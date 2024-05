PSG och Mbappé i tvist - pengar bakom petning?

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe berättar att skilsmässan mellan PSG och Kylian Mbappé håller på att bli smutsig. Bakgrund: PSG höll inne en omskriven lojalitetsbonus på 80 miljoner euro med Kylian Mbappés goda minne. Den ska trots allt ha betalats ut i februari, i förväntan att Real Madrid i stället skulle reglera summan. Det hade Real Madrids president Florentino Pérez inga som helst planer på. PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi var rasande. PSG har sedan inte betalt Mbappé en bonus i februari eller lönen för april. Sammanlagt rör det sig om…80 milj euro. För närvarande pågåt inga förhandlingar för att lösa situationen, annat än genom advokater. Mbappé tror att hans begränsade speltid under senare delen av säsongen inte var av sportsliga skäl, utan på Al-Khelaïfis order, vilket också L’Equipe antyder. På annat håll berättar tidningen att Nice är överens med Franck Haise som ny tränare. Klubben är också överens med hans klubb Lens om en kompensation på max två miljoner euro. Haise ersätter Francesco Farioli som lämnat för Ajax.

Annons

RMC Sport berättar att Matvej Safonov nu är i Paris för läkarundersökning. Den 25-årige målvakten ska skriva under ett femårskontrakt med PSG. Sedan tidigare finns en överenskommelse med FK Krasnodar om en övergång som uppskattas till cirka 15 miljoner euro.

ENGLAND

The Sun täcker sportettan med budskap om att Everton tvingas till utförsäljning av sina spelare i juni. Annars riskerar klubben att gå under. Tidningen hävdar också att Manchester United väntas göra Evertonbacken Jarrad Branthwaite till första värvningen under Jim Ratcliffes ledning. Den 21-årige landslagsspelaren kan bli Uniteds för bara 40 miljoner pund. Samtidigt sägs Harry Maguire fast besluten att stanna i United, oavsett tränare. Vidare skriver The Sun att Liverpool och Chelsea är beredda att slåss om Crysencio Summerville i Leeds. Den 22-årige yttern värderas till 35-40 milj pund. Även West Ham, Fulham och Bournemouth är intresserade.

Annons

Daily Telegraph fäster blicken på Manchester United. Dels på att Jim Ratcliffe uppmanat personalen att jobba på plats eller sluta, samt att upp till 30 procent av dem kan tvingas sluta av besparingsskäl. Dels på att United på grund av ägandeskapet riskerar att flyttas ned från Europa League till Conference League. Orsaken är att Ratcliffe även är majoritetsägare Nice, som också ska spela Europa League. Men med vissa justeringar i ägandeskapet innan måndag kan den situationen undvikas. Tidningen skriver också att Leicester inte bara är på väg att förlora sin tränare (Enzo Maresca till Chelsea) utan också riskerar att förlora 6-15 poäng för brott mot det ekonomiska regelverket.

The Times bjuder på ännu en intervju med Carlo Ancelotti. Och så samlar tidningen på andra notiser: West Ham är överens med Flamengo om att köpa Fabrício Bruno för tio miljoner pund. Den första värvningen under nya tränaren Julen Lopetegui. Timo Werner blir kvar i Tottenham på lån. Och Wembley förstärker säkerheten kring Champions League-finalen för fem miljoner pund för att undvika nya kaosscener.

Annons

BBC Sport uppger att både Stuttgart och Ipswich vill låna Chelseas stortalang Omari Hutchinson kommande säsong. 20-åringen hade ett succéartat lån i just Ipswich den gångna säsongen. BBC berättar också att Chelsea utnyttjat en option i kontraktet och förlängt det till 2026. Nya tränaren Enzo Maresca får avgöra om Hutchinson ska lånas ut eller stanna.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport täcker på nytt förstasidan med Inters storslagna visioner under nya ägaren Oaktree. Här ska minsann satsas på Simone Inzaghi, Lautaro Martínez och Nicolò Barella. Inzaghi väntas redan nästa vecka skriva under ett nytt kontrakt till 2027. Tidningen tar också upp Napolis trupp under förmodade tränaren Antonio Conte. Victor Osimhen vill bort, helst till Chelsea, vilket skulle kunna bädda för Romelu Lukaku i motsatt riktning. Conte har sagts vilja ha anfallaren. Men hittills har den höga prislappen på 130 miljoner för Osimhen avskräckt intressenter. Jens Cajuste omnämns också i artikeln. GdS menar att svensken är en av de spelare som behöver ”pånyttfödas”. Han passar inte för 4-3-3 som använts, däremot för 4-2-3-1 eller 3-4-1-2. ”I en ny taktisk kontext kan han visa sig vara som ett nyförvärv”, skriver GdS.

