Roma i spillror, Olsen närmare bänken

Solen sken över Rom igår under ett Derby del Sole med Romasymboler på båda tränarbänkarna. Carlo Ancelotti hade aldrig besegrat Claudio Ranieri i tränarkarriären men det dröjde bara två minuter innan hans lag dragit mörkret över motståndarna.

Arek Milik stod för både vändning och skott av den avancerade skolan när han gav Napoli ledningen mot Roma, och knappade in på Kris Piątek i den polska skytteligaduellen med sitt 16:e mål i Serie A.

Napoli ägde boll och målchanser och borde haft en tvåmålsledning när Simone Verdi prickade Robin Olsen i ett helt fritt läge. Romas passningsspel var stundtals hemskt att se och det enda Claudio Ranieri kan ta med sig är att Bryan Cristante mer kommer till sin rätt strax bakom Edin Džeko i ett 4-2-3-1, snarare än att vara en på tremannamittfältet.

På något sätt lyckades Roma ändå gå till halvtid med ett oavgjort resultat. På tilläggstid ordnade i giallorossi en ”dubbel” straff när bollen hamnat på Mario Ruis arm och målvakten Meret dragit ner Schick under en och samma sekvens. Diego Perottis kvittering på straffen lugnade tillfälligt känslorna av uppgivenhet som täckte Olimpico.

Napoli behövde dock bara tio minuter efter pausen för att visa upp lagets mest effektiva sida. Tyvärr hamnade Robin Olsen i frustrerade gulrödas blickpunkt. En luftboll mot José Callejón slogs med ett direktinlägg till andra sidan straffområdet där Dries Mertens enkelt kunde raka in 1–2 för gästerna.

Robin Olsen visste, visste, att Callejón skulle dra ett inlägg direkt på volley men kunde ändå inte placera sig för att förhindra inspelet nära hans mål. Fem minuter senare var Olsen nästan själv utelämnad med anstormande Napolispelare när Simone Verdi stängde tillställningen med Napolis tredje mål.

För fem månader sedan satt jag på San Paolo och såg Robin Olsen sånär rädda tre poäng till Roma i en match där Napoli bombarderade svenskens mål. Jag skrev efteråt att Olsens inlärningsperiod var över, insatsen var en slags verifiering på målvaktens kvalitet och de värsta tvivlen kunde läggas vid sidan.

Olsen växte in i rollen under vintern och vann större förtroende i spelet runt hans straffområde. Det känns tråkigt ur svensk synvinkel att konstatera att det nu råder tvära kast gällande Olsens status.

För en månad sedan stod malmöiten för en tavla mot Frosinone i en match som Roma med ett nödrop kunde vinna mot nästjumbon. Under veckorna som gått har huvudstadsklubben vunnit en Serie A-match, förlorat tre, och åkt ur Champions Leagues åttondelsfinal mot Porto. Till råga på allt släppte Olsen in fyra mål två EM-kvalmatcher för Sverige.

Känslan när taket raserade för Roma under eftermiddagen var att försvararna inte längre litar på Robin Olsen. Det skulle komma ett fjärde mål för Napoli när backlinjens inkompetens återigen uppenbarade sig och Amin Younes gjorde mål för andra matchen i rad.

Var tar Roma vägen nu? Hur ska Robin Olsen kunna gå vidare till nästa match efter den här fadäsen? När tränaren Eusebio Di Francesco fick sparken i början på månaden och sportchefen Monchi, han som värvade Olsen, följde med ut från samma dörr kom känslan att målvakten behövde övertyga under säsongsslutet för att vara värd förstatröjan till nästa säsong.

Men det svänger snabbt i fotboll och Rom är en av platserna där centrifugen med jämna mellanrum återkommer. All logik säger att Ranieri nu bör överväga om Olsen ens ska starta nästa match i Romamålet. Om klubben haft en bättre backup än Mirante (Monchi igen) att tillgå skulle säkert Olsen fått någon match på bänken redan under de skakiga inledningsveckorna i höstas.

Men målvaktspositionen är bara ett av alla bekymmer klubben har. Roma är ett lag i spillror, med återkommande skador hela säsongen, svagt ledarskap, och hål på flera håll i lagbygget. För första gången på nästa fem år förlorar Roma två Serie A-matcher i rad. På onsdag kommer Fiorentina på besök och jag undrar om revanschlustan efter 1–7 i cupen ens kommer räcka.

Som tur var för Roma förlorade samtliga lag närmast Champions League-strecket förutom Atalanta (3–1 i Parma) och Lazio. Roms himmelsblå tog en sällsynt seger i Milano mot en toppkonkurrent som Inter. Lazio var nästan uppe i 1,5 år utan segrar mot lag från topp-sex när vintern tog slut. Nu har huvudstadsklubben vunnit mot både Roma och Inter under samma månad.

Fjolårssuccéerna Milinković-Savić och Luis Alberto börjar nå de höga nivåer de tidigare visat och samarbetade ihop när Lazio gjorde matchens enda mål. Luis Albertos inlägg mot bortre stolpen nickades i mål av Sergej i den 13:e minuten.

Lazio hade mindre bollinnehav än Inter men skapade fler heta målchanser. Inter försökte med flertalet skott från distans och inlägg mot straffområdet. Men därinne nickade oftast den väldige Francesco Acerbi undan det som kom i hans väg.

