Nederländerna: 44 portas i hela landet efter Hammarbybråket

Algemeen Dagblad (Nederländerna) berättar att förbundet (KNVB) portat 44 Twentesupportrar från landets alla arenor under 9-54 månader. Bakgrunden är oroligheterna mot Hammarby i slutet av juli förra året. Bland annat attackerades en läktarsektion med sponsorer och andra gäster till Hammarby. Twente stängde i höstas av 40 supportrar. Uefa har tidigare bestraffat Twente för bråken.

Record (Portugal) har förstås ännu en Viktor Gyökeres-rubrik (längst ned). I dag är den, ”Gyökeres är som Mbappé”. Svensken har varit inblandad i 37 mål den här säsongen, och med det toppar han tillsammans med fransmannen listorna. A Bola gör en lång artikel kring hur Gyökeres målgest smittat av sig. I text och bild ringas andra idrottare in som börjat använda målgesten.

Gazzetta (Cypern) hör Omonias president Stavros Papastavrou gå hårt åt den nyligen sparkade sportchefen Jesper Jansson. Papastavrou säger att ”Jesper svek det förtroende vi gav honom och misslyckades med planerna” och att ”han gjorde inte sitt jobb, han kom nog för semester”. Papastavrou bekräftar uppgifter om att han inte vill betala någon kompensation till Jansson. Det fanns enligt Papastavrou en klausul för fyra månader. ”Såvitt jag vet kommer han att gå till Fifa för hela kontraktet (tre år, enligt Gazzetta). Det förändrar ingenting. Eftersom han svek mig betalar jag inte för att han ska lämna”, säger han.

Globo Esporte (Brasilien) ger gott om utrymme till Grêmios senaste värvning: Diego Costa. Klubben bekräftar att den 35-årige anfallaren inom de närmaste dagarna anländer till Porto Alegre för läkarundersökning. Den forne Atlético- och Chelseaprofilen skriver på för resten av året. Grêmio har letat anfallare sedan Luis Suárez lämnade i december.

ENGLAND

The Sun brys sig föga om ”global warming” men ser en ”Global Warning”. För förbundskapten Gareth Southgate öppnar för att fortsätta till VM 2026. ”Vi får se hur det går i sommar, så enkelt är det”, säger han. Tidningen ger Jon Dahl Tomasson utrymme. Aftonbladet skrev under onsdagen att dansken tillsammans med Jens Gustafsson är slutkandidater till att bli Sveriges förbundskapten. Enligt The Sun är Tomasson angelägen om att ta posten. Tidningen menar att Blackburn kan kräva kompensation. SvFF vill att Tomasson kommer utan kostnad, lägger The Sun till. Tomassons kvarvarande tid i Blackburn räknas av engelsk press i timmar snarare än dagar. Lancashire Telegraph uppger att John Eustace är favorit att ersätta honom.

Daily Mail skriker ut att ”Italienska lag dopade sig”. Det är hämtat från en podd med Gary Neville och Roy Keane. Där pratar de gamla Manchester United-spelarna om dopning. ”Jag tror det fanns en del lag vi mötte som inte var rena”, menar Neville, samtidigt som han säger att han inte kan precisera ytterligare av juridiska skäl. ”Jag kunde lämna planen helt färdig, och så tittade jag på spelarna jag mötte, i några av de italienska lagen, och de såg ut som om de inte ens spelat”, fyller Keane i. Neville säger senare, ”Jag lämnade planen efter en match mot ett italienskt lag och kände bara, ’Det här stämmer inte’” (se klipp här).

Daily Telegraph toppar sporten med nyheten som tidningen slängde ut redan under torsdagen: domarna ska kan visa blått kort, för tillfällig utvisning. En officiell bekräftelse väntas i dag. The Sun använder nyhetsettan för att berätta att fans rasar över beskedet. Det gör en del journalister också.

Talk Sport lanserar uppgiften att Graham Potter finns på Milans lista över tänkbara kandidater att ersätta Stefano Pioli. Potter har tagit ett break sedan han fick sparken i Chelsea i april förra året. Samtidigt uppger spanska Relevo att Julien Lopetegui är ett hett namn för Milan och Antonio Conte har en tid varit det allra hetaste.

Daily Star skriver att Manchester United inte tänker ge sig in i ett budkrig om Ivan Toney i sommar. Intresse finns men United tänker inte betala mer än 70 miljoner pund. Brentford sägs vilja ha 100 milj pund. Arsenal och Chelsea anses vara hetast i jakten på 27-åringen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår fast att ”Juve satsar på Yildiz”. 18-åringen har blivit en startspelare, klubben diskuterar ett nytt kontrakt till 2029 och Juve har gett ett ”halvt löfte” om tröja nummer 10 – den som Paul Pogba haft. Framtiden i Juve ser med andra ord ljus ut för Kenan Yildiz. Desto mer oklar är den för Federico Chiesa. Parterna har inte kommit överens om ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut 2025. Det gör sommaren till en osäker historia för 22-åringen.

