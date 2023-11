Gazzetta dello Sport: Holm och Karlsson kan byta klubbar

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kommer en bit in i papperstidningen med uppgifter om Emil Holm. Fiorentina är ute efter en högerback och kastar blickar åt svenskens håll. Klubben har varit intresserad av Holm redan tidigare. 23-åringen har bara fått 132 Serie A-minuter i Atalanta, dit han flyttade från Spezia i somras på lån med köpoption. Holm missade landslagssamlingen på grund av en fotledsskada. En annan svensk som för närvarande också är skadad och som haft svårt att etablera sig i sin nya klubb är Jesper Karlsson. Gazzetta dello Sport menar att Bologna kan välja att låna ut 25-åringen i januari. Klubben har inga tvivel om svenskens kvaliteter, den hoppas fortfarande att han ska explodera på Serie A-scenen, den vill ge honom chansen när han kommer tillbaka i slutet av december men ett lån för mer speltid kan vara ett alternativ, menar GdS.

AGI, italiensk nyhetsbyrå, levererar en nyhet som syns på alla italienska sportettor. Milans Alessandro Florenzi är det senaste namnet som nu utreds för brott mot bettingregler. Sandro Tonali och Nicolò Fagioli har nyligen fått långa avstängningar, men i Florenzis fall, liksom i Nicolò Zaniolos, tycks det röra sig om en lindrigare form, spel på annat än fotbollsmatcher. De kan klara sig med böter.

Tuttosport följer upp Tottenhams påstådda intresse för Samuel Iling-Junior. Enligt tidningen är Londonklubben beredd att pröjsa 20 miljoner euro, pengar som Juventus kan använda till att värva Atléticos argentinske mittfältare Rodrigo De Paul.

ENGLAND

The Sun justerar Grim Reaper (Liemannen) till ”Jim Reaper”. Första offret för Jim Ratcliffes stundande intåg i Manchester United blev klubbens vd Richard Arnold. Fler lär falla offer. Arnolds ersättare väntas bli Ratcliffes egen man, Ineos vd Jean Claude Blanc. Paul Mitchell (Monaco) är hetaste namn som sportchef. Franska Foot Mercato nämner även samtal med Michael Edwards (tidigare Liverpool) och Daily Telegraph tar upp Dougie Freedman. The Sun noterar vidare Chelseatränaren Emma Hayes ilska. Hon anser att laget blev ”rånade” av domaren (2-2 mot Real Madrid). The Sun har vidare uppgiften att Newcastle tar upp kampen om Jonathan Tah. Leverkusenbacken har tidigare uppgetts i bland annat Manchester Uniteds och West Hams sökljus. Newcastle överväger ett bud i januari. 27-åringen värderas till 20 miljoner pund.

Daily Telegraph kan konstatera att Newcastle behöver förstärkningar. Backen Sven Botman väntas behöva operation och blir i så fall borta till minst februari. Anfallaren Callum Wilson blir borta minst sex veckor med en hamstringskada. Tur då att en annan anfallare är tillbaka efter landslagsuppehållet, och därmed kan spela mot Chelsea den 25 november: Alexander Isak. The Athletic har samma uppgift om svensken. Annars drar Telegraph störst på att ”Chelsea riskerar poängavdrag” för att ha kringgått FFP-regler under Roman Abramovitjs tid, enligt den granskning som presenterades häromdagen. Så sent som i juli dömdes klubben till dryga böter av Uefa för andra typer av FFP-brott under Abramovitjs era.

Daily Mirror uppger att Skottland försöker locka Anthony Gordon att byta landslagströja. Newcastlespelaren, som har meriter från det engelska U21-landslaget, har hittills nobbats av förbundskapten Gareth Southgate. 22-åringen har både skotskt och irländskt påbrå. Daily Record skriver att även lagkamraterna Elliot Anderson, Harvey Barnes och Tino Livramento utsatts för skotska trevare. Daily Mirror berättade i går att Manchester United inte tänker släppa Jadon Sancho billigt. Det har tidigare talats om saudiskt intresse för 23-åringen, och journalisten Ben Jacobs preciserar det till Al Hilal.

BBC Sport-intervju med Andros Townsend i Luton skapar rubriker. Orsaken? Kycklingfötter. 32-åringen äter det ”varje kväll, ungefär fem till sex stycken” och lägger till ”det är 20 minuter i ångkokare, sen är det klart”. I kycklingfötter finns gott om kollagen, fiberprotein. ”Det smakar ungefär som kycklingvingar. Det är inte mycket kött utan mycket brosk nära benet”, säger Townsend entusiastiskt (se klipp här), ”Det är som en kycklingvinge men en fot”. Alright.

SPANIEN

Marca och AS ringer båda i larmklockorna. Inte så mycket på förstasidorna, för nyheten kom sent, men på webben: Eduardo Camavinga är knäskadad. Olyckan var framme på Frankrikes träning (se klipp här). Franska Canal+ skriver om fem-sex veckors frånvaro, El Chiringito sex veckor och Onda Cero sex-åtta veckor. Nya undersökningar väntar. Oavsett ett stort avbräck för Real Madrid. Camavinga har täckt upp strålande som defensiv mittfältare i skadade Aurélien Tchouaménis frånvaro, och Marca hade honom som Omgångens spelare i La efter helgen.

