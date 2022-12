Kniven mot strupen - mycket står på spel

Keven Baders Blogg

Såret efter VM-uttåget är fortfarande väldigt färskt. Skammen efter ännu ett miserabelt mästerskap ligger som ett tungt täcke över hela den tyska fotbollen, men nu är inte tiden att lägga sig ner för att slicka sina sår. Det är endast 18 månader kvar tills Tyskland agerar värdnation i EM 2024 och då måste det tyska landslaget visa upp en helt annan sida än vad vi har fått se under de senaste sex åren.

DAGS FÖR FÖRÄNDRING

I början på veckan blev det klart att förbundets ”Teammanager”, Oliver Bierhoff, lämnar sin post efter 18 år. Sommaren 2004 tog den forne anfallsgiganten Bierhoff posten som ”Teammanager” för det tyska landslaget. Hans uppgift har varit att samarbeta med tränarteamet och leda de aktuella frågorna som rör landslaget, främst utanför planen. Bierhoff har fått hård kritik för att han har lagt för mycket fokus på att marknadsföra landslaget och för lite på att utveckla och förbättra den tyska fotbollen (akademin etc.).

ANNONS





I dagsläget är det oklart vem som ska ta över efter Bierhoff. Det är också oklart om den exakta rollen som Bierhoff har haft kommer existera i framtiden eller om den kommer att delas upp flera personer. Flera namn har nämnts när det kommer till potentiella ersättare, såsom Matthias Sammer, Fredi Bobic och Lothar Matthäus. Den sistnämnde sa så sent som i torsdags till SKY att han inte har någon plan att ta den rollen, däremot står han till förfogande om förbundet vill bolla tankar och idéer.

ANNONS

När det kommer till Sammer har han redan jobbat inom förbundet. Mellan åren 2006 till 2012 som sportchef och även som akademichef 2010–2012. I dagsläget är han rådgivare till Dortmund. Han sägs dock inte heller vara intresserad av att ta sig an denna roll, enligt tysk media.

När det kommer till Bobic är han ”favoriten” i de tyska tidningarna. Hans arbete, framförallt med Eintracht Frankfurt, har varit väldigt imponerande. Just nu är han sportchef för Hertha Berlin. I en presskonferens tidigare i veckan var Bobic väldigt tydlig med att man inte ska ta förhastade beslut. Det är viktigt nu att förbundet tänker igenom hur de vill arbeta framöver och därefter plockar in någon som passar in i den rollen.

ANNONS

Fredi Bobic äußert sich zu den Gerüchten um die Nachfolge von Oliver Bierhoff! 🔥#SkySport #DFB pic.twitter.com/HhSgI1NmuA — Sky Sport (@SkySportDE) December 7, 2022

Jag instämmer fullständigt med Bobic här. Det är otroligt viktigt nu att DFB gör sin hemläxa. De senaste åren har landslaget gått på tomgång och förlitat sig på gamla meriter. Enkelt sagt – för mycket snack, för lite verkstad. Nu är det dags att börja agera på riktigt och bygga upp den tyska fotbollen.

PROFILER TACKAR FÖR SIG

Kikar vi på spelarutbudet så lär vi nog få se ett och annat namn tacka för sig. Thomas Müller, Ilkay Gündogan och Marco Reus är tre spelare som kan meddela inom en snar framtid att de lägger landslagsskorna på hyllan. De är alla tre starka karaktärer, men speciellt den förstnämnde, Müller, som har varit en aktiv del av landslaget sedan 2010 och spelat 121 landskamper. Endast Lukas Podolski (130), Miroslav Klose (137) och Lothar Matthäus (150) har spelat fler matcher i den tyska dressen.



Kapten Manuel Neuer (36) har varit tydlig med att han är fortsatt tillgänglig. Frågan som många i Tyskland ställer sig är dock om det inte vore bäst om Marc-André Ter Stegen (30) fick ta över rollen som nummer ett.

ANNONS

Det återstår att se vilken väg förbundskaptenen Hansi Flick väljer att ta, men han bör göra dessa val med stor omsorg. Under årets VM-mästerskap fick Flick kritik både internt och externt för att han är väldigt partiskt gentemot Bayern München-spelarna. Detta skapade en spricka i VM-truppen där bland annat Kai Havertz, Ilkay Gündogan och Ter Stegen visade sitt missnöje.

ANNONS

Det är många frågetecken som måste böjas till utropstecken innan Tyskland kan utmana på riktigt igen – tiden är dock knapp, till EM 2024 måste Tyskland vara redo.

NY ”SOMMARMÄRCHEN”



VM 2006 i Tyskland var ett av de viktigaste mästerskapen för Tyskland i modern tid. Det var ett mästerskap som stärkte hela nationens självbild och gav både glädje och hopp om framtiden. Denna så kallade ”sommarmärchen” (sommarsagan) trodde dock inte så många på inför mästerskapet. Efter EM-fiaskot 2004 (uttåg ur gruppspelet) gjorde det tyska förbundet ett stort omtag. Den dåvarande förbundskaptenen Rudi Völler lämnade sin post och in kom Jürgen Klinsmann och hans assisterande tränare Jogi Löw. Samtidigt skapades rollen ”Teammanager” som Oliver Bierhoff tog sig an. Förbundet la också extra mycket energi på att utbilda tränare och spelare. Utöver detta började förbundet samarbeta tätare med de tyska klubbarna. Detta bar frukt och ledde i sin tur till ett par starka mästerskap och slutligen VM-guldet 2014:

ANNONS

VM 2006 – brons 🥉

EM 2008 – silver 🥈

VM 2010 – brons 🥉

EM 2012 – semifinal

VM 2014 – guld 🏆

Nu står den tyska fotbollen i liknande sits, om desto dystrare efter tre pinsamma mästerskapsinsatser efter varandra. Förbundet måste nu agera och hitta rätt väg för att lyfta landslaget så att hemma EM-2024 inte blir ännu ett mardrömsmästerskap.