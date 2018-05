Säsongens lag i Serie A 2017/18

Serie A-säsongen är till ända och det är dags att hylla spelarna som hyllas bör. Som vanligt premieras jämnhet över hela säsongen före enstaka formtoppar och jag tar bara hänsyn till prestationer i Serie A. Formationen är ett 3-3-1-3.

Målvakt

Alisson, Roma, 37 matcher/17 hållna nollor, snittbetyg i Gazzetta dello Sport: 6,37/10

Höstens sensationella form fortsatte under våren. 25-åringen har varit ligans överlägset bästa målvakt och kan därmed räknas som en av världens främsta på sin position. Brassen har ett lugn som bara de största målvakterna har, likt Gianluigi Buffon under hans storhetsperiod.

Formen har skjutit Alissons självförtroende i höjden vilket inte minst visas i det närmast övermodiga spelet med fötterna. Det är mer en regel än ett undantag att han dribblar bort en framrusande motspelare varje match.

Backar

Milan Škriniar, Inter, 38 matcher/4 mål, 6,27

Det mesta har redan sagts om denna fantastiskt lovande mittback. Škriniar kom från en debutsäsong i Sampdoria för att försöka stadga upp en dysfunktionell backlinje, och som han har gjort det.

Även under Inters långa vintersvacka kunde laget lita på att 23-åringen höll ihop defensiven så till den grad att poängtappen sällan kunde skyllas på försvarsbrister. Mittbackskollegan Miranda blev bättre i slovakens sällskap och det är verkligen inte uteslutet att Inter får ta emot ett bud som blir svårt att tacka nej till i sommar.

Mehdi Benatia, Juventus, 20/2, 6,26

Så kom säsongen vi väntat på sedan genombrottet i Udinese i början på 10-talet. Säsongen då den Frankrikefödda marockanen visade att han kan ta en ordinarie plats i ett av världens bästa lag.

17/18 gick inte spikrakt för Benatia efter en inledande petning och skada. I seriefinalen mot Napoli tappade han markeringen på näste man i elvan och blev petad under resten av ligaavslutningen som ”straff”. Däremellan var hans ligans kanske bästa försvarare och visade mental styrka när han gjorde två mål i cupfinalen mot Milan för ett par veckor sedan.

Kalidou Koulibaly, Napoli, 35/5, 6,26

Senegalesen har redan fått kultstatus i Napoli efter stopptidsmålet mot Juventus och förärades en väggmålning i ruffiga innerstadsområdet Forcella. Koulibaly har få övermän i det fysiska spelet och är ett farligt vapen på fasta situationer.

Partnerskapet med Raúl Albiol har hållit en högre nivå en vad folk förväntat sig genom hela säsongen. Jag tror att 26-åringen kan bli ännu bättre om han slipar bort en del misstag i uppspelsfasen och behåller koncentrationen i spelet. Då kommer vi snacka om Koulibaly i sällskap med de allra bästa mittbackarna.

Mittfältare

Allan, Napoli, 38/4, 6,43

Allan är hjärtat på Napolis extremt hyllade mittfält. Det är han som hittar kombinationer, täcker ytor, bryter bollar och kommer i anfallsvågor. Kort sagt, Allan är fundamental för det som kallas Sarrismo.

När lagkaptenen Marek Hamšik haft en avvikande form under säsongen har brassens betydelse ökat. Att han medverkat i alla omgångar säger rätt mycket om tränare Sarris rädsla för att gå in i matcher utan Allan.

Bryan Cristante, Atalanta, 36/9, 6,21

23-åringen går från klarhet till klarhet. Kom till Atalanta i januari förra året och tog ganska snabbt en plats i startelvan som Roberto Gagliardinis ersättare. Den här säsongen har den italienska landslagsmannen fått en mer framskjuten position på mittfältet vilket gjort Cristante till lagets näst bästa målskytt.

Ekot han lämnar runt fotbollseuropa är numera så högt att Atalanta får svårt att behålla Cristante i sommar. Den lyckliga klubb som köper honom får en mittfältare med ett stort, stort register.

Sergej Milinković-Savić, Lazio, 35/12, 6,51

Min känsla är att serben inte varit lika dominant i spelet under våren som på hösten. Mer än något annat säger det om kraven jag fått på 23-åringen i takt med den galopperande utvecklingen.

