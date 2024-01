Uppgifter: Norrköping kan tappa Tolinsson

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) uppger att Lommel överväger att kalla hem Jesper Tolinsson i förtid. Den 20-årige backen är utlånad till IFK Norrköping, där han var tänkt att stanna till sista juni. Lommel värvade Tolinsson från IFK Göteborg 2021.

Scottish Sun (Skottland) hittar en livlina åt Gustaf Lagerbielke. Celtic har enligt uppgifter velat bli av med svensken januari, men skador på Cameron Carter-Vickers och Stephen Welsh kan förändra situationen beroende på hur länge de blir borta. Lagerbielke fick i går göra ett inhopp (3-0 mot St Mirren).

Record (Portugal) toppar med ”Marcos Leonardo till Benfica”. Arsenal påstods också ha varit intresserad. Men 20-åringen väntas nu till Lissabon i dag för att skriva på. Transferexperten Fabrizio Romano instämmer. En övergångssumma på 18 miljoner euro är överenskommen med Santos.

De Telegraaf (Nederländerna) och Voetbal International skriver att Giovanni van Bronckhorst är hetaste kandidat att ta över turkiska ligafemman Besiktas. Samtidigt meddelar de båda tidningarna att NAC Breda inte kommer att tillåta att deras tränare Jean-Paul van Gastel blir van Bronckhorsts assisterande tränare i Besiktas.



ENGLAND

Daily Telegraph uppger att Nottingham Forest anlitat en toppadvokat för att slåss mot misstankar om brott mot Premier Leagues FFP-regler. Enligt The Athletic riskerar Nottingham i så fall poängavdrag. Everton, som nyligen straffades med tio poängs avdrag, kan ställas till svars en andra gång och riskera ytterligare bestraffning, skriver The Times. Ett besked om klubbarna kommer att ställas till svars väntas inom de två närmaste veckorna.

Daily Mail drar på ”Rooneys ilska” efter att ha fått sparken i Birmingham. I ett uttalande efteråt skriver han bland annat att ”jag anser inte att 13 veckor var tillräckligt att göra de förändringar som var nödvändiga” och ”det kommer att ta mig ett tag att komma över detta bakslag”. Krönikören Ian Ladyman spekulerar i att Rooneys tränarkarriär kan vara över redan vid 38 års ålder.

The Athletic påpekar att Manchester United kommer att ligga lågt i januarifönstret. Ett lån till anfallet kan bli aktuellt, och fyra alternativ nämns: Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller och Timo Werner, samt Serhou Guirassy om pengar kommer in från försäljningar. Under tisdagen berättade The Athletic också att Serge Reguilón lämnar United och återvänder till Tottenham.

iNews har mer Man United. Tidningen uppger att klubben överväger att ta in både Dan Ashworth (Newcastle) och Paul Mitchell (ex-Tottenham) för att leda transferarbetet i framtiden. Vidare uppger iNews att Newcastle tvekar över att låna Kalvin Phillips från Manchester City. Däremot är Fulham och Crystal Palace intresserade. I går skrev Daily Telegraph att Newcastle och PSG var ledande intressenter.

The Independent skriver att Bayern München väntas göra förnyade försök att värva Trevoh Chalobah (Chelsea) och João Palhinha (Fulham) i januarifönstret. Thomas Tuchel vill ha både. The Sun menar att Tottenham och Dortmund också är intresserade av Chalobah. På tal om Tottenham blev Matilda Vinberg klar i går.

The Sun menar att Chelsea kan bräda Man United i jakten på Antonio Silva. Samtal har redan hållits med Benfica. Londonklubbens första försök med ett bud värt 52 miljoner pund, och som inkluderade Armando Broja, nobbades. Benfica pekar på utköpsklausulen på 87 milj pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport applåderar Milan efter cupseger (4-1 mot Cagliari), ”Jovic tänder djävulen”. Serben svarade för två av målen. Men gladast var nog 19-årige Chaka Traore som startade för första gången och blev målskytt direkt. ”Jag kan inte tro det är sant”, säger han. Zlatan Ibrahimovic fanns inte på plats. Den nye superkonsulten är på semester i USA. ”Det har skapat diskussioner i sociala medier men inte på Milanello”, påpekar GdS. Svensken kan vara tillbaka till cupkvartsfinalen den 10 januari. Under tiden jobbar Milan på värvningar. Filippo Terracciano är nära. I går hade klubbledningen möte med 20-åringens agent. Hellas Verona vill ha sex-sju miljoner euro för Terracciano. Dessutom är Milan ute efter en back och en anfallare. Lilian Brassier ses nu som hetast namn till backplatsen. Men Monaco har, enligt L’Equipe, redan lagt ett andra bud till Brest på tio milj euro. Serhou Guirassy är favorit till anfallsplatsen men lönen är för hög och om Jovic fortsätter så här så kanske Milan håller i pengarna, resonerar GdS.

Corriere dello Sport har fullt fokus på att ”Zielinski väljer Inter”. Klubben är på väg att värva Tajon Buchanan, som ska genomgå läkarundersökning i dag. Polacken däremot kommer på en fri transfer i juni. Det väntas också Tiago Djaló och Mehdi Taremi göra. Isak Hien är med i Atalantas trupp till cupmatchen mot Sassuolo i kväll. Han gör efter gårdagens flytt sitt första träningspass med lagkamraterna nu på morgonen. Hien kan debutera men väntas inte starta redan i dag. Det väntas däremot Emil Holm göra.

Sky Sport Italia skriver att Genoa har erbjudanden från Tottenham och Napoli för 21-årige backen Radu Dragusin. Tottenham, som är favorit att värva rumänen, erbjuder 22-23 milj euro. Napoli erbjuder 20 milj euro. Genoa sägs ute efter 35 milj euro.

