Atalanta 2.0 är här - lika underhållande som innan 

Italienbloggen

Atalanta upplevde nyligen klubbens fem mest framgångsrika år någonsin. Från den sensationella fjärdeplatsen i Serie A säsongen 2016/17 till scudettoutmaningen under covidåret 2020 och en Champions League-kvartsfinal den sommaren.

La Dea, gudinnan, etablerade sig bland Italiens societet innan 2022 började med en form av bakfylla. Atalanta åkte ur Champions League redan i gruppspelet för första gången hösten 2021, och tog sig sedan fram till kvartsfinalen i Europa League.

Det dubbla matchandet fick konsekvenser i ligaspelet, där Bergamolaget slutade först åtta, hela elva poäng bakom en CL-plats. För ett år sedan bytte också klubben majoritetsägare, från Percassi-familjen till amerikanen Stephen Pagliuca och hans Bein Capital.

Den mest kännbara förändringen borde varit tappet av sportchefen Giovanni Sartori – mannen bakom Chievos mirakel på 2000-talet – som valde Bologna förra året. Atalanta kunde ha slungats in i en tid av osäkerhet. Istället har de inlett det nya året med att göra 20 mål på fem matcher i ligan och Coppa Italia, och är bara tre poäng från CL-platserna.

3-3 borta mot Juventus i söndags var lagets senaste föreställning. Atalanta hade ledningen två gånger mot ett frustande Juve med sina poängavdragsbojor runt hälarna. Ángel Di Marías geni – han spelar på en egen nivå i vitsvart – var nära att ge Juve segern men Atalanta slet till sig ett kryss.

Det var femte matchen i rad som de åkte hem till Lombardiet utan att ha förlorat mot Italiens största lag, vilket säger något hur långt Atalanta tagit sig. På planen har dock mycket förändrats på ett par-tre år.

Tränaren Gian Piero Gasperini föredrar fortfarande en trebackslinje, men det extremt aggressiva och markeringsinriktade presspelet har blivit ett längre stående försvarsspel som riktar in sig på omställningar. Under tiden som Gasp ömsat skinn har hans lag fortsatt att ösa in mål.

Atalanta gör knappt två mål framåt per match i Serie A – ett snitt som de klarat att hålla de senaste åren, förra säsongen undantaget. Detta trots att startelvan i rätt stora delar har bytts ut.

Tuffingarna José Luis Palomino, Berat Djimsiti och lagkaptenen Rafael Tolói hänger kvar i försvaret, som kompletterats av superlöftet Giorgio Scalvini. En 19-åring som visar framstående försvarsegenskaper och är trogen Atalantakoden i att vara ett offensivt hot med.

På mittfältet skiljdes tandemet med Marten De Roon och Remo Freuler när den senare flyttade till Nottingham inför säsongen. Atalanta kostade också på sig att skeppa Ruslan Malinovskyj och hans vänsterslägga till Marseille, liksom landslagsmannen Matteo Pessina som dessförinnan gick till Monza.

På plats hade de redan en annan av Serie A:s bästa vänsterfötter, den som sitter på Teun Koopmeiners, och kompletterade den med Salernitanabrassen Éderson. Längst fram är kulttrion med Papu Gómez, Duván Zapata och Josip Ilicic snart bara ett minne i Bergamo.

Bara Zapata är kvar från glansdagarna, men hans skadeproblem har gjort att 19-årige dansken Rasmus Højlund visat upp ett imponerande komplett register i spjutspetsrollen. På vänsterkanten har förra vinterns prestigeköp Jérémie Boga kommit tillbaka starkt efter en deprimerande svag inledning och stått för fem assister den här säsongen.

Ivorianens halsbrytande dribblingar står sig väl mot Gómez dito, medan Ademola Lookmans genombrottskraft är ett mindre elegant men nästan lika effektivt medel som Ilicics irrationalitet. Hur de fick Lookman för runt 100 miljoner kronor är en gåta, men den tidigare Everton- och RB Leipzigspelaren är tvåa i Serie A:s skytteliga med elva mål.

Atalanta är fortfarande en säljande klubb. Champions League-pengarna har dock bidragit till att de flyttat fram positionerna och blivit en av Italiens sundaste klubbar. Likväl satsar de; Boga, Højlund, Éderson och mittbacken Merih Demiral kostade samtliga över 200 miljoner kronor var.

Mycket talar för att fjolåret bara var ett snedsteg och att Atalanta håller på och slår sig in bland Serie A:s fem-sex bästa lag. Underhållningsvärdet är alltjämt garanterat.

Ademola Lookman.

