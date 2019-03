Ranieri- Romas räddare i nöden del II

Eusebio Di Francesco eller Monchi orkade till slut inte längre. Roma orkade heller inte forcera in ett mål i förlängningen mot Porto som skulle innebära avancemang till Champions Leagues kvartsfinal. Varken tränaren eller sportchefen ställde upp på presskonferensen efter 1–3-förlusten, klart emot Uefas stadgar, och skickade istället fram klubbdirektör Totti för ovanlighetens skull.

Di Francesco visste vad som väntade sedan. Nederlaget i Portugal blev det sista stoppet på 49-åringens berg-och-dalbanetur i Roma och som föregicks av en ovärdigt dålig derbyinsats mot Lazio förra helgen (0–3). Di Francescos succéhöst 2017 följdes upp av dyster vinter där de första tvivlen mot tränarens kompetens började resas.

Hans Romaperiod nådde en topp med vändningen mot Barcelona i CL-kvartsfinalen förra våren, en bedrift som köpte Di Francesco mycket tid under denna säsong inbillar jag mig. Men ”DJ” fick aldrig ihop laget till en enhet på samma sätt som under 18/19. Med facit i hand borde Di Francesco fått gå redan i höstas när tecknen på att laget stagnerat blev uppenbara. Under månaderna som följt har ingen spelmässig förbättring varit i sikte, varken på ett kollektivt eller individuellt plan.

En huvudanledning till att Eusebio Di Francesco ändå fick stanna så här länge är bristen på ersättare. Ett av huvudspåren, den tidigare Basel- och Fiorentinatränaren Paulo Sousa, verkar bestämt sig Bordeaux istället. Inte heller blir det någon återkomst i rampljuset för Roberto Donadoni eller Vincenzo Montella.

Donadoni och Paulo Sousa uppges velat ha större garantier om framtiden när Roma kommit på tal. Men det som båda har gemensamt med Montella är att de inte är tillräckligt attraktiva namn för att etablera någon sorts framtidstro. Det kommer hädanefter bli Claudio Ranieris mission.

Åtta år efter att tränaren fick sparken är 67-åringen tillbaka i sitt Roma. I ett läge där Roma nått det kaostillstånd som klubben med jämna mellanrum hamnar i är det Ranieri som ska komma med frid, lugn, och kärlek. Ranieri är inte mannen som kommer gapa högljutt om stora visioner och mål för den vacklande romerska jätten.

Claudio Ranieri har ett uppdrag bara: att lotsa Roma till en absolut nödvändig Champions League-plats. Ifall det lyckas, chanserna är goda med tre poäng till fyran Inter, kommer en diskussion om förlängning bli aktuell först då. Det kan bara gå genom att tränaren väcker liv i en pressad trupp som, kapten Daniele De Rossi undantaget, helt saknar starka ledargestalter.

Det var därför Francesco Totti lyfte luren och med De Rossis godkännande ringde upp Ranieri. Klubbikonens påverkan i valet av interimtränare är Tottis första stora beslut som direktör och makten lär inte bli mindre efter Monchis avgång idag. På flygplatsen i Porto blev spanjoren verbalt påhoppad av en grupp ultras efter CL-uttåget.

Monchi svarade gruppen att han skulle göra upp med personerna “en för en inom sex månader” och tvingades sedan be om ursäkt offentligt för sina kommentarer. Arsenal väntar på en spanjor vars rykte fått en rejäl omprövning under knappt två år i Roma. Från motsatt håll kommer alltså Ranieri som sparkades av Fulham förra veckan.

För en tränare som länge stämplades som evig tvåa har Claudio Ranieris klubbval efter miraklet med Leicester varit väl lågmälda. Efter sparkningen från Leicester för två år sedan tog italienaren över franska Nantes där han ersatte Sérgio Conceição, Porto-lazialen som drog giljotinen över Di Francesco i onsdags. Ranieri inledde starkt med en placering i Ligue 1:s topp-fem men Nantes mäktade bara med tre segrar under hela vårsäsongen.

Lugnet under den thailändska regimen i Leicester förbyttes mot Nantes excentriske ägare Waldemar Kita, som också sparkade Ranieri förra sommaren. Det blev sedan bara tre segrar i Fulham för Ranieri under 17 matcher och avsked från en klubb dömd för The Championship. Tillbaka i Rom får Ranieri verka under en ny svårhanterlig person i amerikanen James Pallotta.

De gulröda kan inte hoppas på något nytt mirakel med den tidigare Romaspelaren vid rodret. Nantes hade uppenbara problem att göra mål under Ranieri, trots Emiliano Sala att tillgå. I Fulham kunde italienaren aldrig få bukt med försvarsproblemen han ärvde av företrädaren Slavisa Jokanovic.

Men Ranieri har vikarierat med framgång tidigare. Några omgångar in på säsongen 2009/10 tog Ranieri över Luciano Spalletti i Roma och lyckades pressa den blivande trippelmästaren Inter in till sista omgången. Men som det ibland inträffar i Rom så kommer hällregn efter sol, och Ranieri fick sparken våren därpå när Roma slutade sexa.

Nu är det tredje gången giallorossi väljer att ta tillbaka en tränare från åren då Sensi-familjen regerade klubben. Spalletti, Zeman och nu Ranieri, vid samtliga tränarval har presidenten James Pallotta haft makten och Romas problem börjar och slutar med honom.

Att Monchi följer Di Francesco ut från dörren är en konsekvens av det bristande stödet han känt av övriga i klubbstyrelsen. Denna ledning är i sin tur splittrad då Pallotta själv bara besöker Rom ett fåtal gånger per år. Nu senast i vintras var det resten av den operativa ledningen som behövde besöka Pallotta i Boston för möte och inte tvärtom.

James Pallotta må ha vunnit kampen om en ny arena till slut, som han kämpat för ända sedan han blev president 2012. Under tiden går Roma in på klubbens sjunde tränare på åtta år. De har inte fått ut något med en världens mest välrenommerade sportchefer i stallet, och sålt av nyckelspelare med konsekvensen att Romas Champions League-status svävar i fara.

Ranieri kan möjligen rädda Roma under säsongens sista tolv omgångar, innan nästa fas i ombyggnaden tar vid i sommar. Var Robin Olsens status ligger då är oklart. Målvakten har gjort en klart godkänd säsong och är en av få spelare som kunde lämna Portugal med högt huvud.

Jag ser inte någon anledning för Claudio Ranieri att peta Olsen heller. Vad som sedan händer i sommar kan avgöras av svenskens låga övergångssumma och det faktum att den gör ett målvaktsbyte mer prestigelöst. Än har Olsen resten av våren på sig att övertyga Roma om en fortsättning, och med all säkerhet kommer han kunna le oftare än tidigare med Claudio Ranieri vid sidlinjen.

