Mbappé: ”Jag har problem, men tränaren är inte ett av dem”

Headlines Blogg



FRANKRIKE

L’Equipe sätter namn på Kylian Mbappé: ”Den oersättlige”. Efter att Luis Enrique till allas förvåning bytt ut honom i Ligue 1-matcher visade Kylian Mbappé sitt värde i Champions League. Hans två mål säkrade PSG:s avancemang (2-1 mot Real Sociedad). Efter matchen fick han frågan om relationen till tränaren Luis Enrique. ”Det finns inga problem med honom (Luis Enrique). Jag har många problem men han är inte ett av dem” (se klipp här). Ett mystiskt svar, menar Le Parisien, vem eller vad har han då problem med? Mbappé vet hur han lägger orden, påpekar tidningen. Spanska Cadena SER reagerar på samma uttalande. Kanske menar Mbappé pengarna. De som han får från Real Madrid sign-on-bonus men som även PSG vill ha del av. Eller kanske är det en oskyldig flört med ”polaren” Jay-Z:s ”99 problems”. PSG har för övrigt lagt ut en bild på Mbappé med priset som matchens lirare. Under Mbappé står namnet på appen: BeReal (se bild här). Passande. Inför matchen skrev Le Parisen att Mbappé och Luis Enrique hittat harmoni tillsammans igen, och i spansk tv viftade Luis Enrique också bort snack om problem med Mbappé. ”Det som säljer är att kasta skit och orsaka problem, vem bryr sig om sanningen?”. Sedan fyllde han på med att säga, ”Jag har redan min uppfattning klar, Kylian är bäst i världen. Han gör 50 mål och 25 assist oavsett vem som är tränare. Tydligen är hans omedelbara framtid inte hos oss så vi testar andra lösningar”, säger Luis Enrique, vilket också ses som en bekräftelse på Mbappés flytt till Real Madrid. Och Luis Enriques egen framtid? Barcelona, med sportchefen Deco i spetsen, må vara intresserad av tränaren som ersättare till Xavi men det intresset är inte ömsesidigt, enligt L’Equipes källor. Luis Enrique är helt inställd på att fortsätta.

Annons

RMC Sport uppger att Ligue 1 är på väg att få ny sponsor: McDonald’s. Restaurangkedjan erbjuder enligt L’Equipe 20 miljoner euro om året för namnrättigheterna. Uber Eats kontrakt går ut efter säsongen.

ENGLAND

Daily Mirror ser en ”Erli Warning” efter Erling Haalands uttalande om framtiden i går. ”Om jag säger så här nu kommer det säkert att bli stora rubriker: man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda i morgon. Men jag är lycklig här (i Man City, min anm). Ni kan skriva vad jag sa men skriv då också allt jag sa tidigare, om att jag är lycklig här”, säger Haaland. Han fick rätt om stora rubriker. The Sun har ”Haala Madrid”. Och det är inte bara tabloiderna. The Times har ”Haaland är öppen för en flytt till Real Madrid”. Daily Telegraph kör på ”Haaland hintar om Real Madrid, vägrar utesluta en flytt från City”. Men här och nu är det CL-retur mot FC Köpenhamn i kväll som gäller.

Annons

Daily Mail toppar med en ”Stom kring Salah”. Stjärnan har haft skadeproblem, varför Liverpool bad Egypten att inte kalla honom till ett läger i Abu Dhabi (med match mot Nya Zeeland). Egypten nobbade önskemålet. Landslaget vill själva kolla skadan med 31-åringen. Men lokala medier rapporterar att Egypten inte lyckats få tag i Salah. Relationen mellan det egyptiska förbundet och Liverpool var ansträngd tidigare i år när den engelska klubben kallade hem den då skadade Salah under Afrikanska mästerskapen.

The Sun skriver att Chelsea kan tvingas spela sex år på annan plats medan Stamford Bridge byggs om. Alternativet är betala överpris för att köpa mark i närheten och bygga nytt. Problemen för Todd Boehly & Co sträcker sig utanför fotbollsplanen. Vidare skriver The Sun att Takehiro Tomiyasu är överens med Arsenal om ett nytt kontrakt med fördubblad lön, till cirka 100 000 pund i veckan. Även Ben White är mycket nära att förlänga.

Annons

Daily Telegraph uppger att det kommer att kosta tolv miljoner pund, nästan 160 milj kr, att köpa loss Roberto De Zerbi från Brighton. Flera klubbar sägs intresserade av italienaren, bland dem Manchester United. Tidigare har även Barcelona, Bayern München, Milan och Chelsea nämnts.

The Independent hävdar att Barcelona leder jakten på Rúben Amorim. En lång rad klubbar har uppgetts intresserad av Sportings tränare, bland dem Liverpool och Chelsea.

Rotherham Advertiser skriver att ”Viktor Johansson satte tonen för en skräckafton”. Rotherhammålvakten tabbade sig rejält på ett inlägg som gav första målet (se klipp här). Sedan släppte den annars hyllade målvakten in fyra bollar till (5-0 till Coventry). Rotherham är solklar jumbo i Championship. Lancashire Telegraph ger ljummet betyg till en annan svensk målvakt, Leopold Wahlstedt. Han har varit bänkad i Blackburn, fick chansen i går (1-1 mot Millwall), men tidningen tycker inte det insläppta målet var otagbart och delar ut 5 av 10. Yasin Ayari, som hoppade in en halvtimme, får 6.

