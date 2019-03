Näst yngst i landslaget: hur bra är Moise Kean egentligen?

Italiens EM-kval inleddes med en stabil 2–0-seger hemma i Udine mot Finland. För första gången på nästan två år har Gli Azzurri gjort mer än ett mål i en tävlingsmatch. För det kan de tacka den 19-årige Juventusanfallaren Moise Kean.

Efter ett pass från Ciro Immobile avslutade Kean distinkt och spikade gårdagskvällens slutresultat. Italien har plågats av målgörarbekymmer ändå sedan Gian Piero Venturas olycksartade period som förbundskapten. Bland annat har Immobile gått tio matcher nu utan att hitta nätet i den azurblå tröjan.

En oväntad lösning på det problemet kan bli Moise Kean. Målet igår innebar att han är den näst yngsta italienska landslagsmålskytten någonsin, före legendarer som Gianni Rivera och Giuseppe Meazza på listan.

Den Ghanabördiga anfallaren är annars van vid att slå diverse rekord. Det har gått över två år sedan Kean blev den första spelaren född på 2000-talet att delta i Serie A respektive Champions League. I maj 2017 blev han den första millenial att göra mål i någon av Europas fem toppligor.

Sedan har Kean försvunnit från radarn lite. Säsongen 2017/18 blev han utlånad till nykomlingen Hellas Verona men kunde inte hindra ett undermåligt lag från att åka ur Serie A. Kean hann med fyra mål på 19 matcher innan han blev skadad, men lånet var en felbedömning från alla parter visade det sig.

För ett par veckor sedan dök han så upp igen i den vitsvarta dressen. Med flätor och en betydligt mer respektabel kroppshydda jämfört med genombrottssäsongen fick Kean en sällsynt startchans mot Udinese på Juventus Stadium. Kean svarade för två mål och ordnade en straff i Juventus 4–1-viktoria.

Döm av förvåningen när anfallaren byttes in under Juventus jakt på ett tredje mål hemma mot Atlético Madrid. Kean löpte sig nästan omedelbart till ett friläge men placerade vänsterskottet utanför. Så snabbt skulle resan inte gå den här gången. Max Allegris oväntade drag att i skarpt läge satsa på 19-åringen är en ändå en anmärkningsvärd historia som drunknat i all Ronaldomani efter matchen.

Hur bra är då Moise Kean? Juventus anfallssituation bakom givne Ronaldo är något oklar och öppnar upp för tonåringen. Flyttryktena kring Paulo Dybala kommer inte sluta fören han hittar tillbaka till gammal god form. Mario Mandžukić har ännu inte gjort mål under 2019, och i sommar återvänder Gonzalo Higuaín utan några intentioner att spela andrafiol.

Moise Keans förmåga att kliva fram i rampljuset när det som minst anas skickar en skarp signal till Juventusledningen. Kean och hans agent Mino Raiola lär dock kräva en tydlig plan över hur anfallaren ska användas i Juventus, särskilt då kontraktet med Juve löper ut nästa sommar.

I landslaget kan Kean räkna med ytterligare chanser. Förbundskaptenen Roberto Mancini vittnar om ”kvalitet och en enorm potential” hos Kean och ser det som ”riskfritt” att ta ut uppenbara talanger som Kean och den jämnårige Nicolò Zaniolo i landslaget. 22-årige Nicolò Barella inledde målskyttet mot Finland och U21-bossen Luigi Di Biagio ser äntligen resultatet av ett talangprojekt som inleddes för åtta år sedan.

En som förlorat platsen på bland annat Keans bekostnad är Andrea Belotti. Trots att Torinoforwarden så smått börjat hitta formen under vintern har tiden efter hans tredjeplats i skytteligan 16/17 varit upp och ner. En påminnelse för Kean att tillvaron snabbt kan förändras för en anfallare.

Någon som haft odiskutabelt bättre form är Mario Balotelli, men hans succéinledning i Marseille räcker inte till en landslagsplats den här gången heller. Dörren står dock öppen och Mancini har talat om att ett partnerskap med den flexible anfallaren Kean är tänkbart. Mancini lär inte utesluta Balotelli av gruppdynamiska skäl, för att använda ett begrepp gångbart i en aktuell svensk landslagskontext…

Det verkliga frågetecknet är istället vilken soft spot Mancini har för Kevin Lasagna? Det är obegripligt att Udineseanfallaren går före exempelvis Belotti, som kommer bli användbar för landslaget på ett helt annat sätt framöver. Vill Mancini att Belotti ska vila sig i form under uppehållet?

Moise Kean ordnade förstasidor som italienska rubriksättare bara väntat på (Yes we Kean!) men det var nära att han fick rejäl konkurrens om landslagsfansens vördnad igår. Nio år efter den senaste landskampen var Fabio Quagliarella tillbaka på bekant mark i Udine, och ett ribbskott ifrån en drömcomeback i sitt inhopp.

Kean, Barella, Zaniolo och de andra Baby azzurri må ha en lång och framgångsrik landslagskarriär framför sig. Men det vore dumt att utesluta att en 36-årig Fabio Qualigarella kan leda det italienska anfallet i EM nästa sommar.

