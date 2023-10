Berntsen om starten i AIK: ”Läskigare än under tio år i Norge”

Headlines Blogg

Nettavisen (Norge) pratar med AIK:s sportchef Thomas Berntsen, som beskriver det dramatiska skiftet från lugna Sarpsborg till kaotiska AIK. ”Det var en så dålig stämning i klubben. Det var graffiti på träningsanläggningen. Det var läskigt. Jag var med om fler läskiga saker här de första 14 dagar än jag var med om på tio år i Norge”, säger han. Den långa intervjun, som även passerar ämnet Viktor Fischer, glider så småningom in på talangen Jonah Kusi-Asare. ”Han kommer att bli en ny John Carew”, menar Berntsen, och säger att 16-åringen kunde sålts till klubbar som Juventus eller Club Brügge. ”Han ville det inte, vi ville det inte – han vill slå igenom här först”, lägger Berntsen till.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) radar upp epitet på Ajax, som sedan bockas för. ”Sinnesjukt”, ”Otroligt”, ”Historiskt”, ”Helt främmande”, ”Absurt”, ”Unikt”, ”Bisarrt”. Efter gårdagens förlust (2-5 mot PSV Eindhoven) ligger Ajax sist i Eredivisie. De Telegraaf skriver att fans upplever det som ”Den svartaste dagen i klubbens historia”. Dock har Ajax en eller två matcher mindre spelade än övriga lag. Det är oavsett en utmaning som väntar förmodade interimtränaren John van ‘t Schip. Gårdagens motståndare förstärker också vid sidan av plan. PSV tar enligt De Telegraaf in Frank Arnesen i styrelsen.

Soccer Laduma (Sydafrika) uppger att Kaizer Chiefs är ute efter Tashreeq Matthews i Sirius. Det antyds att 23-åringen skulle behöva en ny klubb som språngbräda till de stora klubbarna i Europa och till en landslagsplats. Matthews har kontrakt med Sirius till 2026.

ENGLAND

Daily Mirror kör på ”Ha-ha-land” som har en dubbelmening. Norrmannen tog Man City-fansen till ett drömland och med två mål och en assist var han den som fick sista skrattet (3-0 mot Man United). Haaland lät sig inspireras av – Man United-fansen. ”Det var en massa supportrar som sjöng ’Keano’ år mig, jag vet inte varför”, log Erling Haaland, väl medveten om antagonismen mellan hans pappa Alf Inge och Roy Keane 1991, ”Jag använde det (Unitedfansens sånger) som inspiration. Jag firade rejält för dem”. Haaland är en av fyra spelare som är med i BBC:s Omgångens lag.

Manchester Evening News går i spelarbetygen hårt åt Jonny Evans och Victor Nilsson Lindelöf, som överraskande fick starta men inte Raphaël Varane. ”Taktiska skäl”, insisterade Unitedtränare Ten Hag. Det är bara ett av många tränarbeslut som kritiseras. I Sky Sports studio sa Roy Keane att Bruno Fernandes borde fråntas kaptensbindeln. Manchester Evening News krönikör Samuel Luckhurst menar att gårdagen var ”en av Ten Hags värsta” hittills och att ”Manchester United går bakåt” under hans ledning. Daily Telegraph har som största sportrubrik i dag att ”Fansen vänder sig mot Ten Hag”. United blev utbuat efter matchen. Men Ten Hag själv ser Citymatchen som bara ett smärre bakslag. ”Jag tror vi är på väg upp”, säger han.

The Sun förmedlar med ”Blues the Daddy” att City och Haaland regerar i Manchester City. Tidningen uppmärksammar också Liverpools känslor kring Luis Diaz mitt i segern (3-0 mot Nottingham). Colombianens pappa är fortfarande kidnappad. Diogo Jota målfirade med att hålla upp Luis Diaz tröja. Efter matchen sa Liverpools tränare Jürgen Klopp, ”Hur kan fotbollen vara särskilt viktig en dag som denna?”. The Sun kom under söndagen också med uppgiften att Arsenal väntas ge sig in i kampen om Marc Guehi till sommaren. Sedan tidigare har Man City, Man United och mittbackens förra klubb Chelsea uppgetts intresserade.

