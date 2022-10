Storklubbarnas drömvärvning - han gör vad han vill nu

Keven Baders Blogg

Kombinationen unga lovande talanger och Borussia Dortmund har varit väldigt framgångsrik. Den tyska storklubben har gjort ett par väldigt framgångsrika värvningar och försäljningar under de senaste åren – detta är klubbens rekordförsäljningar:





Det mest häpnadsväckande är när man jämför försäljningspriset med vad BVB fick betala för respektive spelare:

Ousmane Dembele: 35 miljoner euro sommaren 2016 (Rennes)

Jadon Sancho: 21 miljoner euro sommaren 2017 (Manchester City)

Christian Pulisic: Free transfer sommaren 2015

Aubameyang: 13 miljoner euro sommaren 2013 (Saint-Étienne)

Nu väntar en försäljning som lär slå nytt klubbrekord. Det är självfallet Jude Bellinghams framtida övergång jag pratar om. I skrivande stund har han det högsta marknadsvärdet i Bundesliga (90 miljoner euro) enligt Transfermarkt.

Engelsmannen har tagit flera rejäla kliv framåt under det gångna året. Denna säsong har 19-åringen utan tvekan varit Dortmunds formstarkaste och viktigaste spelare. I somras fick han utmärkelsen att bli BVB’s tredjekapten, vilket är ett uppdrag som han har tagit sig an med stor respekt. Han har burit upp bindeln med klass under våren när både kapten Marco Reus och vice Mats Hummels inte har varit tillgängliga. Att en spelare i den åldern och i en så stor klubb kan visa på en sådan självklarhet som han gör är ytterst imponerande. Tränaren Edin Terzic tycker också att engelsmannens mognad är häpnadsväckande.

”Jag tror att han (Bellingham) är den äldsta 19-åringen jag någonsin har sett.” EDIN TERZIC

I dagsläget gör Bellingham lite vad han vill på planen. Förra omgången gjorde han sitt sjunde och åttonde mål för säsongen. Detta är ytterligare ett bevis på vilket brett register han besitter:

⭐️Bellingham med ett klassmål – mittfältarens 8:e mål för säsongen. 19-åringen gör lite vad han vill just nu‼️



[📹ESPN]



pic.twitter.com/y0jV1tbyhr — Keven Bader (@Keven_Bader) October 22, 2022

Det är inte konstigt att samtliga storklubbar vill värva Bellingham. Han är så oerhört användbar i många olika mittfältskonstellationer eftersom han besitter både defensiva och offensiva egenskaper. Personligen tycker jag att han är som bäst när han får spela framför två mittfältskollegor då detta ger honom en större offensiv frihet.

Det är fortfarande osäkert vilken klubb som kommer lyckas säkra Bellinghams signatur, men att det blir en rekordförsäljning för Dortmunds del är helt säkert. Den tyska storklubben sitter i en gyllene sits då Bellingham fortfarande har ett kontrakt till 2025 och storklubbar som Real Madrid, Liverpool, Chelsea och Manchester City redan vill värva honom kommande sommar. I dagsläget får vi fortsatt njuta av honom i BVB-tröjan, något som också klubbens fans gör till fullo:

Jude Bellingham masterclass 👏🏻🙌🏻

Ikväll tar Bellingham emot sin gamle vän Erling Haaland när BVB ställs mot City i Champions League. När lagen mötte varandra senast skrev båda in sig i målprotokollet, vilket också kan bli fallet ikväll.