Ingen mittfältare har gjort fler mål än Sergej i Serie A. Få kan matcha hans fysik, ännu färre den lekfullheten i kombination med tekniken som får en att tänka på en viss svensk långskånk. Då har jag inte nämnt ett huvud som verkar trivas i matcherna med allra störst betydelse.

Trequartista

Luis Alberto, Lazio, 34/11, 6,62

Den mest oväntade utvecklingen på en spelare i Serie A. I positionen bakom spjutspetsen Immobile har spanjoren gjort otroliga 16 assist under 17/18. En makalös säsong slutade dock med skadan i 36:e omgången mot Atalanta som höll honom borta under ligaavslutningen.

Sedan Luis Alberto klev av Olimpico den eftermiddagen slutade Lazio vinna fotbollsmatcher och det kostade laget i slutändan en Champions Leaguebiljett. Den flärdfulle 25-åringens betydelse för Lazios offensiv kan inte bli tydligare.

Anfallare

Ciro Immobile, Lazio, 33/29, 6,69

Neapolitanaren har gått från att vara en djupledshotande avslutare till att bli en forward som är livsfarlig i närheten i alla områden offensivt. Utöver en delad skytteligaseger har Immobile gjort nio assist, ett poängfacit som ingen Serie A-spelare uppnått sedan 2004-05.

28-åringens omprofilering har på nytt väckt intresse för en forward som redan misslyckats i utländska storklubbar. Tar Immobile sista chansen att visa att han är en man för de bästa lagen, eller stannar han som en stor fisk i det mindre Laziovattnet han stortrivs i?

Mauro Icardi, Inter, 34/29, 6,48

Jag bestämde mig för ta ut argentinaren i säsongselvan först efter avslutningen mot Lazio. Inte för att han var bra på något sätt i den matchen, utan för det faktum att han trots den spelmässiga kräftgången ordnade straffen som initierade vändningen och på kuppen blev skytteligavinnare tillsammans med Immobile.

Icardis bidrag till anfallsspelet kommer alltid att diskuteras och på nytt har det hämnat honom när han ställdes utanför den argentinska VM-truppen. Hans avslutsförmåga är det svårare att snacka bort. Jag tror att Icardi uppnår en 35-målssäsong inom kort.

Douglas Costa, Juventus, 31/4, 6,38

Sakta men säkert spelades Bayern-nyförvärvet in i startelvan under hösten. Under våren har brassen tagit allt större plats på kanten med inlägg, utmaningar och avslut. Costas explosiva stil har kommit Juventus väldigt bra till hands och gjort laget ännu svårare att försvara sig mot.

Fortsätter 27-åringen i denna stil kan nästa säsong bli enorm för honom. 13 assist slutade Costa på, men det finns utrymme för mer i målväg med det tunga skottet han har. Kraven är höga i Italiens bästa lag och Douglas Costa är på god väg att infria alla dem.

****

Avbytare

Thomas Strakosha, Lazio, 38/11, 6,27

Aleksandar Kolarov, Roma, 35/2, 6,22

João Cancelo, Inter, 26/1, 6,27

Miralem Pjanić, Juventus, 31/5, 6,35

Josip Iličić, Atalanta, 31/11, 6,55

Lorenzo Insigne, Napoli, 37/8, 6,57

Matteo Politano, Sassuolo, 36/10, 6,23

****

Tränare

Maurizio Sarri, 59 år, Napoli

Trots den hårda konkurrensen från mästartränaren Allegri går det inte att bortse från det fantastiska jobb som Sarri gjort under sina tre år i Napoli. För varje säsong har klubben plussat på det egna poängantalet med några pinnar, den här gången hamnade Juve fyra poäng före trots att Napoli kom över 90.

Bedriften blir större när en ser till envisheten hos Sarri som konsekvent använder samma stomme av spelare. Om det är för att tränaren chansar och hoppas det räcker hela vägen, eller för att han tycker alternativen är för svaga är oklart.

Sarri har i vilket fall implementerat en spelidé som de allra flesta klubbarna i världen är avundsjuka på. Den stora frågan är om han gjort sitt i Napoli och vilket lag som i så fall får äran att jobba med honom?

