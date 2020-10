Dags för Svanberg att slå igenom på allvar

Twitter: @ErikHadzic

Igår var det på dagen fyra år sedan Malmö FF säkrade sitt näst senaste SM-guld, med Mattias Svanberg som den store guldmakaren på Falkenbergs IP. En minut hade inte ens gått innan Svanberg spelade fram till MFF:s ledningsmål och han passade kort senare på att själv göra nästa mål.

Mattias Svanberg var 17 år vid tidpunkten och behövde bara en hel säsong i allsvenskan innan han var redo att ta steget till Bologna sommaren 2018. Under de två säsongerna som gått har skåningen spelat runt 25 matcher per säsong.

Svanberg fick mycket speltid den första hösten i Bologna men laget gick dåligt och tränaren Filippo Inzaghi fick sparken. In kom Sinisa Mihajlovic och styrde Bologna till att bli ett av Serie A:s formstarkaste lag våren 2019.

Under serben fick Svanberg nöta mycket bänk sedan startelvan förstärkts efter den svaga starten. 19/20-säsongen fortsatte med att svensken åkte in och ut ur laget. Men efter den vårens avbrott började 21-åringen få kontinuerlig speltid under sommaren.

Mot säsongsavslutningen kom Svanbergs två första Serie A-mål, och den fina formen har fortsatt denna höst. Förra helgen gav han Bologna ledningen mot Sassuolo med ett kliniskt avslut från vänster i straffområdet. När laget gästade Lazio denna omgång placerade Svanberg in 0-1 från distans.

Trodde han. Målet dömdes bort efter att VAR upptäckt en foul på en Laziospelare i momentet innan Svanberg börjat driva bollen mot mål. Istället tog hemmalaget ledningen i andra halvlek efter en briljant räd av Luis Alberto.

Ciro Immobile fyllde på till 2-0 och klev förbi Beppe Signori upp på andra plats i Lazios skytteliga. 128 mål har anfallaren gjort sedan ankomsten till klubben 2016/17. Bologna reducerade men tvingades svälja den tredje raka uddamålsförlusten.

Mot Sassuolo tappade laget en tvåmålsledning till förlust och placerar sig nu på 17:e plats med lika många poäng som Udinese. Bologna ska inte ha något med nedflyttningsstriden att göra. Men det tråkiga för Svanbergs del är att det blivit idel förluster när han fått starta tre raka matcher.

Mihajlovic är en tränare som inte räds skiften i laguppställningen och det kan mycket väl bli så att Svanberg hamnar på bänken till nästa match. Samtidigt är Mihajlovic någon som alltid ger unga spelare förtroende. Det kommer fler chanser för Svanberg och en hel del pekar mycket på att han matchats långsamt in i Bologna på grund av åldern.

Att Svanberg har tempot, tekniken och förmågan att placera sig i avgörande lägen var uppenbart redan under hans första höst i klubben, det som saknats är poängen och kontinuiteten. Under tiden har han utvecklats från en avig och snabb ytter till att bli en helt och hållet driven innermittfältare.

Jag är helt övertygad om att Mattias Svanberg kommer bli en återkommande landslagsspelare. Han har alldeles för mycket spel i sig för att på sin höjd spela i typ Eredivise. Den här säsongen gäller det bara att sticka ut i den hyfsade konkurrens som finns i Bologna, och tiden är inne för det.

Numera är vi bortskämda med inte bara en, utan två svenskar som tillhör den högsta Serie A-nivån. Därunder lurpassar Mattias Svanberg, förhoppningsvis inspirerad till att närma sig deras höjder.

****

Annat från omgång fem:

På grund av den ökade smittspridningen har italienska läktare stängts återigen. Milanbänkens instruktioner till anfallaren Rafael Leão i defensiven blev därför gårdagens soundtrack på San Siro, och så länge portugisen opererade nära Romas straffområde var han en av, *många*, förgrundsfigurer i matchen.

Mindre än två minuter hade gått när 21-åringen spelade fram till Zlatan Ibrahimovic som smög upp bakom Romas Marash Kumbulla och gjorde 1-0. Edin Dzeko kvitterade, men efter pausen spelade Leão fram till Alexis Saelemaekers ledningsmål. Leãos sista aktion innan han blev utbytt med 20 minuter kvar var en protest som ledde till varning.