Annons

HITC ser till så att det blir ny dag med fler klubbar som ryktas intresserade av Roony Bardghji. Efter storheter som PSG, Real Madrid och Barcelona i Mundo Deportivo häromdagen, kommer nu uppgifter om de engelska klubbarna. Aston Villa, Newcastle, Tottenham och Manchester United påstås vara de klubbar som jobbat hårdast på svensken de senaste veckorna.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger störst plats åt Simone Inzaghi. Han är mycket nära att vinna ligatiteln åt Inter. Intresse finns från Liverpool. Men Inzaghi vill fortsätta i Inter. Det nuvarande kontraktet är till 2025 med en lön på 5,5 miljoner euro. Ett nytt erbjudande till 2026 eller 2027, sannolikt med rejält höjd lön, väntas efter säsongen. Längre in i tidningen varnar GdS i en rubrik för ”Mr 100 miljoner”. Varningen gäller Viktor Gyökeres och går ut till Atalanta som i kväll möter Sporting. I Atalanta väntas Emil Holm starta, GdS tror också Isak Hien har goda chanser att göra det.

Annons

Corriere dello Sport konstaterar på förstasidan att ”Kane biter tillbaka”. Ciro Immobile gjorde matchen enda mål i första mötet men missade grovt i går och i stället var det Harry Kane som glänste (3-0 till Bayern München).

Calciomercato-profilen Daniele Longo synar rollen för Zlatan Ibrahimovic i Milan. Den enda svensken nu har över sig är RedBird-basen Gerry Cardinale. Ibrahimovic kommer att ha stort inflytande över Milans tränarval och även i beslutsprocessen kring spelare på transfermarknaden, även om han själv inte väljer ut dem. Gazzetta dello Sports krönikör Alessandro Vocalelli är inne på samma tema i dag under rubriken, ”Från Piolis öde till planerna på transfermarknaden: framtiden är i Ibras händer”. Fabio Capello uttalade sig i helgen om Ibrahimovics nya maktroll.

La Repubblica uppmärksammar att inte bara Laziofans placerat sig i skamvrån. Även supportrar till lokalrivalen Roma hamnar där. En grupp av dem ska ha sjungit antisemitiska ramsor och gjort fascisthälsningar på tåget hem från Monza i helgen. I går skapades också stora rubriker runtom i Europa sedan en del Laziofans sjungit fascistiska sånger i en ölhall i München där Adolf Hitler hängde på sin tid.

Annons

SPANIEN

Marca och AS njuter av Kylian Mbappé. ”Ostoppbar”, skriver Marca om den kommande Real Madrid-värvningen som sköt Real Sociedad i sank (2-1 till PSG). AS profilerade Madridjournalist Tomás Roncero spinner som katten. ”Mbappé, Vinícius och Bellingham kommer att ta de tre översta platserna i Ballon d’Or”, säger han i Cadena SER. Sedan hoppas tidningarna på en rejäl födelsedagsfest. Real Madrid fyller 122 år i dag och vill fira dagen med att eliminera RB Leipzig (här troliga lag). Vidare kom AS under tisdagskvällen med uppgifter om att Barcelona kan vara beredd att sälja skadedrabbade Pedri.

Sport menar att Barça inlett ”Operation Skydd” genom att erbjuda nya kontrakt till tre av de största talangerna, Pau Cubarsí, Héctor Fort och Marc Guiu. Förstnämnda är prioritet. Förutom att säkra talanger är Barça-presidenten Joan Laportas plan att värva en stjärna och andra spelare på fri transfer. Barça vill undvika spelare över 30 år men Jorginho är ett undantag. Intresse har redan funnits tidigare och mittfältarens kontrakt går ut i sommar. Arsenal har tidigare uppgetts vilja förlänga.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport fångar upp lättnaden hos Bayern München efter säkrad CL-kvartsfinal (3-0 mot Lazio). ”Kvällar som denna kan förändra en säsong”, säger Harry Kane, utsedd till matchens lirare (här Bilds spelarbetyg). Mest lättad var kanske hårt ansatte tränaren Thomas Tuchel, men han var besvärad av smärta. Tuchel sparkade sönder tån på ”inte en låda men något liknande”, när han skulle motivera laget innan matchen, berättar han. ”Personligen ser jag heller att tränaren bryter en tå än en av våra spelare”, kommenterar klubbpresidenten Herbert Hainer.

SportBild grottar ner sig i sommarens ”Tränarskalv”. Stora skiften väntar. Och vart tar Thomas Tuchel vägen efter Bayern München? Han har pekats ut som ett alternativ för Barcelona. Själv är han tveksam. Tuchel föredrar en comeback i Premier League, och enligt SportBild är drömdestinationen Manchester United. Sedan är tidningen helt oense med Sky Sport, som i går uppgav att Xabi Alonso föredrar Bayern München framför Liverpool och att kontakter är tagna. SportBild tillbakavisar alla uppgifterna. Xabi Alonso har inte indikerat att han föredrar Bayern. Inga kontakter är heller tagna. Det bedyrar även Bayern. Leverkusen uppges upprörd över skriverierna.