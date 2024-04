Sejdiu i nytt blåsväder - kastades ut från träning

Headlines Blogg

BN DeStem (Nederländerna) konstaterar att utlånade Malmö FF-spelaren Patriot Sejdiu ställt till det för sig igen. NAC bekräftade i helgen att han kastats ut från träningen och därefter petats ur truppen mot Groningen av disciplinära skäl. Någon närmare bakgrund angavs inte. Förra månaden tvingades Sejdiu be om ursäkt för sitt uppträdande mot NAC-publiken, och BN DeStem skriver att det är oklart om tränare Jean-Paul van Gastel kommer att ta tillbaka 23-åringen i laget efter helgen. MFF lånade i augusti förra året ut Sejdiu till NAC över säsongen.

Correio da Manhã (Portugal) hävdar att Benfica vill övertyga José Mourinho om att bli klubbens tränare kommande säsong. Kontakter är redan tagna. Nuvarande tränaren Roger Schmidts framtid i klubben anses i fara. Mourinho var tränare för Benficas rival Porto 2002-2004. Han fick sparken av Roma i januari.

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger att Cristiano Ronaldo riskerar flera matchers avstängning. Al-Nassrs storstjärna drog på sig ett rött kort efter att ha använt armbågen på motståndare i gårdagens match mot Al-Hilal (se klipp här). Enligt Arriyadiyah skriver domaren, Mohammed Al Hoish, i domarrapporten om ”olämpligt uppträdande” från Cristiano Ronaldo, vilket ger två matchers avstängning. I situationen gjorde portugisen också en hotfull gest mot domaren (se klipp här). Al-Hilal vann supercupsemifinalen med 2-1 och Al-Nassr har därmed bränt två chanser till en titel på mindre än en månad. Klubben är också utslagen i asiatiska Champions League. I ligan är Al-Nassr hopplöst efter just Al-Hilal, som är obesegrad. Tidningens förstasidan viks dock åt Karim Benzema. Fransmannen är tillbaka som målskytt. Han gjorde det första målet när Al-Hilal tog den andra finalplatsen i supercupen (2-1 mot Al-Wehda).

ENGLAND

Daily Mirror har den filminspirerade rubriken ”You can’t handle the roof”. Real Madrid har i sista stund bett Uefa om att få ha stängt tak på Bernabéu i kväll. Ett försök skapa mer av en kokande gryta att skrämma Manchester City med. Antonio Rüdiger skickar också en varning till Erling Haaland. ”Det är personligt för mig som försvarare, mot en superanfallare som Haaland”, säger tysken. För att komplettera huvudrubriken har tidningen även ”Arteta: Raise the roof”. Arsenaltränaren vill ha publikens hjälp när Arsenal tar sig an Bayern München.

Daily Telegraph gör störst rubrik på en uppföljning på Evertons senaste poängavdrag. Klubben riskerar nämligen ett tredje poängavdrag. Men det kan komma till nästa säsong. Det kan i sin tur skapa kaos kring tabellen, och inte minst ilska bland konkurrenterna i nedflyttningsstriden om Everton klarar sig kvar.

Rotherham Advertiser konstaterar att Rotherham redan är klar för nedflyttning från Championship med en månad kvar att spela. ”Jag vet inte hur jag ska sätta ord på det…det känns pinsamt för oss”, säger Viktor Johansson. Målvakten väntas säljas. Han har en utköpsklausul som triggas av nedflyttningen.

