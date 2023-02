Storklubben växlar upp - Chelsea får se upp

Keven Baders Blogg

Dortmund har de senaste åren varit känd för sin obalans. Ena veckan har laget bjudit på en magisk uppvisning och vunnit med stora siffror för att veckan därpå stå för en bedrövlig insats. Det är rena rama bergodalbanan när man följer BVB, men nu har kanske laget trots allt hittat en balans. Dortmund har vunnit samtliga tävlingsmatcher 2023:





Det har inte alltid sett fläckfritt och bra ut, men laget har trots det vunnit – vilket BVB inte gjorde förr.

Några av de faktorerna som har lett till denna positiva utveckling är bland annat att flera av de lovande spelarna har börjat prestera på den nivå som förväntas av dem. Två tydliga exempel är Bayer Leverkusens forne supertalang Julian Brandt och nyförvärvet Karim Adeyemi. Brandt har under sina år i BVB inte riktigt hittat rätt. Alla i Tyskland har vetat om hans fina potential, men det har liksom inte lossnat. Nu känns det som att mittfältaren slutligen har fått fart på sin BVB-karriär. Han har blivit betydligt mer aggressiv på planen och tagit sig an fler dueller – detta i kombination med sin offensiva skicklighet har lett till att Dortmund har fått ännu en dimension i spelet.

I fallet Adeyemi har han varit blek sedan han lämnade Red Bull Salzburg för Dortmund i somras. Men nu har han bokstavligen sprungit sig in i form:

⚡️Topp 5 snabbaste uppmätta hastigheterna i Bundesliga någonsin – Adeyemi toppar efter förra helgens insats, 3⃣6⃣,6⃣5⃣km/h ⤵️



(📽️Bundesliga)pic.twitter.com/MfBemyA3dA — Keven Bader (@Keven_Bader) February 9, 2023

Med sin extrema snabbhet och fina teknik är Adeyemi en mardröm för motståndarens försvar.

Utöver det har det nyskapade mittlåset Niklas Süle och Nico Schlotterbeck blivit allt stabilare ihop och därmed skapat en balans i försvaret.

En annan lirare som många redan hade räknat bort är Emre Can. Det har till och med sagts att Can har varit en försäljningskandidat då han med sin höga lön och mindre smickrande insatser det senaste året inte tillför något, men nu har den nyss fyllda 29-åringen börjat leverera på planen. Can har de senaste åren sett oftast rätt så klumpig ut på planen, men när det väl klickar och han utnyttjar sin fysik och vilja så är han en enorm tillgång för BVB.

Den stora självklara motorn är utan tvekan Jude Bellingham. Engelsmannen har de senaste året blommat ut till en världsmittfältare som skulle kunna kliva in i de flesta startelvor. Han har förmågan att kombinera fysik, teknik, spelsinne och en näsa för mål. Han är bokstavligen en komplett mittfältare. Genom hans driv har Dortmund lyckats nå nya höjder.

⭐️Blicken, känslan & utförandet av Bellingham när han spelar fram Brandt – Weltklasse⤵️



[📹Bundesliga]



pic.twitter.com/Ru9FE0SgMe — Keven Bader (@Keven_Bader) November 15, 2022

Det känns som att Bellingham kan göra lite vad han vill på planen.

En spelare som också tillför enormt mycket till den nuvarande framgångsvågen är nyförvärvet Haller. Efter sitt fruktansvärda cancerbesked i somras har han nu kämpat sig tillbaka på ett sensationellt sätt till fotbollsplanen och han tillför direkt med sin hunger och sitt målsinne.

Förra helgen stod han för sitt första tävlingsmål i BVB-tröjan:

⭐️Hallers debutmål i Bundesliga på självaste ”världscancerdagen” – tydligt budskap på Hallers skor⤵️



📌F⚡️CK CANCER



[🎥Dortmund]



pic.twitter.com/tjmlJOF5h7 — Keven Bader (@Keven_Bader) February 7, 2023

Med alla dessa ingredienser och det stigande självförtroendet har Edin Terzic manskap en gyllene chans att göra livet surt för Graham Potters Chelsea i Champions League. PL-laget är som bekant favoriter, men med tanke på var lagen befinner sig för tillfället är det långt ifrån avgjort. Jag tror starkt på ett avancemang för Dortmunds del.