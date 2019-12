Topp 15: Säsongens största överraskningar

Varje säsong är det ett gäng mer eller mindre bekanta ansikten som väcker uppmärksamhet med sina prestationer på planen. Vad som är en överraskning är en högst personlig fråga och jag kan bara utgå ifrån mitt perspektiv. Här är 15 spelare jag inte förväntade mig några huvudroller från innan säsongsstarten.

15. Manolo Gabbiadini, Sampdoria, 13 matcher/4 mål/2 assist, snittbetyg i Gazzetta dello Sport: 6,27/10

Går 28-åringen mot en ny vår i Italien? Det är inte förvånande att Gabbiadini gör mål då och då, fast han egentligen inte varit ordinarie. Men det är något med den hårdskjutande anfallaren som får en att tro att Gabbiadini kan hitta ”zonen” igen.

Han har inte bara tangerat sin poängstatistik från vårsäsongens comeback till Serie A. Gabbiadini har också hittat flärden i spelet och får frisparksmål från distans att se enkla ut med sin vänsterfot. Verkar trivas bättre under Claudio Ranieri och får en större betydelse när kapten Quagliarellas målstim fått ett dramatiskt stopp.

14. Dalbert, Fiorentina, 15/0/5, 5,73

På två säsonger blev det bara 26 matcher i Inter där brassen ibland var tredje- eller fjärdealternativ på vänsterbacken. Inter gjorde ett byte och fick in Cristian Biraghi medan Dalbert lånades ut till Fiorentina. Milanoklubben är inte någon självklar vinnare i dealen än.

Dalbert får spela från start i vecka efter vecka och börjar hitta tillbaka till formen han hade i Nice. Inte någon fulländad vänsterytter på något sätt men 26-åringen har åtminstone fått självförtroendet tillbaka i Florens.

13. Marco Mancosu, Lecce, 12/5/0, 6,12

31-åringen är en mittfältare som tagit den långa vägen genom seriesystemet. Mancosu var på ständigt på lån från hemstadens Cagliari och kom till Lecce för tre år sedan från en konkurrent i Serie C.

”Det var fram tills några år sedan otänkbart att få möta Cagliari i en seriematch”, sa Leccekaptenen inför lagens möte för fyra omgångar sedan. Mancosu får vänta ytterligare eftersom en muskelskada höll honom borta från den och matcherna som följde. Lecce saknar sin ledare och straffskytt (fyra mål från elva meter hittills).

12. Darko Lazović, Hellas Verona, 16/1/1, 6,28

29-åringen förde en ganska anonym tillvaro under fyra säsonger i Genoa. Sedan flytten till Verona i somras är serben en av flera spelare som maximerat potentialen under tränaren Ivan Jurićs offensiva spelfilosofi.

Yttern har ofta en fot med i Hellas snabba attacker även om poängen kan bli ännu fler. Lazović är annars känd för att ha fått en bengal kastad på ryggen av de egna Röda Stjärnan-fansen under ett Belgradderby – och vandrat vidare obemärkt.

11. Franck Ribéry, Fiorentina, 11/2/2, 6,50

Efter den otroligt fina inledningen – där 36-åringen var en seriens bästa spelare, blev knuffen på en assisterande domare efter 1–2-förlusten mot Lazio ödesdiger för resten av hösten. Ribéry stängdes av tre matcher, var tillbaka när Viola förlorade mot två nykomlingar och skadade ankeln.

En operation tvingar nu fransmannen att vara borta cirka tio veckor och sedan domarknuffen har Fiorentina bara tagit fem poäng. Det säger något om effekten som Ribéry ganska omedelbart hade på La Viola. En effekt som åtminstone jag inte trodde skulle bli så omfattande.

10. Filippo Falco, Lecce, 12/2/2, 6,25

Ännu en Leccespelare med en brokig karriär full av utlåningar bakom sig. 27-åringen tog aldrig en plats i Lecce under årtiondets början utan hakade först på under förra säsongens segertåg i andradivisionen.

Falco har behållit sin ordinarie roll även i Serie A och kanske kan uppfylla potentialen som Lecce såg tidigt. En avig och svårfångad offensiv spelare som fick smeknamnet ”Salentos Messi” efter ett solomål som tonåring.

9. Fabio Pisacane, Cagliari, 15/1/0, 6,06

Mittbacken blev globalt känd som den första vinnaren av The Guardians pris ”Footballer of the Year” 2016. Pisacane besegrade en svår sjukdom som barn och blev professionell fotbollsspelare mot alla odds.

33-åringen har klamrat sig fast i eliten sedan dess och spelar för ett lag som ligger på Europa League-plats. Pisacane gör sin bästa säsong i karriären med Ragnar Klavan bredvid sig, en annan mittback som återupprättat sitt rykte efter Liverpoolåren. Otrolig kämpe.

8. Robin Olsen, Cagliari, 12 matcher/3 hållna nollor, 6,33

Efter förra säsongens fadäs i Roma var det inte självklart att Olsen skulle utmärka sig i ett mittenlag i Serie A. Cagliari har ankrat vid Europaplats och svensken längst bak i båten har en stor del i överraskningslagets framgångar.