La Repubblica uppger att Milan är hetast i jakten på Joshua Zirkzee. Kontakter är redan tagna med Bologna. Prislappen uppges vara 60 miljoner euro. Men även Napoli är ute efter Zirkzee, har haft möte med Bologna och hoppas nu passera Milan i jakten. 22-åringen ses som förstaval att ersätta Viktor Osimhen, som väntas säljas i sommar. La Repubblica placerar nigerianen i PSG, trots tidigare rykten om engelska storklubbar, bland dem Arsenal och Chelsea.

SPANIEN

Marca drar på att Rüdiger, Vinícius Jr och Tchouaméni väntas vara ”Tillbaka till ’finalen’” – toppmatchen mot Girona på lördag. Tidningen nämner i en annan artikel att långtidsskadade Thibault Courtois kan vara tillbaka i spel i månadsskiftet mars/april om allt går bra. På annat håll skriver Marca att Barça behöver få in 100 miljoner euro, genom försäljning av Barça Studios, för att kunna värva i sommar.

AS har fokus på Rafa Marín. Backen är utlånad från Real Madrid till Alavés, men anses få plats mittbacksuppsättningen i Real Madrid kommande säsong, men behöver uppdaterat kontrakt. AS tar också upp Atléticos derbyseger i damernas cup (2-1 mot Real Madrid). Nu väntar semifinal.

Sport pratar med Robert Lewandowski. Det ger citatrubriken ”Jag vill vara med och inviga nya Camp Nou”. Det sker enligt planerna i november. Det innebär också att 35-åringen inte har några planer på att lämna Barcelona i sommar. Lewandowski har kontrakt till 2026. Han pratar också om situationen i Barça just nu, med Xavi på väg bort. ”Det är mycket tufft, inte bara för mig och de andra spelarna, utan också för Xavi. Emotionellt är det svårt för honom. Vi måste fokuserat på nuet. Vi kan vinna med Xavi, inte bara matcher”, säger Lewandowski (se klipp här).

Catalunya Sport menar att Frenkie De Jong håller dörren på glänt för en flytt i sommar. Den nederländske mittfältaren toppar i år Barcelonas löneslista med 24,8 milj euro. En flytt skulle skapa lite ekonomiskt utrymme för Barça.

Faro de Vigo gör artikel på att Williot Swedberg närmar sig comeback. Han kan till och med vara aktuell för söndagens match mot Getafe, även om FdV inte tror på speltid. 20-åringen ådrog sig en muskelskada i början av förra veckan. Han tränade fortfarande på egen hand i går.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med PSG:s ”Avskedssång”. Den hörs efter klubbpresidenten Nasser Al-Khelaïfi utspel i går. ”Vi har slösat bort åratal med att försöka köpa Parc de Princes. Men det är slut nu. Vi vill flytta därifrån”, sa Al-Khelaïfi, och menar att kommunen tvingat klubben till det beslutet. Al-Khelaïfi har länge velat att PSG ska spela på en arena med minst publikkapacitet på minst 55 000, gärna 60 000-70 000. Dagens är 47 000. Fansen är inte särskilt sugna på en flytt. Här finns också gott om plats för Rouens skräll i cupen (1-1 mot Monaco, 6-5 e str). Kvartsfinallottningen: PSG-Nice, Lyon-Strasbourg, Le Puy-Rennes och Rouen-Valenciennes.

Foot Mercato lyfter frågan om Amin Sarr. Han har knappt spelat på lån i Wolfsburg. Den tyska klubben lär inte köpa honom. Det innebär återkomst till Lyon där han inte har någon framtid. Enligt källor nära spelaren kan en flytt tillbaka till Nederländerna bli aktuell i sommar. 22-åringen har kontrakt med Lyon till 2027.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med förbundskapten Julian Nagelsmann, om han kommer fortsätta efter EM i sommar. ”Jag har inte tänkt på det ännu. Men mitt kontrakt går ut efter EM, så som läget är nu skulle jag svara nej, det gör jag inte”, säger Nagelsmann, men håller dörren öppen för att lotsa Tyskland vidare när Nations League inleds i höst. Förbundets tidigare sportchef Joti Chatzialexiou lutar åt att det inte blir en fortsättning. ”Jag vill inte spå om vad som händer efter EM, men han är helt klart någon som framöver kommer föredra att jobba med ett trupp varje dag”, menar han. Sky Sport lät för övrigt supportrar rösta fram den tyska startelva man vill se i EM – här är den.

Bild uppger att Frankfurt har problem med profilvärvningen Hugo Ekitiké från PSG. Han är inte in skick att spela någon längre tid. Det visar tester klubben gjort. Ekitikés fysiska status behöver byggas upp långsamt. Bakgrunden påstås vara att 21-åringen inte fick träna ordentligt med PSG:s a-lag eller använda gymmet som han ville. Det stod tidigt klart att Ekitiké var på väg bort.