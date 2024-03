Sky: Xabi Alonso föredrar Bayern framför Liverpool

Headlines Blogg

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Bayern München haft första samtalen med Xabi Alonso. Inte bara det. Enligt tv-kanalens information föredrar han Bayern framför Liverpool – om han beslutar sig för att lämna Leverkusen redan i sommar. Sky menar att Xabi Alonso ser det som att det finns mer att förlora än att vinna på att försöka ersätta Jürgen Klopp. Så, Bayern är ”försiktigt optimistiska” om att locka till sig spanjoren. En värvning av Xabi Alonso skulle kosta 15-25 miljoner euro. Om det inte blir Xabi Alonso är för närvarande Roberto De Zerbi första reserv. Nya sportchefen Max Eberl gillar italienaren skarpt. Vidare sätter Sky Sport siffror på en försäljning av Alphonso Davies till Real Madrid och ett köp av Theo Hernández som ersättare. Bayern vill ha 50-60 milj euro för kanadensaren och räknar med att betala 60-70 milj euro för fransmannen.

Annons

Bild uppger att Thomas Tuchel bänkar Kim Min-jae i kvällens avgörande match mot Lazio i Champions League. Mittbackar blir Matthijs de Ligt och Eric Dier. På annat håll beklagar sig tidningen över att Turkiet lockar till sig ännu en talang. Det är Nürnbergs Can Uzun, 18, som väljer Turkiets landslag framför Tysklands. Tidigare har Kenan Yildiz i Juventus fattat samma beslut. Bild följer även upp Sebastian Andersson efter två mål på de två senaste matcherna. Tidningen menar 32-åringen blivit värdefull för Nürnberg. Andersson skrev i januari på ett kontrakt till säsongens slut, men Bild tror nu att en förlängning är möjlig.

ENGLAND

Daily Mirror skanderar ”Scoring, scoring, Arsenal” efter senaste målfesten (6-0 mot Sheffield United). Uniteds publik tycker i alla fall gästerna från London fortfarande är ”boring, boring, Arsenal” och lämnade i drivor, en del redan efter en kvart. Till och med blinda hade sett nog (se klipp här). ”Troligen den mest ensidiga PL-matchen någonsin”, skriver Daily Telegraph. Sky Sports expert Jamie Carragher instämmer. ”Det var skamligt, en av de mest ensidiga matcher jag sett”, säger han hemmalagets insats i första halvlek.

Annons

Daily Mail hävdar att spelarna i Manchester United inte tror att Erik ten Hag blir kvar efter sommaren. Och samtidigt rapporterar Manchester Evening News att en del av spelarna anser att Ten Hags hårda träning är orsaken till lagets många skador.

The Independent uppger att Manchester United och PSG leder jakten på Victor Osimhen. Napolianfallaren har tidigare ofta kopplats samman med Arsenal och Chelsea. Stor plats tar också beskedet att Chelseastjärnan Sam Kerr ställs inför rätta för rasistiska trakasserier av en polisman. Kerr nekar till anklagelserna.

The Guardian hävdar att Chelsea har Rúben Amorim och Roberto De Zerbi på önskelistan om bilan faller för Mauricio Pochettino. För närvarande är målet fortsatt att argentinaren sitter kvar även nästa säsong. Liverpool gillar också Amorim, och Bayern gillar De Zerbi (se under Tyskland), liksom Milan. På tal om tränare, Martí Cifuentes, tidigare i Hammarby, nu i QPR, har utsetts till Omgångens tränare i Championship.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en toppstrid som är över. ”Det finns bara Inter”. Efter gårdagens seger (2-1 mot Genoa) har klubben 15 poäng mer än tvåan Juventus. Inter har tolv raka segrar under 2024, varav nio i Serie A. ”Jag läste att någon jämförde oss med Red Bull (dominerande F1-teamet, min anm). Det var vi inte i augusti. Det är det hårda arbetet som tagit oss hit”, säger tränaren Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport ser det nu ”Nedräkning till den andra stjärnan”, den 20 ligatiteln. Matchens lirare i går? Veteranen Alexis Sánchez med ett mål, en assist och 7,5/10 i betyg från Gazzetta dello Sport.

Corriere dello Sport låter det italienska hjärtat tala inför Lazios avgörande mot Bayern München. ”Sarri, för historian och för Italien”. Ett avancemang skulle inte bara vara stort för Lazio, det skulle också befästa Italiens plats i toppen av rankingen som ger en femte plats till nya Champions League i höst. Lazio har 1-0 med sig från första matchen i Rom. ”Det är varken lite eller mycket”, är tidningens djupa tanke.

Annons

Corriere della Sera pratar musik, fotboll och mode med Rafael Leão. Och så Zlatan Ibrahimovic. Svensken har kallat honom ett geni på planen. ”Jag är inget geni, men han (Ibrahimovic) höjde min nivå rejält. Han pratar med mig om allt, inte bara fotboll. Jag behövde honom, och han hjälpte mig inte bara som fotbollsspelare, utan också som människa. Han är väldigt viktig för mig. Han var det när han spelade och han är det nu också”, säger Leão.

