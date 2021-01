Toppstriden tätnar - men bara Milan imponerar

Twitter: @ErikHadzic

Det målades upp till att bli ett slag mellan fyra lag om lo scudetto i vår. Mellan Juventus och Milanoklubbarna förstås men också med ett Roma inkilat på tredjeplatsen, fyra poäng bakom serieledaren Milan innan omgången startade.

Roma skulle få ett utmärkt tillfälle att bevisa slagstyrkan i hemmamötet mot Inter. Ett inledande ställningskrig löstes upp av Lorenzo Pellegrinis skott utifrån som letade sig in i mål efter lite mer än en kvart. De kommande 75 minuterna utvecklades till bland de mest underhållande i Serie A 2020/21.

ANNONS

Roma övertygade i första halvlek men efter pausen kom Inter tillbaka. I den 56:e minuten nickade Milan Skriniar in kvitteringen på en hörna, sju minuter senare hade Inter ledningen efter Achraf Hakimis urläckra vänsterträff.

Roma hade varit här tidigare. De hade ledningen även mot Atalanta på bortaplan innan jul – bara för att rasa ihop och släppa in fyra mål på 25 minuter i andra halvlek. Sedan Paulo Fonseca tillträdde som tränare förra sommaren har Roma bara vunnit tre av 18 matcher i liga och cupspel mot det som kan kallas för toppmotstånd.

Fonseca jämrade sig efter matchen: “Vi måste förstå att när vi gör ett mål så kan vi inte bara tänka på att försvara”.

Han var passiv när det gällde byten och väntade tills den 88:e minuten med att byta Borja Mayoral mot en blek Edin Dzeko. Vid ledning räddades Roma dessutom av målvakten Pau Lopez, tillbaka i Mirantes skadefrånvaro, som gjorde två fenomenala parader.

Som tur var för Fonsecas del lyckades Inters tränare Antonio Conte knappast heller med sin matchcoachning. Lautaro Martínez och Hakimi var bland Inters bästa för dagen men byttes ut med en kvart respektive tio minuter kvar. Arturo Vidal skadade sig och utgick i den 82:a minuten.

ANNONS

Och vips, pendeln svängde tillbaka när Roma tilläts att äga bollen efter att Inter haft full kontroll under halvleken. I den 86:e minuten nickade mittbacken Gianluca Mancini in 2-2 efter en kort hörna. Conte kunde konstatera att hans lag tappat fem poäng under veckan och har tre upp till Milan.

Conte har fått det mesta som han pekat på under de senaste transferfönstren. Men för att ha en bred trupp (Inter har köpt för nära 300 miljoner euro sedan 2019) åstadkommer avbytarna väldigt lite.

Breddspelare som Alexis Sánchez, Roberto Gagliardini, Matteo Darmian och Ivan Perisic har bara sju mål mellan sig trots ett tvåsiffrigt antal matcher den här säsongen. Christian Eriksen, Stefano Sensi och Andrea Pinamonti har spelat betydligt mindre – men står alla på noll mål.

Både Roma och Inter kunde ta med sig positiva saker från toppmötet. Tankarna kommer dock präglas av tillkortakommandena under matchen. Lagen är vid olika vägskäl – Roma sex poäng bakom Milan och möter Lazio på fredag medan Inter har Juventus härnäst.

ANNONS

Där Roma inte kan rankas som en seriös titelkandidat med ett sådant facit mot topplagen är det Inters plikt att vinna Serie A i vår. Efter åtta raka segrar ringer varningsklockorna igen med spelmässiga frågetecken som återkommer.

****

Annat från omgång 17:

Juventus vann trots mycket besvär mot ett Sassuolo som spelade hela andra halvlek med en man mindre efter Pedro Obiangs vansinnestackling på Federico Chiesa. Utvisningen räddade Juve som hade en obefintlig offensiv i första halvlek.

