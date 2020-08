Med Lukaku saknar ingen Icardi i Inter

Twitter: @ErikHadzic

Uefacupen/Europa League har länge ansetts som en turnering av svårbegriplig betydelse för italienska klubbar. Inställningen, och kvaliteten på deltagarna från Serie A, har lett till att Italien förlorat värdefulla poäng på Uefa-rankingen och till sist blev av med en fjärde Champions League-plats.

Inte sedan Parma finalslog Olympique de Marseille i Uefacupen 1999 har ett italienskt lag gått till turneringens slutmatch. På fredag är det dags igen sedan Inter tuggat sönder Sjakhtar Donetsks passningsfotboll och spottat ut ett 5-0-reslutat i Düsseldorf.

Lautaro Martínez var med sina två mål matchens lirare tillsammans med den evigt löpande Nicolò Barella. Men den som kommer vara omslagspojken till finalen mot Sevilla är anfallaren Romelu Lukaku, vilket den senaste tidens “Luka-King”-rubriker i Italien redan hintar om.

I måndags gjorde belgaren Inters mål nummer fyra och fem innan han satte sig på bänken. Lukaku har slagit ett turneringsrekord med mål i tio raka matcher, lika fördelat på Inter och tiden i Everton. Totalt har det blivit 33 mål för Lukaku i alla turneringar under debutsäsongen och det är sex mål bättre än under hans första år i Manchester United.

27-åringen har gjort det genom fördela målen jämt över hela säsongen, precis som en ledande målskytt ska göra. Hösten visade en Lukaku som anpassade sig väldigt snabbt i sitt nya lag men vid den tidpunkten var det Lautaro Martínez som överglänste nyförvärvet på planen.

Men sedan argentinaren tappat nästan all form under 2020 efter att ryktena om Barcelona börjat viskas ivrigare har Lukaku dragit ett större lass för ett lag som stundtals hackat under året. Samarbetet de två anfallarna emellan har närmast varit en total succé ändå.

Rollerna är väldigt tydliga med den aggressive och listige Lautaro som leder presspelet men också har oberäkneligheten som klassanfallare besitter. Lukaku som tar inte lika många löpmeter per match står istället för explosiviteten.

De som sköt pilar mot hans extrakilon i början av säsongen kan kolla på framryckningen vid 5-0-målet och hur Lukaku i matchens slutskede enkelt springer förbi Sjakhtar-försvararen. Lukaku är därmed inte bara en jobbig targetspelare att möta utan har passningskvalitéer på offensiv planhalva också. Tillsammans har detta bidragit till att “Lu-La”-samarbetet producerat över femtio mål.

“Bara jag vet jag behövde göra för att få hit Lukaku”, sa tränaren Antonio Conte i ett av hans ökända utspel efter Serie A-avslutningen mot Atalanta. Det krävdes 75 miljoner euro och en hel del annat bevisligen för att rekrytera Lukaku från Man United.

Conte fick också sin favoritspelare och någon som kan kräva det bästa utav lagkamraterna, likande tränarens egen anda, men också har spelförståelsen att höja medspelare. Att Lukaku gav bort en straff till den formsvage Lautaro under sommarens inledande omgångar är ett exempel på det (låt vara Lautaro missade och Inter förlorade mot Bologna).

Idag är det lätt att glömma ramaskriet förra våren när hans föregångare på anfallsplatsen Mauro Icardi blev av med lagkaptensbindeln och slutade spela för Inter. Argentinaren lämnade Inter med stämpeln som egoist och trubbelmakare, och 124 mål under en av nerazzurris svåraste år i modern tid blev lättglömda.

Icardi lånades ut Paris Saint-Germain och köptes loss för “rabattpriset” 50 miljoner euro. Mellanskillnaden som Romelu Lukaku kostat har ändå visat sig vara värd anfallsbytet. Samir Handanovic är kaptenen, men Lukaku är med sin totala närvaro anfallsledaren som laget inte haft på väldigt länge.

Brasilianaren Ronaldo avslutade sin debutsäsong 1997/98 i svartblått med att göra mål när Lazio 3-0-besegrades i Uefacupfinalen på Parc des Princes, platsen som är Mauro Icardis nya hemvist. “Il Fenomeno” stannade på 34 mål den säsongen och Lukaku har mot Sevilla chansen att slå Ronaldos rekord.

Romelu Lukaku kommer spela Europa League-final och Mauro Icardi i Champions Leagues avslutande match den här veckan. Icardi kan få skratta sist, från PSG:s bänk kanske, men ingen saknar honom med en ny idol på plats i Inter.