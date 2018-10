Pistolmannen Piatek siktar mot nya storslagna rekord

Italien ska möta Polen på bortaplan i Nations League. Bland raden av anfallsstjärnor på planen är inte Robert Lewandowski den med flest ögon på sig just ikväll. Inte heller spelaren som gjort näst flest mål i Serie A under hösten, den formtoppade Lorenzo Insigne. På Italiens motsatta planhalva kommer nämligen Krzyztof Piątek stå, skytteligaledaren från Genoa som med sina nio mål på sju matcher tagit Serie A med storm.

Det finns en anekdot som berör Piątek, den sju år äldre Lewandowski och Genoa. 2010 befann sig Lewandowski, som då öste in mål i Lech Poznan, på plats i Genua för att se stadsderbyt på Marassi. Polacken hade genomfört en läkarundersökning och Genoas dåvarande tränare Gian Piero Gasperini berättade att de skakat hand på hotellet.

Men allt föll samman när Genoa, då ett mittenlag på övre halvan, meddelade att affären inte skulle gå igenom på dess officiella hemsida. Genoas president Enrico Preziosi skyllde på en provision som affärens mellanhand dragit upp. Men enligt dåvarande sportchefen Stefano Capozucca fanns en annan version.

”När presidenten såg honom på läktaren blev han föga imponerad av den fysiska uppenbarelsen. Lewandowski hade en mindre imponerande figur då och såg inte ut som en klassisk centerforward”, sa Capozucca.

Kanske var det den efterföljande ångern från denna förhandling som fick Preziosi att agera handlingskraftigt mot slutet av våren. Krzyztof Piątek hade gjort 21 mål i den polska ligan för Cracovia Kraków och köptes för runt fyra miljoner euro av Genoa.

Men, Ekstraklasa är en liga med bruten självbild och placerar sig bakom både Allsvenskan och Tippeligan i Uefas ligaranking, främst symboliserat av Legia Warszawas totala misslyckande i sommarens Europakval. Det var alltså inte med några större förväntningar Piątek anlände som Genoas femte dyraste nyförvärv i somras.

Just därför är utvecklingen som följt så häpnadsväckande. I säsongens första tävlingsmatch gjorde Piątek fyra mål på 37 minuter mot Lecce i cupen. Det tog honom sex minuter innan debutmålet i Serie A kom mot Empoli, det snabbaste en utländsk spelare åstadkommit sedan Napolis Luis Vinicio gjorde mål efter en minut 1955.

Efter fyra matcher stod Piątek på fem mål, en lika bra inledning som i Andrij Sjevtjenkos första Milanmatcher hösten 1999. Mot Parma förra helgen gjorde Piątek mål i sin första bolltouch och blev den första spelaren att göra mål i de sju inledande omgångarna sedan Christian Vieri i Inter 2002.

Polacken har ett nytt rekord att sikta mot, det smått osannolika som innehas av Gabriel Batistuta med mål i elva raka matcher under debutsäsongen i Fiorentina 1994/95. Batigol satte Florenshjärtan i brand med maskingeväret han signifikativt använde som målgest.

Även här finns en liknelse till Genoaanfallaren. Piątek har firat sina mål med att korsa armarna och forma händerna som två pistoler, som avfyrar förödande skott mot motståndaren. Enligt Piątek är det en hyllning till polsk forwardstradition, där anfallarna ses som prickskyttar.

Även i landslagets senaste Nations League-match mot Portugal öppnade 23-åringen målskyttet, det 14:e målet på tio matcher under hösten. Piątek har en förbluffande statistik när det gäller antalet skott han behöver för att göra mål. Det mesta ser väldigt naturligt ut för tillfället. Bollmottagningarna, finurligheten, placeringsförmågan.

”På planen tänker jag hela tiden på hur en rörelse kan utvecklas, var jag måste positionera mig själv för att mottaga en passning”, säger Piątek till La Gazzetta dello Sport.

Intervjun gjordes inför Genoas match mot Bologna, när Piątek skulle stöta på en anfallsförebild på Bolognas tränarbänk. Piątek har noterat hur bollen ”verkade söka sig till Filippo Inzaghi” under spelarkarriären och önskar att han själv blir likadan.

Anfallaren insisterat på att hans enda mål är att göra mål i varje match och säger sig inte vara förvånad över den egna framfarten. Det är inte heller Cracovia-coachen Michal Probierz, som menar att likheterna med Lewandowski finns där och att Genoa är rätt plats för Piątek att uppfylla sin potential.

”Han har mål i blodet och en fantastisk positionsförmåga. Genoa gjorde en grym affär med ett riktigt snabbt handlande, säger Michal Probierz.

Huruvida den liguriska klubben är den bästa för Krzyzsof Piąteks utveckling är knäckfrågan efter en sådan remarkabel höst. Genoa gör det som brukligt inte lätt för sig, men klubbdirektören Giorgio Perenetti insisterar på att anfallaren inte kommer säljas i januari, inte ens för halvmiljarden.

Om Piątek kan konservera formen i hamnstaden framöver känns aningen mer osäkert efter veckans händelser i klubben. Från mer eller mindre ingenstans valde Preziosi att sparka tränaren Davide Ballardini trots att Genoa ligger elva i tabellen med en match till godo. Ballardini fick äntligen förlängt i Genoa efter att ha styrt upp laget förra säsongen, men blev i slutändan sparkad för tredje gången av Preziosi.

Anledningen? Kort och gott att Ballardini är ”kass” enligt presidenten. Leksakskungen Enrico Preziosi höll inte tillbaka och beskrev Ballardini ”bara duglig som en caretaker vid komplicerade situationer och inte kapabel att träna ett lag från säsongens början”. Insikten blev till handling efter att Genoa förlorat med 1-3 mot nykomlingen Parma förra helgen.

Ballardinis företrädare Ivan Jurić ska för tredje gången träna Genoa. Förutsättningarna för att han ska lyckas är bättre nu med Piątek och 20-åriga yrvädret Christian Kouamé som leder frontlinjen, och åldermannen i sammanhanget Goran Pandev strax bakom dessa två.

Ofrånkomligen kommer ryktena om en storklubbsflytt fortsätta snurra kring Krzyzsof Piątek om målformen fortsätter. Framfarten påstås ha väckt intresse från Juventus, Arsenal, Chelsea och det FC Bayern där Lewandowski fortfarande agerar skarpskytt.

Ett annat alternativ kan vara Napoli, som för två år sedan hade Piątek på radarn men valde bort den unga anfallaren. Napoli har goda relationer med Genoa och Piąteks agentfirma, dessutom kan de locka med landsmännen Piotr Zielinski och Arkadiusz Milik i laget.

Krzyztof Piątek kan sätta nästa avtryck i italiensk fotboll genom att göra mål mot Italien och skicka Gli Azzurri till Nations League-gruppens sistaplats. Inom den närmaste tiden väntar matcher mot Juventus, Inter och Napoli för Genoa. Efter den perioden kan än fler ha lärt sig Piąteks namn, som för övrigt uttalas ”Pjonteck”. Michal Probierz är säker på sin sak:

”Fortsätter han agera professionellt och undviker allvarliga skador kommer han bli en av Europas bästa anfallare. Jag är förvånad att storklubbarna, med all den scouting som görs, missade en så stor talang i Polen. Med all respekt för Genoa måste fotbollseliten ångra att de inte ställde in siktet på Piątek”, säger Cracovia-tränaren.