SPANIEN

Marca och AS har starkt fokus på Kylian Mbappés besök i Spanien. ”Allt är inte sagt”, lyder Marcas dubbelbottnade rubrik inför Real Sociedad-PSG. En betydelsen är att baskerna fortfarande har en chans. En annan är att Luis Enrique inte ville snacka Mbappé på presskonferensen. ”Man får respektera journalisternas frågor, men jag svarar som jag vill”, var budskapet från spanjoren. AS tar upp gårdagens uppgifter om att Barças sportchef Deco vill ha Luis Enrique. AS har ett tillägg. ”Problemet är inte bara att han fortfarande har ett gällande kontrakt med PSG utan att Barça heller inte har råd att köpa ut en tränare”, påpekar tidningen. AS-källor bekräftar vidare vad franska L’Equipe redan skrivit: PSG hoppas få in 100-150 miljoner euro på Kylian Mbappés övergång. 80 milj euro är bonusar som fryser inne, sedan vill PSG också ha en del av Mbappés feta sign-on-bonus. På tal om Real Sociedad skriver Marca att Atlético vill värva mittbacken Robin Le Normand i sommar. Priset kan landa på 40 miljoner euro, och Atlético väntas vill sänka summan genom att inkludera Javi Galán som redan är på lån i Real Sociedad.

Annons

Cadena SER skriver att Real Madrid väntas komma överens med Bayern München om Alphonso Davies. Real Madrid har bara erbjudit 35 miljoner euro, men väntas beredd att betala 50 milj euro med bonusar inkluderade. Det är en summa som Bayern anses acceptera. Men tyska Sky Sport uppgav i går att Bayern hoppas på 60-70 milj euro. Kanadensaren vill till Real Madrid, och har tidigare uppgetts i stort sett överens med den spanska klubben.

Sport och Mundo Deportivo känner av effekterna av den dubbla skadesmällen i söndags. ”Gårdagens tårar av hjälplöshet vänds snart till lycka igen”, skriver Pedri hoppfullt på Instagram. Men Barça får klara sig utan både honom och Frenkie De Jong på mittfältet i åtskilliga veckor. SER menar att Ilkay Güdogan och Andreas Christensen väntas ta deras ansvar. Mundeo Deportivo nämner också alternativen Fermín, Sergi Roberto och Oriol Romeu. Sport påpekar hoppfullt att Barça faktiskt klarat sig bra när både De Jong och Pedri varit borta förut. Men Sport bär också på dåliga nyheter. Den skakiga säsongen och Xavis stundande avsked gör att det råder oro i omklädningsrummet kring Barças projekt.

Annons

La Voz de Galicia gör artikel på att Carl Starfelt nu tagit tillbaka sin plats i startelvan. Efter skada och petning av har Rafael Benítez nu startat Starfelt i de tre senaste matcherna.

FRANKRIKE

L’Equipe fokuserar på PSG som ska säkra CL-avancemanget borta mot Real Sociedad i kväll. Förmodad startelva: Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernández – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola. Stor plats tar också Kees Rijvers, som gått bort 97 år gammal. Nederländaren spelade bland annat i Saint-Étienne.

RMC Sport lägger all energi på relationen Luis Enrique-Kylian Mbappé. PSG-tränarens försök att undvika frågor om stjärnan hamnade i går i fokus. Luis Enrique tycktes uppskatta att showa, skyllde på att översättaren inte förmedlade frågorna (se klipp här). RMC Sports profil Daniel Riolo är inte lika road. Han fortsätter reta sig på Luis Enrique och hans ”konstanta nonsens” i sina uttalanden. Riolo slår också ner på spanjorens uppmärksammade byten av Kylian Mbappé. ”Det är bara arrogans och för att visa sin överlägsenhet. Faktum är att Luis Enrique ersatt det vi alla fördömer, spelarnas republik, men han har ersatt det med tränarens diktatur, med att tränaren är den allsmäktige”, säger Riolo. Le Parisien rapporterar dock att Luis Enrique och Mbappé tvärtom tycks på god fot inför kvällens avgörande, och att anfallaren var på hugget på träningen.

Annons

Foot Mercato hävdar att Thiago Motta är Juventus prioritet att ersätta Max Allegri efter säsongen. Kontakter är tagna. Thiago Motta uppges öppen för jobbet men vill fokusera på att slutföra den hittills framgångsrika säsongen med Bologna.

ÖVRIGT

Arriyadiyah (Saudiarabien) konstaterar att Al-Nassr förlorade första CL-kvartsfinalen (1-0 till Al-Ain). Som på så många andra arenor förut hånades Cristiano Ronaldo i Abu Dhabi med skanderande av ”Messi, Messi” (se klipp här). Nyligen blev portugisen avstängd för att ha gjort en obscen gest tillbaka. Den här gången gestikulerade han också till publiken, men det tolkas som ”vi ses i returen” (se klipp här). Den matchen spelas i Riyadh den 11 mars.

Voetbalkrant (Belgien) uppger att Anderlecht vill försöka köpa Ludwig Augustinsson i sommar. Det råder enighet om det i den sportsliga ledningen. Vänsterbacken har varit given i startelvan under sitt lån. Anderlecht har goda relationer med Sevilla, där Augustinsson är oönskad men har ett år kvar på kontraktet. Gazet van Antwerpen presenterar tidningens snittbetyg för Antwerpens spelare. Etta är Jakob Ondrejka. 21-åringen har 6,94 i snitt. Ingen annan är i närheten av det. Ondrejka har på grund av skador bara spelat nio betygsatta matcher.

Annons

Goal (USA) uppmärksammar att Inter Miamis superstjärnor Lionel Messi och Luis Suárez finns med i Omgångens lag som MLS presenterat. Även en svensk är med: backen Noah Eile, som New York Red Bulls värvat från Malmö FF. ”Han kommer att bli en toppback i Europa”, spår lagkamraten Emil Forsberg i New York Posts webb-tv (se klipp här).

TV3 (Danmark) pratar framtid med Randers målvakt Patrik Carlgren. ”Om jag ska lämna Randers måste det vara ett väldigt bra erbjudande för mig och min familj”, säger Carlgren, som avslöjar tidigare intresse, bland annat från Frankrike. 32-åringens kontrakt går ut i sommar, men han påpekar att ”jag stänger aldrig en dörr för Randers”.