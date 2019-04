Topp 15: Säsongens bästa nyförvärv

Med trettio omgångar spelade är det tid att kora säsongens bästa spelarrekryteringar i Serie A. Som alltid spelar riskinsatsen en stor roll här. En stor investering kan inte jämföras med ett säsongslångt lån, vilket också speglas på denna lista. Trots sommarens stora målvaktskarusell är det bara en keeper som hittar in till topp-15.

Plats 15: Luis Muriel, Sevilla→Fiorentina (lån), 11 matcher/6 mål, snittbetyg i Gazzetta dello Sport: 6,13/10

Vid omstarten i januari presenterade sig colombianen på det mest spektakulära sättet med två mål, däribland ett efter en dribblingsfärd från halva planen mot Sampdoria. Ytterligare mål har tillkommit, men precis som i den matchen har de oftast bara lett till kryssresultat för Fiorentina.

Hälften av Violas matcher 18/19 har slutat oavgjort varav fem raka är på hemmaplan! Luis Muriel har ändå tillfört både energi och spets till Fiorentinas anfall och kanske är det i Serie A hans bästa sida kommer fram. Florensklubben lär överväga köpoptionen på Muriel i sommar.

14. Andrea Petagna, Atalanta→SPAL (lån+3 miljoner euro), 28/12, 6,08

Äntligen kom 23-åringens målmässiga genombrottssäsong. När Atalanta behövde någon som var mer än bara en stor och stark center fick Petagna börja om i tabellens bottenskikt. Jag såg det inte som givet att målen skulle strömma i SPAL men Petagna har varit lagets självklara målskytt under säsongen.

Milanprodukten har bara Immobile, Quagliarella och Empolis Caputo före sig bland italienarna i skytteligan. Ändå ses han som långt ifrån en landslagsplats. Fortsätter målen att komma kan det bli svårt att ignorera centern med den otypiska spelstilen för en italiensk anfallare.

13. Lucas Paquetà, Flamengo→Milan (35M euro), 11/1, 6,18

Det är ingen slump att Milans spelmässiga uppgång under 2019 sammanfallit med hans inträde i laget. Lucas Paquetà handlar inte bara om flärd utan mittfältaren har visat sig vara oväntat bra defensivt och en god tacklare.

”Paquetà är inte som en typisk brasse, han suger åt sig taktiska instruktioner som en tvättsvamp”, kommenterade tränaren Gattuso kort efter hans ankomst. Frågan är hur mycket Milan kommer tappa med 21-åringen nu ankelskadad? Klart är att Riokillen Paquetà kommer göra ännu större väsen av sig när han får en hel säsong i Milan.

12. Stefan De Vrij, Lazio→Inter (free agent), 23/2, 6,17

Som förväntat har en av Serie A:s bästa försvarare de senaste åren hållit samma höga nivå även i Inter. Bara Juventus ståtar med ett bättre mittbackspar i Italien än Inters med De Vrij och Škriniar. En spännande sommar väntar i de svartblå försvarsleden. Väljer Inter att casha in på Škriniar och får nederländaren den store läromästaren Diego Godín bredvid sig?

11. Gervinho, Hebei China Fortune→Parma (free agent), 23/10, 6,11

Wow. Gervinho anlände helt matchotränad från Kina men visade sig snabbt vara värd chansningen för Parma. Ivorianen har briljerat med speed och kraft som knappast saktat ner trots att han fyller 32 år nästa månad. Gervinhos oberäknelighet har bidragit till att laget placerat sig i tabellens mitt. Orkar han hålla uppe farten nu när bottenlagen börjar äta upp Parmas tidiga försprång?

10. Lautaro Martínez, Racing Club→Inter (22M), 21/6, 6,13

Det dröjde en höst innan 21-åringen funnit sig tillrätta i Inter och europeisk fotboll. Lautaro blev inte den omedelbara centralgestalten som en del hajpade upp honom till utan har metodiskt getts fler och fler startchanser under säsongen.

Trots den ringa erfarenheten har argentinaren visat sig ha ett psyke kapabelt för stormatcher med mål mot både Milan och Napoli. Spelmässigt har han erbjudit ett större anfallsspel än landsmannen Mauro Icardi och visat sig vara redo att axla dennes nedfläckade mantel. Med Lautaro på plats kan Inter sälja Icardi med gott samvete i sommar.

9. Francesco Acerbi, Sassuolo→Lazio (10M), 28/3, 6,12

31-åringens enda erfarenhet från en storklubb var en kort period i Milan. Skulle Acerbi kunna ersätta De Vrij på ett förtroendeingivande sätt i Lazios klart sämsta lagdel? Svaret blev ja, och inte många saknar hans föregångare som fick lämna Lazio med svansen mellan benen.

Acerbi kändes inte självklar till en början men har blivit Lazios ledare i försvaret. Den tuffa stilen och nickstyrkan har bidragit till att Lazio åter är i toppen trots den sedvanliga spretigheten mellan lagets försvarare.

8. Armando Izzo, Genoa→Torino (8M), 29/4, 6,31

27-åringen har till slut etablerat sig på Serie A:s övre halva. Detta efter att ha stängts av sex månader under 2017 för matchfixningsbrott och sedan varit skadad nästan hela förra våren. Det var dags att gå vidare från Genoa för Scampias finaste, ni vet, området med pyramidhusen i Neapel känt från serien Gomorra.

I Torino har det blivit succé till höger i Walter Mazzarris täta trebackslinje. Izzo är en modern back som klarar av spelet centralt såväl som på kanten. Dessutom har han bidragit med ett antal avgörande mål under säsongen. Den välförtjänta landslagsdebuten kom i Italiens senaste EM-kvalmatch och fler A-kamper kommer det bli för Izzo.

