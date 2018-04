Kaptenens bortgång hindrar inte Fiorentina att sikta mot nya rekord

En lagkapten avlider hastigt på ett hotellrum i en främmande stad. En hel stad och ett fotbollsetablissemang sörjer Davide Astori som begravs i samma kyrka som Florens mest framstående personer ur historien.

En vecka efter dödsbeskedet spelar Fiorentina match mot Benevento. De tar sig igenom 90 minuter av sorg och lättnad. De vinner. En månad efter visiten i Udine återvänder laget till platsen där medparten av spelarna upplevde deras tyngsta timmar i fotbollskarriären, för att möta samma stad, träningsplaner och miljöer. De vinner även denna match.

Hur reagerar ett lag på ett besked som kan förlama en hel verksamhet? Det går att vända sig inåt och acceptera att resultat och prestationer förblir sekundära under resten av säsongen. Fiorentina reagerade annorlunda.

La Viola hade inför gårdagens bortamöte med Roma fyra raka vinster efter Davide Astoris bortgång. Vinsterna hade kommit mot lag från seriens mitt- och bottenskikt. Men den femte segern kom mot tabelltrean Rom. Fiorentina är uppe i sex raka segrar nu, något som inte hänt sedan Kurt Hamrins dagar i Florens för 58 år sedan.

Att de lila har slutit sig samman och bestämt sig för att slutföra ett kall under våren blev nästan övertydligt på Olimpico. Det går att se i den heroiska försvarsinsatsen mot ett Roma som tillbringade nästan hela matchen på gästernas planhalva.

Det går att se i bestämdheten hos Giovanni Simeones vid hans 0-2-mål som bara skulle forceras in bakom Serie A:s bästa målvakt Alisson. Det går också att peka på styrkan i ett lag som vinner utan den nye lagkaptenen Milan Badelj (skadad) och lagets bästa spelare Federico Chiesa (avstängd).

Utan den centrallinje som försvann i somras har Fiorentina fått bygga om och vända på stenar runt om i Europa för att hitta ekonomiskt överkomliga och utvecklingsbara spelare. Resultatet av en kritiserad sommarmercato börjar visa sig nu.

Till exempel den nykomponerade backlinjen bestående av ett mittlås som hämtades från Real Betis (Pezzella, kapten igår) och Palmeiras (Vitor Hugo). Ytterbackarna Laurini och Biraghi kommer från lag som flyttades ner från Serie A ifjol, Empoli respektive Pescara.

På mittfältet regerar Jordan Veretout, en fransman som floppade i fjolårets sorgliga Aston Villa. Under januari anslöt landsmannen Bryan Dabo från Saint-Étienne för fyra miljoner euro och står idag upp mot spelare som lirade Champions League-kvartsfinal på Camp Nou för några dagar sedan.

Den största solskenshistorian är Riccardo Saponaras. Den offensiva mittfältaren hade varit i Fiorentina i över ett år utan att vara i närheten av en ordinarie plats i startelvan. Saponara skrev ett uppmärksammat inlägg på Instagram där han ”väntade på att kaptenen skulle komma tillbaka” och har sedan fått chansen och visat en hel del av den bollbegåvning som upptäcktes under genombrottet i Milan får några år sedan.

Igår var det ytterligare ett sommarförvärv som gav Fiorentina ledningen i den sjunde minuten, Marco Benassi. 2-0 är resultatet av ett hypereffektivt bortalag och ett Roma som fortsätter att sakna skärpa. Violamålvakten Marco Sportiellos insats ska inte förtas och giallorossi hade även två ribbträffar.

Men fortfarande visar Roma problem i offensiven när den ordinarie anfallsuppsättningen inte är tillgänglig. Mot Bologna förra helgen hade laget svårt att skapa målchanser, denna gång skapades det gott av dem men utan någon skärpa i avsluten.

Eusebio Di Francesco hade den på förhand närmast omöjliga uppgiften att vända ett 0-3-underläge mot Barcelona på tisdag i åtanke när han formerade startelvan. Det blev ett mellanting med ett visst roterande och där Nainggolan som missade Barcelona fick starta.

Fransmännen Gonalons och Defrel tog återigen inte chansen som gavs i startelvan. Forwarden Defrel står bara på ett straffmål i Serie A och jag undrar om inte det kommer stanna där när säsongen är slut. Patrik Schick hoppade in med finess och tyngd när han avlastade Džeko som referenspunkt framåt, men kom inte närmare än en nick i ribban.

Bristen på nödvändig kvalitet på anfallspositionerna i Roma kan komma att straffa laget i tabellen men snart behöver de inte tänka på Champions League längre. Straffa kan även det svaga spelet på Olimpico göra. Det var Romas sjätte förlust på hemmaplan, bara säsongen 1947-48 har det varit värre med åtta, och lagets poängfacit hittills är 32-28 i favör till bortaplan.

När Fiorentina sent under kvällen kom hem till träningsanläggningen som omdöpts efter Davide Astori väntade 300 fans som hyllade laget. Astoris namn skanderades och när fansen sjöng om att det bara finns en kapten bidrog även spelartruppen till i kören. Fiorentina har nu tagit över den sista Europa League-platsen och kommer känna skyldigheten att inte släppa den.

****

Ett av de stora stadsderbyna utspelade sig senare under kvällen i Genua. För en månad sedan såg jag fram emot ett Lanternaderby som hade förutsättningar att bli ett av de hetaste på flera år. Sampdoria jagade en Champions League-plats och Genoa var starkt på väg uppåt under nygamle tränaren Ballardis regim.

Under veckorna som gått har Sampdoria och Genoa bara vunnit en match var och derbyts förväntningar förvandlades till ljumma som högst. Spelet under den mållösa matchen var något åt det hållet också. Få målchanser, ett Genoaförsvar som fortsätter att imponera under Ballardini och en magi som inte längre finns i Sampdorias offensiv.

Duván Zapata försökte med den spännande Gianluca Caprari bakom sig istället för Gaston Ramirez men kom sällan loss. Oscar Hiljemark gjorde en stabil insats på Genoas mittfält men hans lag saknade både energi och kvalitet när de skulle omsätta kontringslägena till något vettigt.

På läktarna levde derbyt upp till förväntningarna och det bjöds på fantastiska tifon från båda kurvorna. När matchen väl sattes igång glömdes den dippande formen hos båda lagen bort och atmosfären bidrog till en intensitet på planen som påminde en om det viktiga i derbyt ur fansens synvinkel. 0-0 blev det och återigen var det bara läktarna som visade klass i Derby della Lanterna.

****

Avståndet mellan Juventus och Napoli är sju poäng när tabelltvåan ställs mot Chievo i eftermiddag. Juventus slog planenligt Benevento med 4-2 på bortaplan igår. Tabelljumbons Cheick Diabaté har haft en bra vecka och med sammanlagt fyra mål på Stadio Ciro Vigorito. Hans två fullträffar överglänstes dock av Paulo Dybalas hattrick.

Två av målen kom på straff men det första var en ny pärla från seriens vassaste distansskytt. Det var Dybalas tredje hattrick för säsongen vilket ingen Juventusspelare mäktat med sedan legendaren Giampiero Boniperti gjorde det 1949/50. Från startelvan mot Real Madrid gjordes åtta skiften och det var inhoppande Douglas Costa som gjorde det vackraste målet med en trademark-aktion signerad brassen.

Twitter: @ErikHadzic