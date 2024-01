Uppgifter: Nobbat miljardbud på Gyökeres

Headlines Blogg



ÖVRIGT

Record (Portugal) har som dagens ord ”Nej”. Sporting uppges de senaste dagarna ha nobbat ett bud från Chelsea på Viktor Gyökeres. Budet ska ha varit på 80 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar, alltså totalt motsvarande nästan en miljard kronor (960 milj). Sporting står fast vid utköpsklausulen på 100 milj euro. Dessutom påpekar Record att Gyökeres vill stanna till sommaren. På 24 matcher i Sportings tröja har anfallaren 20 mål och 10 assist. Correio da Mañha täcker stor del av nyhetsettan med att Manchester United närmar sig João Neves. Förhandlingarna har varit positiva med Benfica, som dock inte vill släppa 20-åringen under utköpsklausulen på 120 miljoner euro.

Annons

Het Nieuwsblad (Belgien) uppger att Odense satt en prislapp på 300 000 euro på Filip Helander. Anderlechts första bud var på hälften och nobbades av den danska klubben. Tidningen bekräftar också Fotbollskanalens uppgifter i går om att Jepser Tolinsson återvänt till Lommel från IFK Norrköping för att fylla på klubbens defensiva numerär.

De Telegraaf (Nederländerna) har med Victor Edvardsen i Omgångens lag, trots att Go Ahead Eagles föll mot Ajax. 28-åringen gjorde ett mål och var inblandad i det mesta framåt.



ENGLAND

Daily Mail utbrister, ”Vilken fars”. Everton och Nottingham har medgett brott mot PL:s ekonomiska regler (PSR), men Everton rasar över regelverket. Processen kan också dras ut till efter säsongen är slut. Det lägger Daily Mirror tyngden på. The Sun hävdar att klubbarna riskerar minst sex poängs avdrag. The Guardian gör sitt bästa för att förklara läget.

Annons

Daily Telegraph har också Nottingham och Everton som huvudrubrik, men uppmärksammar även Newcastles bekymmer. Joelinton tvingas av allt att döma till en ljumskoperation och säsongen kan vara över för brasilianaren. Det skriver även The Times. Dessutom uppger Telegraph att Newcastle ger upp Kalvin Phillips. Manchester Citys låneavgift anses för hög och City påstås även vilja ha en obligatorisk köpklausul, vilket Newcastle inte är bekväm med. Enligt Sky Sport nämner fyra andra intresserade klubbar; Crystal Palace, Everton, West Ham och Juventus.

Liverpool Echo, den stora lokaltidningen, ställer sig bakom kampanjen för att Sven-Göran Eriksson ska få vara tränare för Liverpool i en match. I samband med sitt tunga cancerbesked sa Eriksson att drömmen om att vara Liverpooltränare aldrig infriades. En youtuber drog igång en kampanj om att Eriksson kan leda Liverpool i legendarmatchen mot Ajax i mars. Det är den kampanjen som fått momentum. Liverpoollegendaren Robbie Fowler uppger att ”önskemålet framförts”. Själv fick Eriksson frågan i ITV-programmet Good Morning Britain, ”Jag skulle acceptera det, givetvis, det har varit en dröm”, säger Eriksson, ”Det skulle vara med många bra fotbollsspelare. Det har alltid varit min dröm, men jag klagar inte. Jag har haft många bra fotbollslag, landslag och klubblag, så jag är nöjd oavsett” (se klipp här).

Annons

ESPN uppger att Manchester United överväger ett försök att värva Michael Olise från Crystal Palace i sommar, med Aaron Wan-Bissaka som motvikt. Även Liverpool och Chelsea är intresserade av Olise. Samtidigt uppger Evening Standard att nya delägaren Jim Ratcliffe satt upp fyra stora spelarvärvningar som mål. En toppanfallare, en ny nummer 9, är prioritet. Sedan en central mittfältare, en mittback och en högerback.



ITALIEN

Tuttomercatoweb hävdar att Juventus gör försök att locka Djurgårdens Lucas Bergvall. TMW bidrar med få ytterligare fakta men hävdar att Juve sannolikt först skulle skola in Bergvall i klubben via Next Gen-laget som spelar i Serie C innan a-lagsspel. På senaste tiden är Barcelona och Frankfurt de lag som förekommit flitigast i ryktessvängen kring den eftertraktade 17-åringen.

Annons

La Gazzetta dello Sport har på förstasidan Max Allegri med lurigt smajl. Juventustränaren hoppas sätta press på Inter med seger mot Sassuolo i kväll. Men det spelades Serie A också i går. Atalanta vann storstilat (5-0 mot Frosinone) och Emil Holm gjorde sitt första mål för klubben. Inte nog med det, GdS har honom som matchens lirare (7,5/10). Det har också Corriere dello Sport. ”Han låg bakom straffen och förtjänade sitt mål sent matchen. Tredje starten i rad, det håller på att lyfta”, skriver GdS. Isak Hien, som gjorde ett längre inhopp, får också fint betyg (7) samt omdömet, ”Lät inget passera”. Största affischnamn från mercaton är för dagen Mehdi Taremi. Inter uppges befinna sig på upploppet i förhandlingarna om att värva den iranska landslagsanfallaren i juni, då hans kontrakt med Porto går ut. 31-åringen har gett tummen upp till ett treårskontrakt.

