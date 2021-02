Inter i serieledning – att tappa den är inget alternativ

Twitter: @ErikHadzic

Veckan inleddes med ett långfinger från Antonio Conte, och avslutades med att tränaren själv kunde peka ner på resten av konkurrenterna. Inter är i serieledning för första gången sedan premiäromgången efter en smart taktisk seger mot Serie A:s stora formlag Lazio.

Långfingret kom på vägen mot omklädningsrummet i pausen när Inter mötte Juventus i Coppa Italias semifinalretur. De svartblå klarade inte av att vända ett 1-2-underläge på bortaplan och var aldrig särskilt nära.

Efterspelet riktades därför bort från 0-0-resultatet på Juventus Stadium och en ny cupmiss; istället uppdagades den skadade relationen mellan Juve-presidenten Andrea Agnelli och Conte, där Agnelli ska bett den tidigare Juventussymbolen Conte att dra åt helvete efter slutsignalen.

I slutet av veckan kunde Conte, med ett åttapoängsförsprång ner till Juventus (och en match mer spelad), skratta högst. Lättnaden och glädjen under matchen mot Lazio gick inte att ta miste på i 51-åringens ansikte.

Inter studsade dessutom tillbaka efter misslyckandet i Turin med flera starka besked. Ångloket Romelu Lukaku hade bromsat in under 2021 och “bara” gjort tre mål efter nyår, att jämföra elva under hösten. När slutsignalen gick på Giuseppe Meazza hade 27-åringen gjort mål 299 och 300 i karriären, och sett så där ostoppbar ut som bara han kan göra i Serie A.

Lazio lyckades heller inte fånga in hans anfallspartner Lautaro Martínez, som efter en omdiskuterad straffavblåsning tillät Lukaku att ge Inter ledningen från elva meter och få en matchbild som inte passade gästerna alls.

Förutom den utmärkta defensiven kan Conte också glädjas sig över att han möjligen fått in Christian Eriksen i värmen. Allt talade för att dansken skulle säljas i januari och att vistelsen bara skulle bli ettårig i Milano. Men med intressenter avskräcka av löneanspråket har Conte tvingats hitta en plats åt 29-åringen och gett Eriksen chansen från start i två av de tre senaste matcherna.

“Christian Eriksen börjar förstå vad vi vill av honom, och jag tror att faktumet att han spelade i förra veckan och ikväll visar att han verkligen växer. Detta är vägen. Alla behöver förstå att de är protagonister och att vi kan räkna med alla”, sa Conte till Sky Sport efter matchen och underströk den stora skillnaden i spelet som mittfältaren behövde överbrygga efter flytten från Premier League.

Nu leder Inter tabellen en poäng före Milan, som dagen innan chockförlorade med 2-0 i La Spezia. På söndag väntar något som kan bli ett episkt Milanoderby och en chans att göra ett litet ryck mot Milan i tabellen.

Tajmingen kan både vara den bästa och sämsta för Inter. Milans spel har på ett tydligt sätt hackat sedan årsskiftet och de har redan förlorat tre matcher i år. Där i rossoneri ska förbereda sig för en tripp till Belgrad och Europa League-spel i veckan kan Inter helt och hållet fokusera på Serie A i vår.

Milan kommer dock vara gruvligt revanschsuget efter plattmatchen mot Spezia och möjligen kommer derbyt lite för tidigt för Lukaku när det återigen ska bestämmas vem som är herre på täppan mellan honom och Zlatan Ibrahimovic. Kan svensken få Lukaku att tappa balansen med nya giftpilar?

Belgaren är den som går in till matchen som skytteligaledare och hans lag leder serien så här långt in på säsongen för första gången sedan trippelvinsten 2009/10. Det minskar knappast pressen på Antonio Conte att ta hem den första scudetton sedan dess. Men med tanke på att de sex lagen som placerar sig närmast under Inter ska ut i Europa har Conte alla förutsättningar att bryta Juventus nio år långa dominans.

Inter är högst upp och får räknas som favoriter till titeln hädanefter. Conte har beklagat sig över mycket under 1,5 säsong som svartblå. Nu har han chansen att – utan gester – både snärta Milan på fingrarna och fälla Juventus. Det enda acceptabla för Inters säsong skulle vara att han tar den.

****

Annat från omgång 22

Napoli blev överkört i Coppa Italias semifinalretur och förlorade med 3-1 mot Atalanta. Gennaro Gattuso plockade bara bort Elseid Hysaj från den backlinjen till matchen mot Juventus; på något sätt återfann Napoli stabilitet och kunde freda målet under större delen av tillställningen på Stadio Diego Maradona.

Lorenzo Insigne hade missat tre straffar mot Juventus tidigare – inklusive en i supercupfinalen förra månaden – men bröt den sviten med ett straffmål (hans hundrade i klubben) som kanske också räddade Gattusos jobb, då hans lag gick in till rivalmötet med fyra förluster på de sju senaste. Att tränaren åtminstone har spelarna på sin sida gestaltades i de ömsesida omfamningarna efter segern.

Juventus har en hängmatch mot just Napoli senare i vår som kan täta igen gapet till Milanolagen. Men tränaren Andrea Pirlo måste slipa på det offensiva spelet. Hela fem lag i Serie A har gjort fler mål än Juventus 41.

Lukakus kollega i skytteligatoppen Cristiano Ronaldo är elva mål före tvåan i Juves interna tabell Federico Chiesa. Då Paulo Dybala är skadad och duon Álvaro Morata och Dejan Kulusevski inte bidrar till mycket just nu blir inte beroendet av Ronaldos mål mindre.

Att då 16:e-placerade Spezia slog serieledande Milan på ett så övertygande sätt är en av dem största skrällarna de senaste åren. Nykomlingen har seriens minsta budget och Vincenzo Italiano hade inför säsongen bara två års erfarenhet bakom sig som tränare inom proffsfotbollen.

Nu har Spezias aggressiva presspel lyckats välta en av dem största pelarna som finns i Serie A, och spelare som Kevin Agudelo, Giulio Maggiore och Mbala N’zola värderas till mellan 10-15 miljoner euro var efter att ha handlats in för en spottstyver.

Milan kan inför derbyt trösta sig med att ha alla spelare tillgängliga för första gången. Men skade- och covidproblemen har till slut hunnit ifatt dem och påverkat resultaten negativt.

Bara tre poäng skiljer mellan trean Roma och sjundeplacerade Lazio. Roma fortsätter att vinna mot lag under sig i tabellen (3-0 mot Udinese) och såg till och med en gryende Edin Dzeko spela efter konflikten med tränaren Paulo Fonseca.

Atalanta presterar ojämnt men är uppe på samma poäng som Lazio efter Luis Muriels sena mål borta mot krislaget Cagliari. 29-åringen har startat i knappt en tredjedel av Atalantas Serie A-matcher. Ändå ligger colombianen trea i skytteligan på 13 mål. Det finns nog inget lag i världen som får den effekten på en avbytare som Atalanta har med Muriel.

****

Omgångens lag: (4-3-3)

Meret (Napoli)

Skriniar (Inter), Rrahmani (Napoli), Maksimovic (Napoli), Bastoni (Spezia)

Estevez (Spezia), Veretout (Roma), Rovella (Genoa)

Muriel (Atalanta), Lukaku (Inter), Agudelo (Spezia)