Då hade domaren Piero Giacomelli satt sig själv i centrum genom att blåsa två obegripliga straffar åt vardera sida. Straffspecialisterna i lagen, Jordan Veretout först och därefter Ibrahimovic, satte varsin och svensken toppar skytteligan med sina sex mål.

Kumbulla orsakade straffen i den 79:e minuten men skulle få sin revansch fem minuter senare. Efter en hörna satte 20-åringen slutresultatet 3-3 och gjorde mål för andra matchen i rad.

Milan tappade poäng för första gången men leder Serie A alltjämt. Roma har trots alla svårigheter i och runt klubben de senaste månaderna startat säsongen positivt och kommer bli att räkna med i kampen om Champions League-platser.

Sex minuter hade bröderna Insigne, Lorenzo och Roberto, spelat tillsammans i Napolitröjan. De kom i en match mot Palermo 2013 och blev de enda innan Lorenzo utvecklades till en klubbsymbol medan Roberto hamnade på en odyssé av utlåningar.

För ett år sedan släpptes 26-åringen till slut av Napoli och gick till Benevento. Roberto Insigne gavs förtroende av Filippo Inzaghi och deras lag vann till slut Serie B 18 poäng före Crotone. Den tre år äldre Lorenzo Insigne skadades förra månaden och lämnade den matchen i tårar med matchen mot brorsan i åtanke.

Men han blev frisk i tid för att möta Benevento på bortaplan med sitt Napoli – där hans lillebror givetvis gav hemmalaget ledningen och lade sig ner på gräset, fylld av känslor efter att ha gjort mål mot moderklubben som han bara representerade två gånger.

Med timmen spelade skulle den mer vana målskytten Lorenzo Insigne kvittera för Napoli – med fel fot – och sju minuter senare avgjorde gästernas Andrea Petagna. Inte sedan 1949 har ett brödrapar gjort mål i samma Serie A-match. Napoli ligger bara två poäng efter Milan trots skrivbordsförlusten mot Juventus.

De vitsvarta lider utan den covidsjuke Cristiano Ronaldo. Den tidigare Juvetalangen Andrea Favilli byttes in och gav Hellas Verona ledningen. Det var det sista han gjorde då Favilli sträckte sig och fick inte ens tio minuter på Juventus Stadium.

Juventus hade två ribbträffar under matchen och kvitterade till slut med kvarten kvar genom inhopparen Dejan Kulusevski. Efter en stabil 0-2-vinst mot Dynamo Kiev är krysset ytterligare än missräkning. Tre av de fyra matcher som Juve spelat i Serie A har slutat oavgjort.

Svart och vitt präglar också bedömningsskalan på Andrea Pirlo. Tränaren hånas av vissa för säsongsinledningen på samma gång som tunga La Gazzetta dello Sport rubriksätter Pirlo som en maestro. Kan vi bara ge mannen lite mer… tid?

När en trodde att fjolårets 16:e plats var miserabel nog så har Torino följt upp den med att placera sig som delad jumbo med Crotone. Andrea Belottis uppvaknande under 2020 har inte hjälpt och gjorde så inte heller i fredags kväll.

Torino hade en 1-3-ledning mot Sassuolo med tio minuter kvar efter mål och assist bland annat av Belotti. Sedan reducerade Vlad Chiriches med omgångens mål, en slägga till skott, och den nyblivne landslagsmannen “Ciccio” Caputo kvitterade för Sassulolo som har samma poäng som tvåan Napoli.

Marco Giampaolo fick sju matcher innan han sparkades av Milan för ett år sedan. 53-åringen borde få betydligt fler i ett Torino som börjar få slut på kast med tränartärningen.

****

Omgångens elva: (3-4-3)

Dragowski (Fiorentina)

Yoshida (Sampdoria), Lovato (Verona), D’Ambrosio (Inter)

Jankto (Samp), Luis Alberto (Lazio), Castrovili (Fiorentina), Zaccagni (Verona)

Rafael Leão (Milan), Okaka (Udinese), João Pedro (Cagliari)