too good Toulouse” är den fyndiga beskrivningen på Liverpool (5-1 mot Toulouse), som vunnit samtliga tre matcher i Europa League. Däremot tog West Hams 17 matcher långa svit utan förlust i Europaspelet slut i Aten (1-2 mot Olympiakos) – ”Rena grekiskan för Moyes”. Liksom de flesta andra tidningar uppmärksammar också att Man Uniteds Alejandro Garnacho kan straffas för en tweet med gorilla-emojis till André Onana – trots att målvakten tar honom i försvar. På tal om Garnacho. Experten Chris Sutton sågar, liksom Kim Källström i TV4, argentinarens sätt att trampa sönder straffpunkten innan Jordan Larsson-straffen i onsdags. ”Om det varit tvärtom hade Unitedfans varit rasande. Jag tycker det var riktigt dåligt gjort av Garnacho”, påpekar Sutton.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport visar, ”Juve här är förstaplatsen”. Turinlaget har en ”gyllene chans” att ta över den i morgon. Hemmamatch mot Verona väntar. Ligaettan Inter och ligatvåan Milan spelar på söndag. Tidningen ger annars stort utrymme åt just Milans problem, särskilt att med att göra mål. Krönikören Luigi Garlando menar att hela laget behöver ett lyft, och mannen som behövs är Zlatan Ibrahimovic. Under rubriken ”Pioli lämnad ensam – Ibra behövs”, skriver Garlando att svensken kan ”återskapa girighet, självförtroende och hopp i omklädningsrummet”. Han fortsätter: ”Ibra kan vara ett tufft och auktoritärt ansikte att visa utåt i motgång, den starke man som saknas, som kan skydda laget och klubben, men också med en karisma som kommer klubben till gagn”. Garlando kommer till slutsatsen att, ”Det här är det idealiska ögonblicket att sudda ut tvivlen om han fortfarande vill engagera sig för Milans bästa”. Milan har vid upprepade tillfällen den senaste tid sagt att bollen är hos Ibrahimovic om han vill ta sig an en roll i klubben. Sportitalia-krönikören Gianluigi Longari ser det tvärtom. Han skriver att ”vad som måste undvikas är att damma av Ibrahimovic som handledare i styra upp omklädningsrummet i en av världens största klubbar”. Longari menar att det skulle underminera Piolis trovärdighet som tränare.

Corriere dello Sport firar på förstasidan framgångar för Fiorentina (6-0 mot Cuckaricki) och Roma (2-0 mot Slavia Prag). Romas tränare José Mourinho var nöjd, men sedan inte sen att påpeka skillnaderna mellan hans lag och ligaledaren Inter, som väntar på söndag. ”Tyvärr är det två helt olika trupper. Inter har två lag i ett, de kan vila spelare och rotera, de har två till varje position”, menar Mourinho, som också dramatiserar det hela med en ögonblicksbild från matchen i går, ”Jag trodde en stund på slutet att Bryan Cristante skadat sig och blev helt förkrossad. Jag antar att min kollega Simone Inzaghi inte har de reaktionerna när en av hans spelare blir skadad. Tyvärr innebär varje litet problem en katastrof för oss”.

Città della Spezia berättar att Spezia fått avslag på sin överklagan om avstängningen för Albin Ekdal. Därmed står beslutet om tre matcher kvar. Speziamittfältaren har redan avtjänat en match, och får nu inte heller spela mot Cosenza på lördag och Cremonese nästa helg.

SPANIEN

Marca presenterar Real Madrids ”Plan utan Camavinga” mot Barcelona i morgon. Carlo Ancelotti räknar inte med fransmannen i startelvan. Ferland Mendy startar som vänsterback. Även för Luka Modric väntar – på nytt – en bänkplats (här förmodade startelvan i El Clásico). Jude Bellingham har gett klartecken till spel, trots att han avstod den kollektiva träningen i går efter smällen mot Braga. AS fångar också upp att Míchel bli ny tränare för Al Qadsiah i saudiska andra divisionen. Robbie Fowler har fått sparken redan efter fyra månader, trots att laget ligger på andra plats. Míchel var senast i Olympiakos. Bland övriga nyheter märks att backen Sokratis Papastathopoulos skrivit på för Real Betis.