Olsen har tagit lärdom från debutsäsongen och utstrålar en annan sorts pondus och självsäkerhet i Cagliari. Det återstår ännu en match av 29-åringens avstängning och under tiden har tredjekeepern Rafael släppt in sju mål. Efter nyår väntar sedan den spännande kampen om förstatröjan mellan svensken och axelopererade Alessio Cragno.

7. Dušan Vlahović, Fiorentina, 12/3/0, 5,86

Det ser inte alltid smidigt ut och visst har Dušan Vlahović bränt en hel del målchanser under hösten. Men, Vlahović är bara 19 år och åtnjuter större förtroende (och mål) än Kevin-Prince Boateng i Fiorentinas anfall.

Den bestämda rusningen före Milan Škriniar och skottet som sedan följde mot Inter förra helgen avslöjade en del av serbens potential. Vlahović blev som 16-åring Partizan Belgrads yngsta målskytt och debutant, och är nästa stjärnskott ut klubbens fantastiska akademi.

6. Miguel Veloso, Hellas Verona, 13/2/3, 6,42

Portugisen tillhörde Genoa under tre vändor där förra säsongens sejour blev den klart mest misslyckade. Vad skulle han som 33-åring tillföra i Hellas Verona egentligen? En hel del, visade det sig.

Miguel Veloso har blivit precis det bolltrygga ankaret som en nykomling behöver. Någon tempostark spelare har Veloso aldrig varit, men vänsterfotens frisparkar och framspelningar håller precis lika hög klass som tidigare.

5. Alessandro Bastoni, Inter, 7/0/0, 6,14

Diego Godíns tröga höst har gett Antonio Conte en anledning att spela 20-årige Bastoni till vänster i Inters trebackslinje. Bastoni visade redan förra säsongen vad han gick för i Parma och utvecklingen går fort.

Bastoni erbjuder en uppspelsfot precis som Godín men har fördelen att vara den enda vänsterfotade bland lagets mittbackar. Förtroendet från Conte är stort och en startplats i Inter kan bli verklighet 2020 för Atalantaprodukten Bastoni.

4. Gaetano Castrovilli, Fiorentina, 15/3/2, 6,20

Vilken höst Castrovilli haft! Den flyfotade mittfältaren var tillbaka i Viola efter två säsonger i Serie B-klubben Cremonese och satte omedelbart avtryck i Vincenzo Montellas 3-5-2. 22-åringens succé har till och med tagit honom till A-landslaget där han fick debutera i EM-kvalet förra månaden.

Fiorentina var heller inte sen med att skriva ett nytt och förbättrat kontrakt under hösten. Castrovilli har Kaká som idol och visst finns förmågan att dribbla och vrida i hög fart även hos italienaren.

3. João Pedro, Cagliari, 16/10/1, 6,59

Brassen var i Sverige mest förknippad med en bollincident som involverade en viss kvällstidningsjournalist och poddare. Nu börjar dock João Pedros namn väcka helt andra associationer. Som att han ligger på en delad andraplats i skytteligan tillsammans med Ronaldo och Lukaku.

Förvandlingen sedan förra säsongen är närmast sensationell. 27-åringen som var en ettrig och jobbig anfallare att möta har blivit en referenspunkt och målmaskin. João Pedro är numera Cagliaris talisman i anfallet och den som visar vägen med sin uppoffrande stil. Vem såg detta komma?

2. Dejan Kulusevski, Parma, 16/4/6, 6,46

Det mesta har redan skrivits om 19-åringens framfart i Parma. Den svenske yttermittfältaren gör saker i klass med seriens allra bästa spelare och sägs intressera självaste Inter och Juventus.

Turerna kommer bli åtskilliga under januari när intressenterna är många, Parma vill behålla, och Atalanta få så mycket pengar som det går i sommar. En försäljning verkar i nuläget oundviklig. Under tiden kan vi bara hoppas att Kulusevski behåller fötterna på jorden och inte drivs med i alla spekulationer.

1: Stefano Sensi, Inter, 7/3/4, 7,07

Visst sågs Stefano Sensi som en stor talang när han kom fram i Serie B-klubben Cesena för några år sedan. Men efter ett sent genombrott i Sassuolo trodde väldigt få att 24-åringen skulle få den här betydelsen i Inter.

Sensis dynamiska mittfältsstil har varit vital för Contes spelsystem. Mittfältaren bryter linjerna, är otroligt säker med bollen, och producerar poäng längre fram i planen. Inter inledde med sex raka segrar när Sensi skadade en lårmuskel mot Juventus och tvingades utgå.

Där kom lagets enda förlust hittills och Inter har med andra, inte lika fullgoda alternativ ändå orkat hänga kvar vid serieledningen. Stefano Sensi beräknas vara skadefri efter nyår och hans närvaro kommer vara helt avgörande för Inters chanser till en efterlängtad scudetto.