Chronicle följer upp beskeden om Alexander Isak. Först kom rapporter om att svensken blir borta till landslagsuppehållet. Newcastle tränare Eddie Howe tonade sedan ner farhågorna. Men nu säger Howe, ”Vi får se om han är redo att spela innan landslagsuppehållet. Det finns en stor risk att han inte är det, men vi får se”. Newcastle har matcher mot Manchester United, Arsenal, Dortmund och Bournemouth innan landslagsuppehållet i mitten av november.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger tonvikt vid två anfallare efter Inters seger (1-0 mot Roma). Visslingarna mot Romelu Lukaku och matchens enda målskytt Lilian Thuram. Den förstnämnde utses också till matchens sämste (4,5 i betyg – ”misslyckades med allt”), den sistnämnde till matchens bäste (7 – ”fulländad anfallare”). Även Corriere dello Sport har Lukaku som sämst och Thuram som bäst på planen. Milanos rödsvarta gäng hade 2-0 men fick bara oavgjort, till inte minst tvåmålsskytten Olivier Girouds frustration (2-2 mot Napoli). Söndagens prestation stod annars Cagliari för. Med 20 minuter kvar låg laget under med 0-3 mot Frosinone. När slutsignalen gick hade Claudio Ranieris lag vunnit med. 4-3. En sådan vändning så sent i matchen har inte skådats förr i Serie A. Det fick också Cagliaris X-konto att gå bananas.

La Repubblica uppger att Milans ägare Gerry Cardinale ”ännu inte övertygat Zlatan Ibrahimovic, men förväntar sig att lyckas”. Därmed skulle svensken kliva in i en roll som en slags team manager. Milan har en längre tid sagt att bollen är hos Ibra. Gazzetta dello Sport hade så sent som i fredags en krönika om att Milan behöver Ibrahimovic nu (se under Italien). Budskapet upprepades i helgen, ”Om inte nu, när då?”.

SPANIEN

Marca ser fram emot en ”Guldafton”. Det är i kväll som Ballon d’Or-galan hålls och Marca understryker att det blir Lionel Messi och Aitana Bonmatí som får de finaste priserna. ”Bollen pratar spanska”, som är rubriken på första uppslaget i dagens papperstidning. Dessutom skriver Marca att Jude Bellingham får en topp-fem-placering i Ballon d’Or, samt kommer att tilldelas Kopa Award, som bästa unga spelare. Både Marca och AS skriver vidare att det redan är klart att engelsmannen kommer att få Tuttosports utmärkelse Golden Boy, som delas ut den 10 november. Marca skriver på annat håll att Aurélien Tchouaméni väntas bli borta upp till sex veckor på grund av frakturen i ett mellanfotsben, som han ådrog sig i El Clásico. Atlético tog sin 14:e raka hemmaseger (2-1 mot Alavés), en tangering av klubbrekordet. Målskyttarna Morata och Riquelme är också med i Marcas Omgångens lag.

Cadena Cope krokar i med att berätta att Atlético är nära att förlänga kontraktet med Diego Simeone ytterligare tre år. Om argentinaren stannar till 2027, skulle han ha varit tränare i klubben i 16 år.

Mundo Deportivo och Sport har fullt fokus på Ilkay Gündogans kritik mot egna laget efter förlusten i El Clásico. ”Jag vill se mer ilska, större besvikelse”, sa han bland annat. Mundo Deportivo menar att utspelet fallit i god jord hos både tränarstab och klubbledning, som ser det som ett tecken på den förre Man City-spelaren vinnarinstinkt. Sport hoppas på förstasidan att det förlusten och Gündogans ord fungerar som en ”Väckarklocka” för laget. Barça ligger nu fyra, och är fyra poäng efter Real Madrid.