The Guardian uppger att West Ham är ute efter Fulhams mittback Tosin Adarabioyo. Tidigare har också Liverpool, Tottenham och Milan rapporterats intresserade. 26-åringens kontrakt går ut i sommar. Fulham vill förlänga det. Från Womens Super League kan noteras att Stina Blackstenius röstats fram till Månadens spelare i Arsenal (54 procent av rösterna), samt att Chelseas Johanna Rytting Kaneryd är nominerad till Månadens spelare i WSL.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar ett ”Enastående Inter” efter ännu en seger (2-1 mot Udinese). Corriere dello Sport skriver att ”Inter har bråttom”. Ligatiteln är nära. På nytt finns anledning att ta upp att scudetton kan säkras i derbyt mot Milan den 22 april. Det sker om Inter vinner nästa match mot Cagliari i helgen och följer upp det med seger mot lokalrivalen. Gazzetta dello Sport hävdar att Lilles anfallare Jonathan David är Napolis favorit att ersätta Victor Osimhen i sommar. Det var belgaren även förra sommaren. Den gången stannade Osimhen. Denna sommar talar mer för att han lämnar. Prislappen på David anges till 50 miljoner euro. Ett alternativ är Santiago Giménez, men Feyenoord vill ha 60 milj euro. Tidningarna tar också notis om uppgifterna att Felipe Anderson är nära en övergång till Juventus. Mot Monza på lördag kan det äntligen vara dags för Jesper Karlsson att få nya spelminuter. Det menar Corriere dello Sport. Alexis Saelemaekers är avstängd och Jens Odgaard skadad. Det borde bana vägen för Karlsson att äntligen göra comeback. I alla fall några minuter? CdS noterar hur Thiago Motta även i de två matcher Karlsson varit tillbaka från skada valt att byta in andra spelare före svensken. Sedan den 31 oktober – på 160 dagar – har Karlsson bara spelat åtta minuter på grund av skador eller petning.

Corriere della Sera uppger att både Brighton och Newcastle är intresserade av Daniele De Rossi, som fått en fin start med Roma. Brighton riskerar att tappa Roberto De Zerbi och Newcastle kollar på alternativ till Eddie Howe. Även Fiorentina och Bologna, som kan förlora Vincenzo Italiano respektive Thiago Motta, tittar lystet på De Rossi. Roma å sin sida vill skriva ett nytt kontrakt med sin tränare.

Sky Sport Italia mäter höjd på Victor Osimhens imponerande mot Monza. Nigerianen var 2,23 meter upp – närmast horisontellt (se klipp här). Men han har nickat på högre höjder. Mot Spezia förra året var han uppe på 2,53. Den spelare som enligt Skys lista flugit högst är Cristiano Ronaldo mot Man United 2013 nådde han 2,93 m.

SPANIEN

AS trycker orden ”Mod och personlighet” på förstasidan. Det är vad Carlo Ancelotti tycker Real Madrid saknade mot Manchester City förra året. Det är vad han vill se i kväll. AS tror på följande startelvor i kvällens match. Tidningen skriver vidare att Andrij Lunin är nära att förlänga kontraktet med Real Madrid. Den ukrainska målvakten har bestämt sig för att stanna. Kontraktet är till minst 2028. Det nuvarande sträcker sig till 2025. Vidare noterar tidningarna att Atléticos avbräck: Memphis Depay blir borta upp till en månad på grund av en muskelskada.

Marca tar på förstasidan fasta på att Real Madrid hoppas på en kokande gryta på Bernabéu. Tidningen uppger vidare att Real Madrid informerats om en förhöjd hotbild mot matchen. Islamiska staten har spridit bilder som ringar in de fyra CL-kvartsfinalerna som måltavlor för terrorattacker. En eventuell förhöjd säkerhet kommer att diskuteras vid ett säkerhetsmöte i dag. Marca gör en liten artikel på att Williot Swedberg är aktuell för spel mot Real Betis. Det är en och en halv månad sedan han blev skadad, men är nu tillbaka i den kollektiva träningen. Swedberg är för övrigt med sina tre mål delad tvåa i ligan över spelare med mål som inhoppare.

