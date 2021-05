Oacceptabelt – finns ingen chans att Pirlo överlever detta

Twitter: @ErikHadzic

0-3 mot Milan. På hemmaplan för Juventus; det är dessutom den första förlusten där på tio år mot den rödsvarta rivalen. Juventus anno 2020/21 är ett lag och en klubb som på alla sätt inte står att känna igen. Märkliga beslut med starka hybrisinslag utanför planen har sakta men säkert lett till en kris på densamma.

Bland alla bottennapp som Juve stått för under säsongen – 0-3 hemma mot Fiorentina, 2-0-förlusten i Porto – så är gårdagskvällens förlust den absolut värsta. Mot Fiorentina tog matchutvecklingen en ologisk gång och i FC Porto mötte Juve ett väldigt kompetent lag.

Mot Milan däremot var allt bara totalt mörker. Det stod tidigt klart att det inte var en match mellan två titelaspiranter. Lagens tabellplaceringar liksom spelkvalitén blottade faktumet att mötet handlade om en ångestfylld kamp för att gripa en av de sista Champions League-biljetterna.

Oron märktes under en undermålig och passiv första halvlek från båda lagen. Milan bjöd på de få överraskningsmomenten offensivt, och oväntat nog skulle Real Madrid-lånet Brahim Díaz bli matchens stora utropstecken. 21-åringen fick chansen bakom Zlatan Ibrahimovic, och placerade in 0-1 på tilläggstid efter en svag utboxning av Wojciech Szczesny.

Den polske målvakten skulle revanschera sig när han räddade Milans 17:e straff den här säsongen, som Franck Kessié för ovanlighetens inte kunde förvalta i mål. Livlinan gav dock inte Juventus någon gnista framåt. Cristiano Ronaldo och Álvaro Morata var osynliga där, Fede Chiesa kom aldrig med i spelet, och Dejan Kulusevski gjorde ingenting under drygt 25 minuter på planen.

Centralt saknades all form av kreativitet hos mittfältsduon Adrien Rabiot och Rodrigo Bentancur, så när idéerna tog slut återstod bara Juan Cuadrados högerinlägg som anfallsvapen. Trots att Juve hade 16 avslut skapade de bara två målchanser av värde under 90 minuter. Istället avgjorde Milan matchen på fyra minuter under slutkvarten.

Ante Rebic ersatte Ibrahimovic efter knäskadan och placerade in 0-2 elegant i krysset. Fikayo Tomori – bäst tillsammans med Díaz och mittbackskollegan Simon Kjær – nickade in 0-3 i den 82:a minuten. Juventus kunde bara apatiskt titta på och de insåg nog redan vid 0-2 att matchen var förlorad.

0-3 mot ett Milan med en vacklande form är sensationellt svagt för att vara Juventus. Det får inte hända, framförallt inte på detta närmast obrydda sätt. Resultatet gör att Milan är tre poäng före på tredjeplatsen och har dessutom bättre inbördes möten mot Juve nu. Juventus är en poäng bakom Napoli och utanför Champions League-platserna just nu.

Nästan alla italienska klubbar som ser rött hade sparkat tränaren vid kriser av detta slag. Juventus fungerar dock annorlunda, och magkänslan har under hela 2021 varit ganska stark i att Andrea Pirlo skulle få leda laget säsongen ut – oavsett vad.

För två månader sedan fanns en realistisk möjlighet för Pirlo att fortsätta även i höst. Men efter Milan-förlusten är den sönderkrasad. Hur gärna än Andrea Agnelli och resten av Juve-ledningen önskat det scenariot står det bortom allt tvivel att 41-åringen kommer att sparkas senast i sommar.

De senaste rapporterna talar om att Pirlo fortsätter säsongen ut åtminstone. Den enorma chansningen som det från början var att anställa en nyexaminerad tränare kan få gigantiska effekter vid missat CL-spel. Ronaldo kommer då bli en lyxvara som Juve inte har råd att behålla, och truppens mest värdefulla spelare – Matthijs de Ligt för att lämna en, riskerar att försvinna i sommar.

Juventus har tre matcher på sig för att slippa en säsongsutgång som inte ens de största skeptikerna kunde förutspå. För Andrea Pirlo handlar det om att se till att tränarkarriären inte får den sämsta tänkbara starten.