Med kvarten kvar bytte Inter ut Keita Baldé mot João Mário och avslutade matchen utan anfallare. Lautaro Martínez fanns inte att tillgå och tränaren Spalletti valde att inte skicka in 19-åringen Facundo Colidio under slutforceringen. Scenariot blev såhär då Spalletti vägrade att ta ut Mauro Icardi i matchtruppen trots hans återkomst till träningsplanen.

Spalletti talade inför matchen om en händelse under fredagen och verkar surnat till på att Icardi inte bad spelargruppen om ursäkt för frånvaron när han fick chansen. Vd:n Beppe Marotta förklarade under kvällen att Icardi behöver tid för att fasas in i laget och att tränarens beslut gäller.

Lika diplomatisk var inte Luciano Spalletti efter slutsignalen. En upprörd tränare tyckte att Icardis beteende var ”förnedrande gentemot fans och alla som älskar Inter”. Främst syftar Spalletti på allt medlande mellan Icardi och Inter som gått genom advokaten Paolo Nicoletti.

”Behovet av en medlare för att kunna dra på sig Intertröjan, det är förnedrande (…) Med all respekt är det spelare som Messi som gör skillnaden, inte Icardi. Professionalism och självrespekt betyder allt. Disciplin är allt”, förklarade Luciano Spalletti.

Mauro Icardi blev också sågad av Lazios Ciro Immobile efteråt som kallade det för ”bisarrt” att någon behöver förhandla Icardi tillbaka in i spel. För varje vecka som går framstår argentinarens beteende som än mer barnsligt och patetiskt. Nu har dock Spalletti rivit upp ytterligare sår i Inter med ett uttalande som borde stannat i omklädningsrummet.

Spalletti har nog med problem på planen att behandla. Spelet ser endimensionellt ut utan Lautaro Martínez, inte Icardi, och laget har förtvivlat svårt att attackera i underläge. Nio gånger har Inter släppt in det första målet i säsongens Serie A och bara vid ett tillfälle har de lyckats nå oavgjort.

Lazio kan fortsätta sikta mot Champions League nu när den negativa trenden mot topplagen är bruten. Har Simone Inzaghi knäckt koden? Nja, hans val att byta ut Luis Alberto och sätta in djupledslöparen Marco Parolo tvingade ner laget i famnen på målvakten Strakosha de sista 20 minuterna. Åtminstone fick tränaren igår en mini-revansch mot laget som slog Lazios drömmar i kras förra säsongen.

****

Annat från omgång 29:

Även Milan bland CL-aspiranterna förlorade när Sampdoria tog en rättvis seger efter ett mål i den första minuten av Gregoire Defrel. Fransmannen stressade Gigio Donnarumma till att skjuta ett uppspel rakt på Defrel och in i mål.

Donnarummas starka form till trots så kommer oförklarliga misstag lite för ofta från hans sida. Nu var det spelet med fötterna som hamnade i fokus igen och måste slipas om han ska tillhöra målvaktstoppen i världen.

Andra raka förlusten för Milan och imorgon kväll väntar ett Udinese som möjligen vaknat till liv. Klubben är den senaste som genomfört ett tränarbyte sedan Davide Nicola fått sparken och Igor Tudor precis som förra våren fått uppdraget att hålla laget ovanför nedflyttningstrecket.

Det blev vinst i den tidigare Juventusbackens första match efter mål av Stefano Okaka och Rolando Mandragora. Den senares mjuka nedtagning och volley är veckans mål i min mening.

Juventus såg oinspirerat ut när Empoli kom på besök och de lät gästerna föra matchen. Efter första halvlek stannade Juves bollinnehav på remarkabelt låga 42 procent. Empoli utnyttjade dock inte sina chanser och det blev Moise Kean som räddade Juve den kvällen.

Keans mål i den 72:a minuten var hans tredje skott för säsongen – och slutade i ett tredje mål! Detta sedan Kean också gjort mål mot Finland och Lichtenstein i Italiens EM-kval. Räkna med en hel del speltid nu när Juve kan defilera hem scudetton. Endast fyra vinster behövs innan bianconeri kan börja fira.

Talande för det svala engagemanget i Turin var Empolitränaren Aurelio Andreazzolis presskonferens efter matchen. När Andreazzoli kom en stund efter att Max Allegri avslutat sin satt bara två reportrar kvar i salen för att lyssna. “Ni är få men bra, eller hur?”, skämtade en förvånad tränare.

Empolis förlust och Bolognas seger mot Sassuolo innebär att svensklaget för första gången på fyra månader är över nedflyttningstrecket. Filip Helander var tillbaka i startelvan efter skada och fick se Sassuolo kvittera Bolognas ledningsmål i den 91:a minuten.

Fem minuter senare skulle han och Bologna ändå få jubla över lagets tredje raka segern. Inhopparen Mattia Destro nickade in 2-1 på hörna och råkade skada sig själv i det euforiska firandet.

På torsdag väntar ett svårt test när Bologna ska möta femteplacerade Atalanta i Bergamo. Atalanta gör bäst i att ta Bologna-hotet på största allvar när Champions League-racet nu öppnat upp för laget.

****

Omgångens lag: (3-4-3)

Sirigu (Torino)

Vicari (SPAL), Acerbi (Lazio), Colley (Sampdoria)

Barella (Cagliari), Viera (Sampdoria), Luis Alberto (Lazio), Fabian Ruiz (Napoli)

Mertens (Napoli), Duván Zapata (Atalanta), Papu Gómez (Atalanta)

****

Twitter: @ErikHadzic