Annons

La Repubblica går all-in på tränarkarusellen. Roma står i fokus. Det har viskats om Daniele De Rossi som ersättare för José Mourinho om kräftgången fortsätter. La Repubblica tror att Mourinho kan hämta hem en del i cupspelet men efter säsongen är det slut. Klubbledningen vill göra ett byte till Antonio Conte, som dock bidar sin tid, skriver tidningen. Xabi Alonso är ett annat spår, men spanjoren har troligen större planer än så. Om Juventus och Max Allegri skulle gå skilda vägar i sommar är Thiago Motta favorit att ersätta. I Milan sägs Zlatan Ibrahimovic ännu inte ha gett upp Stefano Pioli. Klubben sätter också stort värde på vad Pioli åstadkommit under sin tid.



SPANIEN

Marca och AS ger, som spanska medier ofta gör, oerhört stort utrymme till fotbollens galor. Rimligt kanske, med tanke på hur ofta de prisade spelarna kommit från en spansk liga. Den här gången var det en nuvarande spelare och en ex-spelare från spanska ligorna som tog de finaste priserna i The Best, Aitana Bonmatí bland damerna och Lionel Messi bland herrarna. Liksom i övrig europeisk press väcker valet av Messi förvåning. Marca kallar valet av Messi före Erling Haaland ”en bomb”. AS kallar det ”den mest kontroversiella The Best någonsin”. Svenske förbundskaptenen Janne Andersson hade för övrigt ingen av dem som sitt val. Han hade Rodri som nummer ett. Sedan Kylian Mbappé och därefter Messi. Ingen Haaland. Victor Nilsson Lindelöf (landslagskapten) hade Haaland, Messi respektive Bernardo Silva. Simon Bank (Aftonbladet) hade Messi, Haaland respektive Mbappé (se alla röster här).

Annons

Mundo Deportivo och Sport har fokus på Xavi ur lite olika perspektiv. MD drar på att ”Guardiola röstar på Xavi”. Manchester City-tränaren, som utsågs till Årets tränare i The Best, stöttar nuvarande Barça-tränaren. ”Jag ger mitt villkorslösa stöd till Xavi”, säger Guardiola, ”Det är lätt att skylla på tränaren. Spelarna måste också kliva fram. Det finns inga hemligheter, det är de som spelar”. Han säger också, ”Xavi är den bäste tränare för Barça just nu”. Sport trycker i stället på stödet från Joan Laporta. Barça-presidenten tror fortfarande också på Xavi. Vidare hävdar Sport att Barça inte gett upp hoppet om förstärkningar i januari, trots sportchefen Decos besked i går. Klubben ska avyttra 49 procent av Barça Studios till ett värde av 200 miljoner euro. På så vis hoppas Barça får grönt ljus av La Liga att agera på vintermarknaden.

Annons



FRANKRIKE

L’Equipe drar på att Kylian Mbappé börjar finna sig tillrätta i rollen som PSG:s nummer 9. Hur länge det varar är en helt annan sak. Real Madrid ses fortfarande som favorit i kampen om Mbappé. Källor inom Real Madrid dementerar att det fanns någon deadline den 15 januari, som spanska medier gjort gällande. Bollen är hos Mbappé, alla väntar på svar, men det lär dröja till tidigast mitten av februari. Real Madrid väntar tålmodigt men inte i desperation. Beslutar sig 25-åringen för att flytta till den spanska huvudstaden har Real Madrid också gjort klart för hans rådgivare att klubben vill ha skriftliga garantier den här gången. Så att debaclet 2022 inte upprepas.

RMC Sport rapporterar att Nemanja Matic och Rennes befinner sig i ett dödläge. Serben, som vill bort, tvingades återvända men ett möte har inte löst knutarna kring hur avtalet ska brytas. Rennes vill inte släppa Matic till en rival i Ligue 1. Lyon och Matic har varit ömsesidigt intresserade av varandra, med Lyon börjar nu se sig om efter alternativ, uppger både RMC Sport och L’Equipe. Vidare rapporterar RMC Sport att Marseille värvar Ulisses Garcia, vänsterback från Young Boys. En överenskommelse är på plats.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Manchester United-tränaren Erik ten Hag är mycket sugen på Matthijs de Ligt. Backen är inte nöjd med speltiden i Bayern München. Nederländaren planerar inte ett klubbyte i januari men enligt Sky Sport är det inte uteslutet i sommar. Tv-kanalen ser en annan kamp mellan Bayern och United. United har gjort förfrågningar om Ronald Araújo, som Bayern jagat en tid, och United har nu också Barça-backen på sin lista inför sommaren. Samtidigt fortsätter Bayerns jakt på backar i januari. Nordi Mukiele är nära och damlaget har värvat Linda Sembrant. Vidare skriver Sky Sport att utköpsklausulen på Ian Mathsen, som Dortmund lånat från Chelsea, är på 35 miljoner euro. Bild har samma siffra. I en intervju med ESPN får Bayerns tränare Thomas Tuchel frågan om han kände sig mer uppskattad i England än i Tyskland, och svaret är ”Ja”. Tuchel fortsätter: ”Jag tycker vi behandlar väldigt kritiskt i Tyskland; spelare, tränare – inte bara jag”.

Annons

Kicker har på morgonen rubriken ”Popularitet slår prestation” som förklaring till att Lionel Messi och inte Erling Haaland vann The Best på galan i går. Sky Sports stora profil Lothar Matthäus är kritisk. ”Om man bortser från VM, som gjorde Messi till Ballon d’Or-vinnare, kan Messi inte vara vinnare”, säger Matthäus och pekar på att argentinaren inte vunnit stora titlar med PSG eller Inter Miami. Liksom Bild i går skriver Kicker om ett lyckat provspel i Nürnberg för Sebastian Andersson, som väntas erbjudas ett kontrakt säsongen ut.