SPANIEN

Sport bygger sin förstasida på Pedri, som pratar ut hos Ibai Llanos på Twitch om sina skadebekymmer. ”Det har varit en tuff tid, det är hemskt att vara skadad. Rutinerna ändras från att vara i en grupp till att vara ensam med en fystränare, träna på gym på egen hand. Man är liksom lite bortglömd. Det är tufft inte minst mentalt. Sedan snackas det en massa och det skrivs i pressen om festande och så, och det är en lögn. Jag gillar inte ens fester. Det är smärtsamt mentalt. Det är tufft att handskas med allt det”, säger Pedri, och lägger sedan kvickt till att han älskar att träna. Pedri blir också ombedd att ta ut en bästa-elva, som blir på spelare han själv sett. Två tidigare Real Madrid-spelare kommer med: Sergio Ramos och Cristiano Ronaldo. Pedri fick också en fråga om drömvärvning. ”Till Barça skulle jag värva Erling Haaland. Han gör massor med mål. Lewandowski kan inte hålla på till han är 60 år. Julián Álvarez gör det också riktigt bra”, säger Pedri, som själv hoppas vara tillbaka i spel ”snart”.

Marca konstaterar att Real Madrid (som möter Mallorca) och Girona (som möter Atlético) i kväll slåss om vilket lag som blir vintermästare. Båda har 45 poäng. Från gårdagens matcher märks bland annat Getafe som fick tre röda kort i sin förlustmatch (0-2 mot Rayo Vallecano). Ett av dem var till Mason Greenwood. Engelsmannen ska enligt domarrapporten ha fått det efter att ha sagt ”Fuck you” (”dra åt helvete”) till domare Figueroa Vázquez. Men Greenwood ska i omklädningsrummet ha sagt att han bara sa ”Fuck’s sake” (ung ”för helvete”). Getafe är övertygade om Greenwoods version, skriver Cadena SER.

La Voz de Galicia har besked från Celta Vigo-tränaren Rafael Benítez som berör lagets båda svenskar. Carl Starfelt, som skadade sig i senaste matchen (20 dec), kan inte spela mot Real Betis i kväll. Benítez berättade också att bortsett från Agustín Marchesín så finns ”inga planer på att släppa fler spelare”. Det borde i så fall betyda att Williot Swedberg inte lånas ut.

Relevo berättar om en trend i La Liga. Det blir allt vanligare att vinäger används som kur mot kramp. Spelare kan i slutet av matcher komma bort till sidlinjen för en shot äppelcidervinäger. Greppet i sig är inte nytt i idrottssammanhang.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på kvällens Trophée des Champions mellan ligamästaren PSG och cupmästaren Toulouse. PSG har vunnit nio av de tio senaste upplagorna. Både klubbarnas ultras bojkottar matchen. PSG:s ultras på grund av de höga priser, Toulouses ultras på grund av att PSG får spela på hemmaplan (Parc des Princes) och Toulouse bara fått 6 500 biljetter. Trots det rapporteras matchen vara utsåld. På annat håll skriver tidningen att Monaco är muntligen överens med West Ham om att låna Thilo Kehrer. Monaco betalar 500 000 euro för lånet och har en köpoption på elva milj euro. En läkarundersökning väntar inom kort. Den 27-årige tysken kom till West Ham från PSG sommaren 2022. Dessutom är Monaco på väg att lägga ett andra bud till Brest på Lilian Brassier värt tio milj euro. Klubben är redan nära en överenskommelse med den 24-årige backen. Milan är också intresserad.

Ouest France berättar att Bénie Traoré, som Sheffield United värvade från BK Häcken i somras, redan byter klubb. Nantes lånar den 21-årige anfallaren med en köpoption på 4,5 miljoner euro. Det är i nivå med vad United betalade Häcken. L’Equipe bekräftar Ouest France uppgifter. Traoré väntas genomgå läkarundersökning i dag. Traoré gjorde 12 mål på 14 matcher i Häcken förra säsongen innan flytten, men i Sheffield United har ivorianen inte lyckats etablera sig. Nantes är också på väg att värva en annan svenskbekanting, Tino Kadewere, som spelade i Djurgården 2016-2018. 27-åringen väntas på lån från Lyon.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten bekräftar att samtalen mellan Dortmund och Manchester United om Jadon Sancho ”är inne på slutsttampen”. Enligt Bild betalar Dortmund totalt tre miljoner euro för att låna 23-åringen resten av säsongen. United betalar en del av hans lön. RN skriver att Sancho de senaste dagarna legat på för att övergången ska bli av. Han väntas ansluta redan till Dortmunds träningsläger i Marbella, som inleds i dag och pågår till den 9 januari.

Sport Bild har en rad uppgifter om Bayern München. Klubben har redan ligans skyttekung Harry Kane men är sugen på att addera även med anfallaren som ligger tvåa: Serhou Guirassy. Om Stuttgartstjärnan blir kvar till sommaren uppges Bayern beredd att trigga utköpsklausulen på 20 miljoner euro. Men det skulle innebära att Mathys Tel lånas ut. Bayern är även intresserad av en annan rivals stjärna, Jonathan Tah i Bayer Leverkusen. Den 27-årige mittbacken har också en utköpsklausul som Bayern kan aktivera i sommar. Bild skriver om Frankfurts nya ”drömelva” med Donny van de Beek i laget. Och det finns fortfarande plats för Hugo Larsson. Tidningen ser ett 3-4-3 med ett mittfält med Ebimbe, van de Beek, Larsson och Nkounkou.