FRANKRIKE

L’Equipe och La Provence har snarlika förstasidor. Rubrikordet ”Skammen” följs av bild på Lyontränaren Fabio Grossos skadade ansikte efter Marseille-supportarnas bussattack. Även Grossos assisterande tränare Raffaele Longo skadades. Både de rörliga bilderna från attacken (se klipp här) och stilbilderna på bussen efteråt (se bild här) är skrämmande. Matchen sköts upp. OL kommer anmäla händelsen, påtalar i ett uttalande att ”den här typen av situationer inträffar varje år i Marseille” och kräver hårda tag. Eftersom händelsen inträffade utom OM:s ansvarsområde riskerar klubben ingen sportslig bestraffning, skriver L’Equipe. Sju personer ska ha gripits, enligt La Provence. Även tre supporterbussar till OL attackerades. Smärre personskador rapporteras. Händelsen är besvärande för myndigheterna eftersom det inte är första gången i Marseille men också med tanke på säkerhet och OS nästa år. Dessutom är det dålig reklam för Ligue 1 som har svårt att sälja tv-rättigheterna. Joel Asoro får svaga 4 av 10 i betyg för sin insats för Metz (0-0 mot Le Havre).

Le Parisien uppmärksammar att Kylian Mbappé stod i fokus för PSG på alla möjliga sätt (3-2 mot Brest). Han sänkte motståndarna med sina två mål men retade upp hemmapubliken med sina gester (se klipp här). Det retade även motspelare och Mbappé får även viss kritik av egna tränaren Luis Enrique. ”Jag gillar inte sånt. Det är negativ energi. Det är bättre att njuta av ögonblicket. Man få försöka ge positiv energi. Jag vet inte exakt vad som hände”, säger Luis Enrique. Agerandet skapade också debatt i medierna. Efter kritik från en journalist på X svarar Mbappé själv, ”Så klart, jag borde ha sjungit med när de förolämpade mina lagkamrater. En del har verkligen aldrig satt sin fot på fotbollsplanen oavsett nivå”. Genom segern klättrar PSG upp till andra plats, en poäng bakom Nice.

TYSKLAND

Kicker tar på förstasidan redan sikte på kommande helgs stormatch, Dortmund-Bayern München. ”Gult eller rött?”. Dortmund kommer antagligen lite stärkta efter gårdagens upphämtning (3-3 mot Frankfurt). En av Frankfurts bästa spelare i den matchen var – på nytt – Hugo Larsson, som får 2,5 av 6 i betyg (1 är högst). I Frankfurt får bara tvåmålsskytten Omar Marmoush högre betyg (2). Frankfurter Rundschau har Larsson som en av tre spelare i kategorin ”Fläckfri”. Tidningen skriver att 19-åringen var ”Outtröttlig och bekymmerslös. Grabben är kul, höll igång spelet”. ESPN frågar tränaren Dino Toppmöller hur det är möjligt att det går så bra för Larsson. ”Det är inte bara på planen, även utanför är han väldigt bra, han lyssnar och vill utvecklas, och det jag verkligen gillar med honom är att han i alla situationer vill ha boll. Han är helt orädd och med tanke på att han bara är 19 år det verkligen imponerande”, svarar Toppmöller, lite av ett eko av hans tidigare omdöme om mittfältaren (se under Frankfurter Rundschau). Hugo Larsson själv konstaterar i samma sändning, ”Ja, det har varit en bra start i Bundesliga”. Ända till en plats i Kickers Omgångens lag räcker det dock inte till den här gången. Där tar Bayernspelare störst plats. Leverkusen leder fortfarande ligan (2-1 mot Freiburg), två poäng före Bayern.

Leipziger Volkszeitung konstaterar att RB Leipzig kan få klara sig utan Dani Olmo resten av matcherna fram till vinteruppehållet (20 december). Besked om han ska operera axeln han skadade i lördagens match väntas tas i dag. LVZ påpekar att spelare med liknande skada ofta varit borta två månader.

WAZ uppmärksammar att Rebecka Blomqvist till slut opererats för sin korsbandsskada. Det meddelade Wolfsburg-svenskan själv i helgen. Något mer spel den här säsongen blir de det inte enligt WAZ.

Bild viker en egen artikel år HSV:s Dennis Hadzikadunic, som svarade för två misstag som gav motståndarna två mål (3-3 mot Kaiserslautern). Backen får genomruttna betyget 5.5 av 6 i Kicker, och Bild påpekar att ex-MFF:arens insatser överlag varit svaga.