Annons

Corriere dello Sport har också stort fokus på Napoli, särskilt Chvitja Kvaratschelia. Hans agent bekräftar intresse och bud från PSG. ”Det finns intresse och ett erbjudande från PSG, men allt avgörs av Napoli och klubbens president (Aurelio De Laurentiis, min anm)”, säger han. PSG har uppgetts beredd att betala 100 milj euro, men enligt Gazzetta dello Sport erbjuder klubben 60 milj euro. Conte vill behålla georgiern.

Tuttosport viker förstasidan åt att det i dag är 39 år sedan Heyselkatastrofen. 39 supportrar, de flesta till Juventus, dog till följd av att Liverpoolhuliganer stormade en sektion under Champions League-finalen i Bryssel.

Calciomercato påstår att Igor Tudor står vid ett vägskäl. Antingen fortsätta i Lazio eller lämna. Enligt portugisiska Correio da Manhã ser Lazio Sérgio Conceição som en möjlig ersättare. Portugisen är på väg att lämna Porto.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo pryder förstasidorna med Hansi Flick för andra dagen i rad. I går var det för att annonsera hans ankomst till Spanien. I dag är det för att berätta att ”Flick tar kommandot” i Barcelona, som MD uttrycker det. Barça har bekräftat att tysken presenteras som ny tränare i dag. Enligt AS har Flick accepterat en låg årslön, tre miljoner euro, med bonusar (en milj euro för att vinna Champions League, 750 000 euro för ligan). På tal om pengar, Xavi avsäger sin lön på elva miljoner euro för kommande säsong. Det uppger både MD och Cadena Cope. Däremot får Xavi igen de 2,5 milj euro han betalade ur egen ficka när han köptes loss från kontraktet med Al-Sadd. Dessutom får hans hjälptränare totalt fyra miljoner euro. Bara underskrifter saknas på avtalet.

Marca pratar med Dortmunds Niclas Füllkrug inför Champions League-finalen. ”På läktarna är vi favoriter”, lyder budskapet från anfallaren. På planen är det förstås ett annat lag. Kring Real Madrid lägger annars Marca sitt fokus på Eduardo Camavinga som ska ersätta Aurélien Tchouaméni på mittfältet. AS berättar bland annat att Atlético lagt ett första bud på La Ligas skyttekung Artem Dovbyk. Budet var på 25 miljoner euro. Girona sa nej. 30-35 milj euro kan få klubben att mjukna. Girona fick i går klart med ny huvudsponsor: Etihad Airways. Förenade Arabemiraten fortsätter med andra ord att pumpa in pengar i City Football Group.

Annons

TYSKLAND

SportBild pratar med Mats Hummels om samtalet från förbundskapten Julian Nagelsmanns när han blev EM-nobbad. ”Det var kort och ledsamt. Inte ens två minuter. Men i ögonblick som det behöver jag ingen lång konversation och förklaring”, säger Hummels, som var beredd att vara femte alternativ. ”Om jag förstod honom rätt handlade det om annat än att acceptera en jokerroll. Som jag förstod det handlade det om åldersrelaterad fitness”.

Sky Sport var först ut med bekräftelsen från Bayern München om Vincent Kompany som ny tränare. Pep Guardiola rekommenderade honom varmt till klubben. En het potatis i Kompanys händer direkt blir Alphonso Davies. Real Madrid uppges vänta ut situationen. Kanadensaren vill dit och Real Madrid hoppas Bayern därför sänker prislappen på 50 milj euro. Själv har Davies inte velat acceptera Bayerns slutförslag till en förlängning. Det hela sinkar Bayerns jakt på en ersättare. Det talas om Theo Hernández i Milan men enligt Bild har inga förhandlingar med spelaren ännu inletts. Ian Maatsen (Chelsea) ses som ett alternativ.

Annons

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) följer upp beskedet att Armin Gigovic lämnat FC Midtjylland. En belgisk klubb har uppgetts intresserad. Het Nieuwsblad skriver att det är nyblivna mästarlaget Club Brügge, och hänvisar till danska källor. 22-åringen har ett pausat kontrakt med FK Rostov till 2025.

Camfoot (Kamerun) sätter punkt för en kaotisk i tisdag i kamerunsk fotboll: förbundet meddelar att nytillsatte förbundskaptenen Marc Brys får sparken och Martin Ndtoungou Mpile tar över som interimtränare. Tidigare på dagen hamnade Brys och förbundspresidenten Samuel Eto’o i bråk, bilder som blivit virala. ”Jag är förbundspresident och du kan inte tala till mig det viset!”, rasar bland annat Eto’o (se klipp här). Det var deras första möte. Brys tillsattes av sportministeriet för knappt två månader sedan, och Eto’o beordrade under gårdagen även personer från sportministeriet att lämna lokalen (se klipp här).

Annons

TV2 (Danmark) berättar att Grönlands fotbollsförbund (KAK) officiellt ansökt om att få bli medlem i Concacaf (Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund). Grönland har fått grönt ljus från Island att tills vidare spela hemmamatcher i Reykjavik.