7. João Cancelo, Valencia→Juventus (40M), 19/1, 6,23

Efter en dominant höst på högerkanten har 24-åringens form dalat efter nyår. Detta ledde till att portugisen inte fick förtroendet i startelvan borta mot Atlético Madrid i CL-åttondelen. Cancelo var dock tillbaka när det skulle ösas på framåt i returen och bidrog med en assist i Juves episka vändning.

João Cancelo lär fortsatt växlas mellan olika positioner och även hamna på bänken när Juventus ska spela av ligasäsongen. Han har visat tillräckligt för att göra högerkanten till sin under flera år framöver i Juve.

6. Fabián Ruiz, Real Betis→Napoli (30M), 19/3, 6,36

23-åringen kom inte till Neapel för matens skull i alla fall. I pizzans hemstad säger sig Fabián Ruiz inte ens tycka om rätten. Som tur var utmärker sig spanjoren ännu mer på fotbollsplanen. Den dyra övergångssumman skvallrade om en spelare med stor potential och Ruiz har motsvarat förväntningarna.

Den spanske U21-landslagsmannen har Xavi som idol men blev ofta satt på vänsterkanten efter några inledande matcher på bänken. Fabián Ruiz har sedan Marek Hamšiks Kina-flytt fått en fast plats centralt och övertygat med mångsidigheten, passningsspelet och skottet. I det dolda har Ruiz stått för ett av säsongens största genombrott.

5. Alex Meret, Udinese→Napoli (22M), 12 matcher/7 hållna nollor, 6,12

Napoli har gjort något så ovanligt som snurrat på tre olika målvakter under säsongen. Karnezis har varit bra, Ospina ännu bättre, men sedan Alex Meret kom tillbaka från armbrottet som höll honom borta nästan hela hösten har roterandet nästan upphört.

Napoli har hittat en trygg målvakt med enorm potential som är bunden att vakta det ljusblåa målet under flera säsonger framöver. Målvaktsbyten är något av det svåraste för klubbledningar att göra. Napoli har på alla sätt lyckats med sitt.

4. Nicolò Zaniolo, Inter→Roma (4,5M), 21/4, 6,34

Romas enda ljuspunkt under en miserabel säsong är denna Inter-ratade 19-åring. Zaniolos framfart i Inters primaveralag förra säsongen var inte nog för att övertyga klubbledningen, utan skickades till Rom ihop med Davide Santon för att Inter skulle köpa den betydligt dyrare Radja Nainggolan.

När Zaniolo fick chansen en bit in på hösten skapades magi direkt. Den offensive mittfältaren är inte bara extremt finurlig och teknisk, utan också fysiskt stark och mäter närmare 1,90 m. I februari kom de dubbla målen mot Porto i Champions League och Zaniolos namn hissades upp bland landets ädlaste i den kommande generationen med Chiesa, Barella och Donnarumma.

3, Duván Zapata, Sampdoria→Atalanta (tvåårigt lån+14M), 29/20, 6,53

Säsongen 2017/18 i Sampdoria blev en återupprättelse för Duván Zapata efter den misslyckade perioden i Napoli. Elva mål var bra, men i ett Sampdoria fullt av kompetenta anfallare såg Atalanta chansen att låna Zapata från konkurrenten.

Zapata och hela Atalanta hade en blandad höst men till slut visade sig colombianen vara pusselbiten som saknats i offensiven. Zapata har gjort brutala 18 mål sedan december och Atalanta är målgladast i Serie A.

Mästertaktikern Gasperini lyckades se något mer i 28-åringen än bara en tung center och styrde om hans spelstil till att gå rakare mot mål. Det nya djupledshotet har resulterat i en spelare för skytteligatoppen och någon att bygga Champions League-drömmar runt.

2. Cristiano Ronaldo, Real Madrid→Juventus (100M), 26/19, 6,73

I Serie A har Cristiano Ronaldo helt enligt förväntningarna gått fram som en ångvält och bara gjort Juventus ännu mer överlägset. Den här listan tar inte bara hänsyn till det spektrumet utan i Ronaldos fall är det Champions League som avgör hans eftermäle.

Om portugisen leder Juventus till CL-titeln är han självklart säsongens bästa nyförvärv. Uppvisningen mot Atleti var en försmak av vad 33-åringen kan åstadkomma i sitt riktiga hem, CL-våningen. Än återstår mycket arbete mot det slutgiltiga målet. The jury is still out.

1: Krzysztof Piątek, Cracovia Kraków→Genoa (4,5M), Genoa→Milan (35M), 29/20, 6,53

Boom, boom! Försvarare och målvakter har oftast inte mer än hunnit reagera innan bollen legat bakom de i nät. Så har pistolmannen Kris Piąteks Serie A-säsong sett ut. Det har inte spelat någon roll om Piątek varit en okänd anfallare värvad från polska ligan eller januarifönstrets dyraste och mest uppmärksammade nyförvärv . Piątek har varit lika svår att få grepp om för försvararna.

Målen har dessutom kommit i strid ström under hela säsongen. Inget annat nyförvärv har haft samma påverkan på sina lags resultat som Krzysztof Piątek. 23-åringen sköt Genoa upp till en säker mittenplacering trots tre olika tränare under höstsäsongen.

I Milan har det räckt med en målchans för att avgöra matcher åt de rödsvarta och klubbens hopp om en Champions League-plats hänger i mångt och mycket på Piąteks mål. Milans har inte haft en sådan här bra anfallare sedan Zlatan Ibrahimovic. Boom.

