Roma slår i taket när Lazio vänder säsongen

Twitter: @ErikHadzic

Det lag som förlorat mest på Serie A blev upphackat förra året är tveklöst Lazio. Innan spelavbrottet var Romlaget uppe i fyra raka vinster och såg ut att ge Juventus en ordentlig utmaning om lo scudetto.

Men när spelschemat skulle komprimeras och serien avslutas under några heta sommarveckor hade Lazio inte truppen för att klara av belastningen. De vann fem av dessa tolv matcher under sommaren och halkade ner från andra- till fjärdeplats.

Simone Inzaghis lag har sedan letat febrilt efter storformen. Men utöver ett Champions League-avancemang, där de lyckades slå Borussia Dortmund, vann Lazio sex av de 14 avslutande Serie A-matcherna under 2020. Alltså elva vinster på 26 matcher mellan juni-december för ett lag vars poängsnitt höll mästarnivå dessförinnan.

De sju senaste matcherna visar dock på positiva tendenser. Där har Lazio bara förlorat en match, även om de inledde matchsviten med ett onödigt poängtapp i Inzaghi-derbyt borta mot Benevento.

Lillebror Simone Inzaghi fick sedan rejäl kritik för beslutet av byta ut Sergej Milinkovic-Savic och Ciro Immobile med kvarten kvar mot Milan på lillejulafton. I en match där Lazio kom tillbaka från ett 2-0-underläge och hade vittring på ett segermål ledde dessa byten till att Milan istället kunde avgöra på tilläggstid.

Efter fredagens vinst mot Roma har vändningen kanske kommit för Lazio. Det första Romderbyt utan publik saknade inte känslor, vilket segerfirandet efteråt proklamerade tydligt. Problemet för Roma var att ingenting alls bubblade upp hos spelarna när Lazio väl tagit ledningen.

De hade 2-0 redan i mitten av första halvlek. Manuel Lazzari surrade likt en bålgeting i bakhasorna på Roger Ibañez och tvingade Romabacken till misstag två gånger om. Vid bägge tillfällena avslutade Lazio kliniskt, först genom Ciro Immobile och sedan Luis Alberto – som också gjorde 3-0 i andra halvlek.

Romas problem i stormatcherna fortsätter. Paulo Fonsecas lag har inte vunnit på sex försök mot toppmotstånd hittills och dessutom släppt in 18 mål under mötena. Laget är känsligt vid motgång under matcherna och visar en oroande brist på ledarskap. Hade denna likgiltighet – Roma tvingar Pepe Reina till två räddningar på hela matchen – accepterats med en Francesco Totti eller Daniele De Rossi på planen?

Där har lagkaptenen Edin Dzeko och andra ledare som Chris Smalling ett stort ansvar. För att återkoppla till säsongen 2019/20 slutade Lazio till sist åtta poäng före Roma. Efter derbysegern skiljer det bara tre pinnar till huvudstadsrivalen som innehar den sista Champions League-platsen.

Trots spelmässiga framsteg har Fonseca inte lyckats ta fler poäng än under motsvarande tidpunkt förra säsongen. Om mönstret mot topplagen inte förändrats finns det ingen anledning att tro att Roma håller undan från Lazio. Paulo Fonseca kommer få våren på sig men knappast längre.

Tålamodet bland laziali för Simone Inzaghi verkar däremot oändligt ibland. Truppen är varit skade- och coviddrabbad under hösten och har sannerligen inte blivit särskilt mycket bredare efter transferperioderna. Men den extremt höga höjden är till synes intakt.

Ciro Immobile är seriens bästa anfallare just nu och Luis Alberto visar en gryende form tillsammans med högerkantens Lazzari. Milinkovic-Savic spelar på en lagom hög nivå och kommer med all säkerhet blir kvar hela säsongen. Lazio kommer streta emot oddsen och ge det en till Champions League-utmaning igen.

****

Annat från omgång 18:

Ett av Romlagens huvudkonkurrenter om CL-platserna är Napoli. Halvtidsresultatet 4-0 till Napoli mot Fiorentina skvallrade om en överkörning på Stadio Diego Armando Maradona. Så var det inte, hemmalaget visade snarare upp en effektivitet som saknats den här säsongen.

Två av Napolis mål gjordes av en Lorenzo Insigne som inte upplever sina bästa år i karriären. Napolis 3-0-mål visade ändå upp briljansen som finns inneboende när 29-åringen dribblade cirka 70 meter utan att bli av med bollen, och med en kirurgiskt precis genomskärare hittade Hirving Lozano framför målet.

Att förlora med fyra bollar hade varit en sak för Fiorentina. Men det rann iväg till 6-0. Cesare Prandelli bad om ursäkt till fansen efteråt och Viola har fortfarande inte fått någon effekt på tränarbytet. Prandelli har två segrar sedan november. Bara en har kommit efter 0-3-triumfen på Juventus Stadium innan jul.

Något ljusare ser det ut för Parma idag. I ducati sparkade Fabio Liverani för två veckor sedan och tog in Roberto D’Aversa, tränaren som förde Parma från Serie C till A på två säsonger. Hans lag är näst sist, men kan ta med sig en hel del från 1-1-mötet borta mot Sassuolo.

Juraj Kucka stångade med in ledningsmålet blödandes under en finmaskig huvudbonad. Men matchen kommer bli ihågkommen för Daan Dierckx insats. Den 17-årige belgaren debuterade i Serie A och höll så när ihop försvaret till att nå en trepoängare.

Sassuolo kvitterade dock på tilläggstid efter en straff av Filip Djuricic. Nu kan Dierckx få lära av den tidigare Roma- och Juvespelaren Mehdi Benatia. 33-årigen uppges lämna arabvärlden och gå till Parma, enligt Gianluca Di Marzio.

Torino har inte vunnit på hemmaplan sedan den 16 juli. Bottenmärket kom i helgen, när de trots en man mer i över 80 minuter inte fick mer än 0-0 mot Spezia. Så illa var det att bortalaget skapade matchens bästa lägen; Torino fick vänta ända till den 90:e minuten då Christian Ansaldi träffade stolpen.

Flera mediakanaler rapporterar nu att förtroendet för Marco Giampaolo är förbrukat. Ersättaren uppges bli Davide Nicola, som tränade Genoa när Torino senast vann hemma. Den tidigare Crotonetränaren är från Turintrakten och har gjort en Serie B-säsong som spelare i Torino. Utnämningen kommer inte exaltera någon. Det enda som gäller för Nicola är detsamma som under uppdraget i Genoa: Nytt kontrakt.

Utbrytarkungen heter Davide Ballardini. 57-åringen har hånats och kallats för “värdelös” av presidenten Enrico Preziosi – ändå valde Ballardi att återvända till Genoa för en fjärde sejour som tränare.

Och vilken effekt det har fått. Sedan Rolando Maran sparkades innan jul har Genoa tagit åtta poäng på fem matcher. De har kryssat mot Milan och nu senast borta mot Atalanta (0-0). Efter tio raka omgångar under nedflyttningsstrecket är Genoa uppe på 16:e plats, och få kan betvivla att Ballardini kommer rädda laget kvar. Och få sparken senare.

****

Helgens elva: (3-4-1-2)

Cordaz (Crotone)

Dierckx (Parma), Radovanovic (Genoa), Bastoni (Inter)

Lazzari (Lazio), Brozovic (Inter), Barella (Inter), Zielinski (Napoli)

Luis Alberto (Lazio)

Immobile (Lazio), Insigne (Napoli)