Sport och Mundo Deportivo sätter på förstasidorna Pep Guardiola i fokus. Det är hans sida de katalanska tidningarna ställer sig på i Real Madrids möte med Manchester City. Annars är det fullt fokus på Barças match mot PSG i morgon. Enligt Cadena SER kan Frenkie De Jong och Pedri medverka, förstnämnda är även alternativ för startelvan.

FRANKRIKE

L’Equipe piskar upp stämningen inför PSG-Barcelona med att matchen är ”Mer än en rivalitet”. Tidningen går igenom de ansträngda relationerna mellan klubbarna, som inleddes med Barças försök att värva Marco Verratti 2017. Stämningen är också hätsk från supporterhåll. Collectif Ultras Paris (CUP) har uppmanat till mobilisering på läktarna på onsdag kväll mot ”detta vidriga Barça”. PSG-tränaren Luis Enrique, med ett förflutet i Barça, eldar inte på den debatten, utan påpekar i stället att PSG inte känner något tryck. ”Det finns ingen press på oss. Tvärtom. Barcelona har vunnit Champions League fem gånger, vi noll gånger. De kan omöjligen vara mer exalterade än vi. Omöjligen. För oss finns ingen press. Men ambitionen är total”, säger Luis Enrique. Och Kylian Mbappé är redo, ”Det är en match för stora spelare. Jag är redo, och som alltid, jag gömmer mig inte”. Som för att krydda mötet ytterligare uppger L’Equipe att PSG fortfarande har Gavi i blickfånget. Det finns en kontakt med mittfältarens rådgivare sedan förra sommaren. En affär i sommar anses svår men kan bero på tränarsituationen i Barça.

Foot Mercato har en par uppgifter. Dels att Liverpool nu gett Rúben Amorim ett konkret kontraktsförslag på tre år. Sportingtränaren uppges positiv. Dels att Manchester City fortfarande är ute efter Lucas Paqueta. Klubben har fortfarande en överenskommelse med West Ham-spelaren om ett kontrakt.

RMC Sport uppger att PSG lagt förhandlingar med Ethan Mbappé på is sedan Kylian bestämde sig för att lämna klubben. Det har tidigare talats om att familjen ville att han skulle följa med storebror till Real Madrid. Enligt RMC Sport är det inte troligt. Däremot finns intresse från andra, ej namngivna, spanska, fransk och tyska klubbar.

TYSKLAND

Bild hör Österrikes förbundskapten Ralph Rangnick få frågan om han haft någon kontakt med Bayern München. ”Nej, varför skulle jag haft det? Jag trivs här”, svarade han, och tycks därmed avfärda spekulationer om att han skulle kunna efterträda Thomas Tuchel. Enligt Sky Sport är Roberto de Zerbi och Julian Nagelsmann Bayerns favoriter, sedan Xabi Alonso valde att stanna i Bayer Leverkusen.

Fussball News skriver att Manchester United vill sälja Donny van de Beek. Lånetiden i Eintracht Frankfurt har varit ett nytt bakslag för den nederländske mittfältaren. Han har bara spelat 18 minuter på de fem senaste matcherna. Köpoptionen på tolv miljoner euro kommer inte att triggas. Några omförhandlingar pågår inte heller. United är beredd att sälja van de Beek billigt för att bli av med löneposten.

Sky Sport uppger att det pågår en dragkamp om Schalkes pärla Assan Ouedraogo. Bayern München, RB Leipzig och Eintracht Frankfurt är alla ute efter 17-åringen. Det är också Newcastle, Roma och Atalanta. Italienska La Repubblica uppgav förra veckan att Milan inlett samtal. Ouedraogo vill fatta beslut om framtiden redan i början av maj.

Kicker har för första gången med Svante Ingelsson i Omgångens lag för Zweite Bundesliga. Bild beskrev 25-åringen som ett ”lokomotiv i full fart” efter sitt mål och assist för Hansa Rostock i helgen. På tal om svenskar, Glenn Nyberg dömer FC Bayerns CL-match mot Arsenal i London i kväll.