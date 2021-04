Kulusevski är att räkna med igen i Juve

Twitter: @ErikHadzic

Att Dejan Kulusevski satt ett avtryck redan under sin första säsong i Juventus är vedertaget. Formkurvan har dock pekat stadigt neråt under de senaste månaderna, med ett hack i veckans sedan tidigare uppskjutna match mot Napoli. Det var då som 20-åringen inte fick någon speltid för första gången på drygt fyra månader i Juvetröjan.

Svenskens bakåtpassning som ledde till Torinos ledningsmål i derbyt förra helgen blev kostsam. Kulusevski och Wojciech Szczesny, de båda olycksfåglarna vid baklängesmålet, petades ur Juventus startelva mot Napoli när de vitsvarta möjligen räddade tränaren Andrea Pirlos jobb med en övertygande 2-1-vinst.

Reaktionen från Juventusduon under dagens möte med Genoa i Serie A blev den önskade. Kulusevski hade bara haft ett par bollberöringar innan han med ett direktskott hittade en lucka och placerade in 1-0 med vänsterfoten efter fyra minuter.

Några onda andar rensade det målet bort – som var hans första sedan januari –och Kulusevski fortsatte halvleken med en övertygelse i spelet som sällan setts till på sistone. Álvaro Morata utökade ledningen innan Genoas Gianluca Scamacca skrämde Juventus med sin reducering några minuter efter paus.

Då hade Szczesny redan räddat ett friläge från anfallstalangen, och stod för en ny avgörande parad när Genoa låg på för en kvittering. 43-årige Gianluigi Buffon gjorde knappast bort sig mot Napoli; Szczesny visade dock att hans matchvinnaregenskaper behövs, och att han liksom Kulusevski kunde ta petningen på bästa sätt.

Juventus vacklade under den andra halvlekens inledning, så som de gjort otaliga gånger under Pirlos debutsäsong. Men 20 minuter innan slutet kontrade inhopparen Weston McKennie in 3-1. Pirlos kunde andas ut och blicka mot andraplatsen, där Milan är en poäng före, istället för att uppsöka arbetsförmedlingen efter en vecka som innebar fler poäng än vad de tre förgående omgångarna gav.

Hans förtroende för Dejan Kulusevski belönade sig idag även om han plockade ut yttern strax innan 3-1-målet. “Kulu” har hittills visat upp sig på mer eller mindre samtliga positioner längst fram. Som offensiv mittfältare, bredvid Cristiano Ronaldo på topp, eller på högerkanten i ett 4-2-4-system som fallet varit på slutet.

Det är inte konstigt att formen dalat under tiden som Pirlo famlat efter en fungerande uppställning men där Juventus resultat inte varit de önskade.

– Det är klart att jag har en del kvar, framför allt har det varit väldigt mycket platsbyten också, som jag inte är van vid. Jag har spelat på en ny position varje match. Så det har varit väldigt lärorikt. Men jag känner att jag är väldigt nära där jag vill vara. Det är bara det sista som fattas, sa Kulusevski till Fotbollskanalen vid den senaste landslagssamlingen.

Han verkar inte bara ha Andrea Pirlos förtroende, utan klubbledningens också. Italiens största klubb gick över en miljard kronor back under de sex första månaderna av 2020/21 och kommer behöva få in ungefär hundra miljoner euro i sommar för att hålla finanserna i någorlunda ordning.

Tidningen Il Corriere di Torino skriver att Kulusevski inte är bland spelarna som kan tänkas säljas. Det är däremot Paulo Dybala, vars 2-0-mål mot Napoli var hans första på över tre månader. 27-åringens kontrakt går ut nästa sommar och en fortsättning i Juve är osäker i dagsläget.

Efter en säsong med dålig form och skadeproblem visade glädjen hos lagkamraterna och lättnaden på Dybalas minspel hur betydelsefullt det målet var. Hittar även han formen kommer det givetvis påverka Kulusevskis chanser att starta i Juventus. Men Kulusevski har med dagens besked gett sig chansen att avsluta våren på ett bra sätt, och är i högsta grad att räkna med i Juventus offensiv.