Paulo Dybala byttes ut med en knäskada som rapporteras hålla honom borta i flera veckor, och Dejan Kulusevski spelade en avgörande roll som inhoppare igen. Men det var Danilo som gav Juve ledningen med ett praktskott från distans i den 50:e minuten.

Åtta minuter senare chockade Sassuolo hemmalaget när Gregoire Defrel smög emellan Juves mittbackar och placerade in kvitteringen. Tio eller elva man på planen spelar ingen roll. Sassuolo spelar fotboll på sitt sätt med en enorm offensivlusta och idé att hitta metodiska vägar framåt i uppspelen.

ANNONS

Med tio minuter kvar hade tabellsjuan ett oavgjort resultat när mittbacken Vlad Chiricheş älgade in mot Juventus straffområde. Under Juves kontring var rumänen förmodligen märkt av löpningen och missade att rensa undan ett inspel som hittade fram till Aaron Ramsey, och walesaren stötte in 2-1.

Cristiano Ronaldo gjorde 3-1 på tilläggstid trots en svag insats för andra matchen i rad. Den som i allt högre utsträckning får kampera ihop med honom i Dybalas frånvaro blir Kulusevski. Mot både Milan och Sassuolo har svensken visat att han får saker att hända med sin löpstyrka och vilja att alltid göra något konstruktivt, med kvalitet.

Det enda laget i toppkvartetten som imponerar vecka efter vecka är Milan. I rossoneri lyckades studsa tillbaka från 1-3-förlusten mot Juventus med att bekvämt 2-0-besegra Torino. Den tidigare Milantränaren Marco Giampaolo kom på besök med sitt lag som inte hade någonting att sätta emot i första halvlek.

Milan gjorde båda dess mål då, med en offensiv linje som uteslutande bestod av bänkalternativ och med Davide Calabria som innermittfältare igen. Ett styrkebesked att manövrera ut Torino så enkelt, dessutom gjorde Zlatan Ibrahimovic comeback med kort inhopp. På tisdag möts lagen i Coppa Italia igen.

ANNONS

Sedan 1-1-mötet borta mot Juventus har Atalanta vunnit fyra av fem matcher. Målskillnaden under dessa är 18-5 och laget börjar hitta toppformen efter en formsvacka med tufft matchande i Champions League mot slutet av hösten.

Lagkaptenen Papu Gómez har bråkat med tränaren Gian Piero Gasperini och är på väg bort. Offensiven sprudlar ändå med Duván Zapata som gjort mål i tre raka matcher och Luis Muriel i fem. I Gómez frånvaro är ändå det långsiktigt viktigaste att Josip Ilicic kommit tillbaka.

Och som han har återvänt, efter de personliga problemen som gjorde att slovenen anlände senare till försäsongsträningen och länge var ett stort frågetecken att ens komma till spel. 32-åringen ser åter ut som en Serie A:s allra bästa spelare och har efter Juve-matchen gjort två mål och sex assist.

Ilicic låg bakom nästan allt när Atalanta besegrade Benevento med 1-4 borta. La Dea är bara två poäng bakom Juventus på fjärdeplatsen.

Serie A-tabellen klyver sig ovanför tiondeplacerande nykomlingen Benevento. Laget som ligger sex poäng före är Hellas Verona och fortsätter att överraska under tränaren Ivan Juric, trots att de tappade flera tongivande spelare efter succén 19/20. Tack vare 2-1-vinsten mot Crotone är Jurics lag ändå sju poäng bättre än vid motsvarande tidpunkt den säsongen. Vänsterbacken Federico Dimarco följde bland annat upp det häpnadsväckande volleymålet mot Torino med en ny fullträff.

ANNONS

****

Helgens elva: (3-4-3)

Dragowski (Fiorentina)

Danilo (Juventus), Kjær (Milan), Mancini (Roma)

Hakimi (Inter), Tameze (Verona), Kessié (Milan), Lazzari (Lazio)

Ilicic (Atalanta), Zapata (Atalanta), Traoré (Sassuolo)