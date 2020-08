Säsongens elva i Serie A 19/20

Twitter: @ErikHadzic

Serie A-säsongen tog slut ungefär elva månader efter att den inleddes. Det borde vara svårare än tidigare att ta ut en rättvis elva, särskilt under ett år då de individuella prestationerna offensivt var bättre än på mycket länge. Här är min säsongselva:

Formation: 3-4-1-2

Målvakt

Wojciech Szczesny, Juventus, 29 matcher/elva nollor, snittbetyg i La Gazzetta dello Sport: 6,36/10

De som läser den här spalten vet redan hur högt jag skattar 30-åringen. Den här säsongen hade han ett svajigare Juventusförsvar än tidigare framför sig och klarade uppgiften, med undantag från något misstag i säsongsinledningen, galant.

I sommarens 3-3-möte med Sassuolo stod Szczesny för sju stycken räddningar, vilket inte hänt någon Juvemålvakt sedan Gigi Buffon gjorde det under en match 2014. Sakta men säkert jobbar Szczesny sig mot en topp fem-status bland världens bästa målvakter.

Backar

Rafael Tolói, Atalanta, 33 matcher/ två mål/ sju assist, 6,23

Den aggressive brassen har tagit mittbacksspelet till en ny nivå offensivt. Tack vare hans ständiga löpningar in på motståndarens planhalva förvirrar han även försvarskollegor i andra lag. Det har bevisligen gett resultat, även om det bara blev två poäng efter omstarten.

Stefan de Vrij, Inter, 34/4/3, 6,35

28-åringen är en annan med stora kvalitéer offensivt, låt vara mer konventionella än Tolóis. De Vrij är även denna säsong bland Serie A:s allra bästa backar och den enda i Inters tremannaförsvar som inte åkte på någon formsvacka under året. Nederländaren är den största anledningen till att Inter släpper in minst mål av alla i serien.

Theo Hernández, Milan, 33/6/5, 6,3

22-åringen var spelaren som bar Milan offensivt från sin vänsterbacksposition innan Zlatan Ibrahimovic anlände och Ante Rebic kom igång. Väldigt tidigt gjorde Hernández det tydligt vilket anfallsvapen han besatt, och under sommaren har defensiven sett något bättre ut.

Får han försvarsbitarna på plats är det mycket troligt att fransmannen utvecklas till världens bästa västerback. Ja, till och med bättre än brorsan Lucas, som kostade sisådär 60 miljoner euro mer när båda lämnade varsin Madridklubb förra sommaren.

Mittfältare

Luis Alberto, Lazio, 36/6/16, 6,61

Spanjoren var Serie A:s bästa spelare fram tills avbrottet. När säsongen summeras står Luis Alberto på en delad seger i assistligan men ingen scudetto som Lazio började drömma om i vintras. Under de första matcherna efter omstarten såg 27-åringen ut att på egen hand bära lagets titeldröm.

Till slut fick Lazio krypa över mållinjen med en utnött trupp och nöja sig med fjärdeplatsen. Det hindrar inte från att laget och dess magiker ska vara otroligt nöjda med säsongen.

Sofyan Amrabat, Hellas Verona, 34/1/2, 6,51

Säsongens bästa värvning i Serie sett till prislapp (3,5 miljoner euro). Så bra att det bara dröjde ett halvår innan nästa klubb fick bråttom att knyta till sig marockanen – för den tredubbla summan nästan.

Fiorentina kan glädja sig åt att ha Amrabats tjänster i fyra år framöver och Hellas Verona över den skickligaste spelaren som burit den gulblå dressen sedan Luca Tonis dagar. Amrabat bildar ett potentiellt supermittfält nästa säsong tillsammans med Gaetano Castrovili och Arsenalryktade Lucas Torreira.

Marcelo Brozovic, Inter, 32/3/5, 6,28

Mittfältaren kom skadad till sommaren och missade de fyra första matcherna. Slutintrycket av hans säsongen blir därför inte lika positivt som det innan avbrottet – ändå är hans plats i denna elva tämligen given.

Kroaten har fått se mittfältskompanjonerna Stefano Sensi och Nicolò Barella gå skadade i perioder samtidigt som Christian Eriksen famlat efter en plats. Brozovic är fortsatt väldigt viktig för Inter under tiden klubben löser sitt mittfältsrebus.

Robin Gosens, Atalanta, 34/9/8, 6,36

Hamnar på sensationella siffror i poängprotokollet för en vänsterytter. Men så är 26-åringen inte vilken kantspringare som helst. Gosens har en målkungs tajming inne i straffområdet och ett huvudspel som sticker ut. Atalanta sägs vara redo att sälja tysk-nederländaren för bud runt 30 miljoner euro. Det skulle vara ett fynd för alla toppklubbar i Europa.

Trequartista

Alejandro “Papu” Gómez, Atalanta, 36/7/16, 6,69

Det känns tufft att välja bort Josip Ilicic, som under coronan gått in i en depression och slutat träna med Atalanta. Sett över hela säsongen tycker jag att Papu Gómez varit Atalantas viktigaste spelare offensivt med den totala frihet han har på planen. Argentinaren är bland de ettrigaste spelartyperna som finns att möta och lämnar ingen motståndare oberörd under 90 minuter.

Forwards

Cristiano Ronaldo, Juventus, 33/31/6, 6,6

Det är en smaksak att välja mellan Ronaldo och hans anfallslakej Paulo Dybala. I det här fallet går jag för Ronaldo efter hans brutala vinter och sommar där målen från 35-årigen är den största anledningen till att Juve vinner en ny scudetto. 35 år gammal besitter han en NBA-spelares spänst vilket demonstrerades i den närmast episka nicken mot Sampdoria.

Ciro Immobile, Lazio, 36/36/8, 6,55

De flesta har en åsikt om Immobiles storhet. Säsongen 2019/20 bevisade 30-åringen Fotbollseuropa att han hör till det yttersta skiktet i anfallseliten. Eller gör han det? En sak är självklar dock.

Immobile har blivit en mycket bättre fotbollsspelare och är inte bara en målskytt. 47 poäng totalt den här säsongen bevisar det och rättfärdigar honom en plats i ovan nämnda kategori. 36 mål på en säsong är bäst någonsin tillsammans med Gonzalo Higuaíns facit från 2015/16.

En (till) invändning mot Immobiles rekord är hans 14 straffmål jämfört med Higuaíns fem. Till Laziospelarens försvar bidrog han med sex fler assist än den förre Napolistrikern. Diskussionen fortsätter.

Avbytare

Salvatore Sirigu, MV, Torino, 36/7, 6,58

Francesco Acerbi, B, Lazio, 36/2/2, 6,18

Leonardo Bonucci, B, Juventus, 35/3/0, 6,18

Lorenzo Pellegrini, MF, Roma, 27/1/11, 6,2

Dejan Kulusevski, MF/FW, Parma, 36/10/9, 6,43

Paulo Dybala, FW, Juventus, 33/11/11, 6,8

Romelu Lukaku, FW, Inter, 36/23/2, 6,43

Tränare

Gian Piero Gasperini, 62 år, Atalanta

Superlativen börjar ta slut för Gasperinis fyra år långa gärning i Bergamoklubben. Den här säsongen lyckades han ta laget ut i Champions League igen, en turnering de fortfarande är kvar i.

Atalanta var dessutom någon minut ifrån att på allvar ge Juventus en kamp om scudettostriden. Inget lag i Europa vill möta frenesin i Atalanta, och det ska de tacka mister Gasperini för.