Sport och Mundo Deportivo har också den defensiva mittfältsrollen i fokus men av helt andra skäl. Barça letar efter en spelare till positionen. Sport har på förstasidan Mats Wieffer. Feyenoordspelaren, som fyller 24 år i dag, passar profilen Barça är ute efter: ung men ändå med erfarenhet, samt relativt billig. MD pryder sin förstasida med tre andra aktuella namn: Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta) och Martín Zubimendi (Real Sociedad). Tidningen skiljer de tre åt med att Zubimendi är Xavis favorit, Ederson är ett prisvänligt alternativ, Guimarães är dyr men kan fungera genom byte. En värvning till position är aktuell först till sommaren.

Cadena Cope monterar ner AS förstasida i går. Den byggde på att Nico Williams är stekhet bland Europas bjässar, bland dem Real Madrid, och det är till huvudstadsklubben 21-åringen helst vill. Men enligt Copes källor är Real Madrid inte intresserad.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken kan översättas till ”Gullegrisen”. Förbundskapten Didier Deschamps gick häromdagen skrattande med på den beskrivningen av Antoine Griezmann. På tal om landslaget, Eduardo Camavinga skadade knäet på träning (se incidenten här). Enligt Canal+ blir det inget spel mot Gibraltar och Grekland och han återvänder till Madrid. Boubakar Kamara eller Warren Zaire-Emery lär ersätta honom på mittfältet. L’Equipe noterar två tunga förluster för Parislagen i damernas Champions League. PSG föll i Amsterdam (0-2 mot Ajax) och Paris FC föll på hemmaplan mot svenskt motstånd (1-2 mot Häcken). Sistnämnda får rubriken ”Tillbaka på jorden”, eftersom Paris FC överraskade i kvalrundorna. Tränare Sandrine Soubeyard beklagar sig över att Häcken ”gjorde mål på första försöket”. Hon tillägger att ”Jo, det är frustrerande (att förlora, min anm), men en match på hög nivå avgörs på detaljer”.

Le Parisien drar stort på att en tidigare hushållerska hotar att stämma Neymar. Kvinnan, en 35-årig brasilianska, ska i två år ha jobbat svart i Neymars hem sju dagar i veckan under usla arbetsförhållanden. Hon kräver honom på 368 000 euro.

RMC Sport skriver att landslagsbacken Youssouf Fofana fortsätter locka intresse. Juventus, PSG och Manchester United håller alla ögonen på den 24-årige Monacomittfältaren. Han har kontrakt till 2025.

Foot Mercato uppger att två klubbar jagar Habib Diarra i Strasbourg. Både Nottingham Forest och Lens är ute efter den 19-årige mittfältaren, men Strasbourg lär inte släppa honom i vinter.

TYSKLAND

Kicker utser inte oväntat Leverkusen till ”Bundesligas shoppingkungar”. Tidningen har rankat lagen efter nyförvärvens prestationer (0-10). Leverkusen får 8,29 i snitt, och följs närmast av Frankfurt (7,78) och Bayern München (7,67). I botten är Union Berlin (3.70) – se lista här. De två svenskarnas betyg är på varsin sida av skalan. Hugo Larsson (Frankfurt) är en av cirka 15 spelare som får toppbetyget 10. Amin Sarr (Wolfsburg) är en av bara två spelaren som får 0 – se lista här.

Bild berättar att RB Leipzig redan i veckan inlett diskussioner om en ersättare till Emil Forsberg, troligen till sommaren. Tidningen påpekar att svensken lämnar efter sig ett stort tomrum som pålitligt taktiskt vapen och i omklädningsrummet som en ledare och representant i spelarrådet. Enligt Kicker kommer Forsberg att tjäna mer i NY Red Bulls än han gjort om han stannat. Svensken behåller sin lön vid flytten, i RB Leipzig hade han fått en reducerad lön. Det sägs dock inte vara någon anledning till flytten. Bild bollar upp ett första namn som möjlig ersättare till Urs Fischer som lämnar Union Berlin: Oliver Glasner, som vann Europa League med Frankfurt 2022.

Sport Bild uppger att det är troligt att RB Leipzig lyckas förlänga Xavi Simons lån ytterligare en säsong. 20-åringen har varit en succé i klubben. PSG lär däremot inte sälja nederländaren.

ÖVRIGT

AMNY (USA) lyssnar på NY Red Bulls lagkapten Sean Nellis, som välkomnar Emil Forsberg förmodade ankomst. ”Forsberg är en stor spelare, han spelar i Champions League. Att ta in en spelare av den kalibern skulle lyfta alla”, säger han, ”Jag tror alla är ivriga att spela med en spelare av den kalibern” (se klipp här). NYRB står inför stora förändringar. Klubben vinnkade under tisdagen hej-då till både interimtränare Troy Lesesne och sportchefen Dennis Hamlett.

Blick (Schweiz) och Bild skriver med braskande rubriker om en skandal hos damlandslaget, som Sverige möter i Nations League den 1 december. Förbundskapten Inka Grings, tidigare landslagsspelare för Tyskland, har dömts till böter för förskingring. Fallet härrör från hennes tid som tränare i SV 19 Straelens herrlag 2019-2020. Schweiz herrar kryssade i går i EM-kvalet (1-1 mot Israel).

TV2 (Danmark) berättar att FC Köpenhamn värvar från Tottenham. Namn: Oliver Deeming. Uppgift: planskötare. Parkens gräs har fått kritik på senare tid och behöver gröna fingrar. En offensiv värvning som kanske är något för svenska klubbar med liknande problem att ta efter.