Zlatan bygger upp framtidens Milan – som ställer frågetecken runt Rangnick

Twitter: @ErikHadzic

Mer än en halvtimme återstod av matchen Milan-Juventus igår kväll och jag började förbereda en scudettotext ägnad den gamla damen. Adrien Rabiot gjorde ett av säsongens snyggaste mål efter en bollvinst och soloräd från egen planhalva ett par minuter efter pausvilan.

Sex minuter senare tog sig Cristiano Ronaldo tre mål ifrån Ciro Immobile i skytteligatoppen efter portugisens 26:e fullträff. Just då var Juventus tio poäng före serietvåan efter att Immobile och de andra stått för en klassisk Laziogenomklappning och förlorat borta mot ett Lecce som kämpar för nytt kontrakt.

Men, detta har påpekats tidigare, Juventus är inte längre samma stabila maskin som under Max Allegris tränarhand. Milan stod för en vändning som är svår att förklara (fråga i milanisti vad de vet om vändningar) och mindre än kvarten efter Ronaldos mål stod det 3-2 till hemmalaget på San Siro.

I den 80:e minuten tryckte Ante Rebic, anfallaren som var parkerad som en Yugo på bänken förra hösten men växlat upp till fyrhjulsdrift under 2020, in slutresultatet 4-2.

Alex Sandros horribla passning på egen planhalva föranledde det målet och i Juves mittförsvar såg Leo Bonucci och Daniele Rugani lika förvirrade ut som all-inclusive turister under corona. Juventusspelarna började kanske tänka lika mycket på den hägrande scudetton som en själv.

Sådana tankar kan inte initieras så länge en viss Zlatan Ibrahimovic finns på planen. 38-åringen testade Wojciech Szczesny ett par gånger med vänstern i första halvlek och hans straffreducering blev början på Milans vändning.

Zlatan byttes ut så fort scenförändringen var komplett, med den tidigare skadan i åtanke, och det är otvivelaktigt så att hans ledaregenskaper och karisma hjälpte Milan till en minnesvärd vändning och efterlängtad seger mot Juventus.

Milan har med några dagars mellanrum besegrat toppduon i Serie A med 7-2 över två matcher. För någon vecka sedan svepte de bort Roma i en 2-0-seger. Tyvärr för lagets del var 2019-delen av säsongen så undermålig att de har 14 poäng upp till Atalanta på Champions League-plats.

Det lär bli Europa League-spel nästa säsong för Milan. En turnering som de tackade nej till för ett år sedan i hopp om att sona för de ekonomiska snedsteg som den tidigare ägaren begick. Nu har klubben ett nytt dilemma att ta ställning till.

Detta sedan tränaren Stefano Pioli fått fason på laget och Milan spelar både en vägvinnande fotboll offensivt och är fortsatt stabilt i försvaret. Pioli har under ett halvårs tid dragits med spekulationerna om att Red Bulls fotbollschef Ralf Rangnick skulle anställas som manager i Milan kommande säsong.

Igår intensifierades dessa uppgifter och det känns inte som en tillfällighet att Pioli lyckas med säsongens skalp under samma dag. I bästa fall kan Rangnick få en smärtfri övergångsperiod under sensommaren och bygga vidare på det som varit bra under Pioli.

Tysken kan också bli en i raden av utländska tränare med acklimatiseringsproblem i Serie A just för att de kommer utifrån till en liga som kräver mycket förförståelse inom alla relevanta områden.

Det viktigaste för Milan är i slutändan att välja riktning. Det mesta talar för att den redan är bestämd; då får fansen svälja paketet Rangnick och all den tid som omorganisationen kommer behöva ta. Stefano Pioli är ingen slug taktiker, utan ger spelarna energi tills den ebbar ut mot slutet av säsongen eller under år två, vilket varit fallet i hans tidigare klubbar.

Detta talar inte för honom i nästa förhandlingsläge, om ett sådant ens kommer på tal. Men en femtioelfte omstart för AC Milan efter scudetton 2011 är inget som lär konservera energin som Pioli, med god hjälp av Zlatan, varit med och skapat.