Sport och Mundo Deportivo har fullt fokus på Barças möte med Real Madrid i helgen. Sport tror på ett ”Lewandowski-mirakel”. Polacken är nästan tillbaka efter skada och är aktuell för en bänkplats. MD, som hade ”Ferminator” som rubrik efter Barças CL-seger, ser i dag Fermín López som ett ”Vapen i El Clásico”. Gil Manzano har utsetts till domare i matchen. Det har fått Barçafans att gå i taket. Han ses som Real Madrid-vänlig och Barça-fientlig. ”En skam!”, rasar El Chiringitos Barça-journalist Jota Jordi.

Cadena SER pratar med tidigare Barça-presidenten Joan Gaspart som är förbannad på Real Madrids president Florentino Pérez som avstår i El Clásico. ”Vad mer vill han att vi ska göra? Sätt oss på knä och be om hans förlåtelse?”, säger Gaspart. Bakgrunden är att Pérez sägs ha hoppat av matchen på grund av en tweet från en styrelseledamot i Barcelona som hånade Vinícius Jr. Tweeten plockades bort och Barças vicepresident Rafa Yuste lovade brasilianaren att något sådant inte ska hända igen.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att Olympique de Marseille tog en seger ”I all vänlighet” i Europa League (3-1 mot AEK). De båda klubbarnas ultras har starka vänskapsband sedan 30 år tillbaka, vilket ett OM-tifo också manifesterade (se tifot här). ”Jag känner att i den värld vi lever i hade det varit skönt att se sånt här oftare. Jag vill se mer brödraskap som vi såg i dag (läs: i går)”, säger OM- tränaren Gennaro Gattuso. Marseille toppar nu gruppen. Gabriel Gudmundsson får 5/10 i betyg i Lilles seger i Conference League (2-1 mot Slovan Bratislava). Ingen i hemmalaget får över 6. PSG:s stjärnskott Warren Zaïre-Emery får rubriker i alla franska medier. L’Equipe tror på landslagsdebut mot Gibraltar den 18 november. Det skulle göra 17-åringen till yngste landslagsspelare sedan 1911.

RMC Sport pratar med Jürgen Klopp om varför Ibrahima Konaté inte var med i gårdagens storseger (5-1 mot Toulouse). Då passar Liverpooltränaren på att dela ut en känga till förbundskapten Didier Deschamps. ”Jag älskar allt med ’Ibou’, men han har emellanåt haft skadeproblem, och Herr Deschamps spelade honom 90 minuter och sedan 87 minuter i de två landskamperna, så vi vilar honom lite, för vi har match på söndag igen. Herr Deschamps, det är så vi vilar spelare, inte tre minuter av 90 minuter”, svarar Klopp.

TYSKLAND

Bild berättar att Manuel Neuers comeback till slut blir av. 351 dagar efter sin senaste match vaktar 37-åringen stolparna för Bayern München mot Darmstadt på lördag (förmodade startelvor här). Podden Bayern Insider levererar smått och gott. Som att klubben inte kommer att spendera stort i januarifönstret. Intresse finns fortfarande för João Palhinha men Bayern kommer inte att matcha sommarens bud på 65 miljoner euro. Thomas Tuchel och sportchefen Christoph Freund är oavsett överens om att hitta en nummer 6, en defensiv mittfältare, i januarifönstret.

Kicker ser tyska målfester i Europaspelet. Bayer Leverkusen svarade för en överkörning i Europa League (5-1 mot Qarabag) och Eintracht Frankfurt för en i Conference League (6-0 mot HJK Helsingfors). Hugo Larsson, som enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har storklubbars ögon på sig, vilade. Större uppgifter väntar: Dortmund på söndag.