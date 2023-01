Juventus stora vinnaren i skymundan av Viallis farväl 

Italienbloggen

Några stora fotbollsnamn har lämnat jordelivet under de senaste veckorna, och Serie A-världen har inte förskonats från dödsfall. Den 16 december gick frisparkskungen Sinisa Mihajlovic bort, 53 år gammal, efter flera års kamp mot leukemin och bara månader efter att serben fick lämna tränarjobbet i Bologna.

I fredags somnade så även Gianluca Vialli in vid en ålder av 58 år, efter ett återfall av cancern i bukspottskörteln som först drabbade honom 2017. En av italiensk fotbolls mest inflytelserika personligheter under 1990-talet lämnade Sampdoria två år innan just Mihajlovic anlände till klubben, som han tillsammans med parhästen Roberto Mancini ledde till en historisk scudetto säsongen 1990/91.

Vialli vann även Champions League som lagkapten med Juventus 1995/96 och FA-cupen med Chelsea både som spelare och spelande tränare. Cremonasonen Vialli var också en omtyckt person i delegationen när Italien vann EM-guld senast och mottog stora hyllningar den gångna helgen.

På Juventus Stadium höll hans tidigare lagkompis Gianluca Pessotto ett rörande tal inför avsparken mot Udinese, i Cremona överväger kommunen att döpa om fotbollsarenan efter Vialli och inför matchen Sampdoria – Napoli hedrades både Mihajlovic och Vialli.

Under denna sorgebefläckade återstartsvecka i Serie A blev Juventus den stora vinnaren sett till tabelläget. Offensivt har de inte övertygat på något sätt sedan nyår, men tack vare 1-0-segrarna mot Cremonese och Udinese är Juve inom sju poängs räckhåll från Napoli.

Och vad gör det om det inte sprudlar offensivt, när laget står med Serie A:s överlägset bästa defensiv? Juventus har hållit nollan i smått otroliga tolv av 17 omgångar och bara släppt in sju mål hittills. Den digra skadelistan börjar tunnas ut och Federico Chiesa spelade efter sin korsbandsskada fram till Danilos sena segermål i lördags.

Med Juve flämtande bakom sig behövde Napoli vinna mot Sampdoria efter den svaga insatsen borta mot Inter (0-1). Napoli reste sig från en tidig straffmiss av Matteo Politano när skytteligaledaren Victor Osimhen vinklade in sitt tionde mål för säsongen på Marassi.

Krislaget Samp drabbades en utvisning sedan och Napoli kunde bekvämt hålla undan och sätta 2-0-målet från elva meter i slutskedet och koras till vintermästare. På fredag väntar en tidig seriefinal hemma mot Juventus, som blåste förbi Napoli senast de blev vintermästare både 2015/16 och 2017/18.

Det viktigaste för Napoli blir nog att hålla sjupoängsförsprånget intakt, men det vore ett oerhört styrkebesked att ta sig tio poäng före Juve efter 18 omgångar. Partenopei är kapabelt till det, samtidigt är känslan stark att Juventus svåra period är bakom dem och att de kniper en Champions League-plats, minst.

Förra veckans förlorare blev Milanolagen trots att de tog fyra poäng vardera. Milan hade en 2-0-ledning och fullständig kontroll mot ett likblekt Roma på San Siro, innan de släppte in två mål på fasta situationer under matchens sista minuter.

Ett osannolikt utfall ja, men två tappade poäng som kan bli dyrbara i slutändan och gör att Milan ligger jämsides med Juventus. I detta märkliga Roma fick Benjamin Tahirovic speltid igen medan José Mourinho var avstängd för femte (!) gången sedan återkomsten till Italien. Moralen i Roma är det bevisligen inget fel på men anfallsspelet är oroväckande svagt.

Slutligen gick Inter från en imponerande insats mot Napoli till att bara få 2-2 i Monza under lördagen. Huvuddomaren Juan Luca Sacchi fick Inters vrede mot sig och väntas bli avstängd efter ett avgörande misstag.

Bland de svartblå fansen får Romelu Lukaku mest kritik, inte minst sedan han på tilläggstid tappat ut Robin Gosens inkast över sidlinjen. Den utbytte anfallskollegan Edin Dzeko kunde från sidlinjen bara skratta åt det tragikomiska i sekvensen. Leendet stelnade dock när Denzel Dumfries styrde in bollen i eget mål när Monza anföll nästa gång. Inter är tio poäng från serieledningen och kan snart glömma alla tankar om en ligatitel.

