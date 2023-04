Kärt återseende när säsongen står på spel

Keven Baders Blogg

Vi har ett riktigt tungviktsmöte framför oss när Bayern München reser till England för att ställas mot Manchester City i Champions League-kvarten, match ett av två. Det är en tillställning med många lager:

Vi har första återseendet mellan Pep Guardiola och Bayern München

Tränarduellen mellan Tuchel och Pep

Haalands negativa siffror mot Bayern München

Utlånade Cancelos möte mot sina lagkamrater

Som ni ser finns det flera intressanta perspektiv i detta stormöte. En match som betyder fruktansvärt mycket för båda klubbarna.

KÄRT ÅTERSEENDE

Sedan Pep Guardiola lämnade München sommaren 2016 har han aldrig ställts mot Bayern München. Det var faktiskt så att Bayern försökte förlänga med Guardiola och få honom att stanna kvar. Den forne FCB-Bossen, Karl-Heinz Rummenigge, sa till och med inför sin 60-årsdag att hans största önskan är att Guardiola förlänger med klubben. Rummenigge var inte ensam om detta, det var nämligen många i FCB:s ledning som var väldigt förtjusta i spanjoren. ”Kalle” fick som vi alla vet inte sin önskan uppfylld. Istället gjorde Guardiola klart med Manchester City.

ANNONS

Det ska sägas att förhållandet mellan Bayern München och Pep Guardiola fortfarande är intakt. Pep har än idag en lägenhet i München och han kommer regelbundet på besök och äter då ofta på italienaren Osteria Italiana med förre FCB-presidenten Uli Hoeneß.

TUCHELS TURBULENTA START

Det har nog inte undgått någon att Bayern München har bjudit på sitt klassiska ”FC Hollywood-ansikte” de senaste veckorna. Julian Nagelsmann blev ju tvungen att lämna sin post som huvudtränare trots att Bayern vid det laget fortfarande hade chansen att vinna trippeln. Istället plockade klubben in Tuchel, som man sedan tidigare har velat ha. Tuchel har mer erfarenhet, har vunnit Champions League och är mer ”konkret” i sitt tränarskap än den yngre Nagelsmann. Tuchels start i Bayern kunde dock ha gått bättre. Ja, det blev en 4:2 seger mot Dortmund i debuten, men Bayern såg inte så övertygande ut. Därefter kom en ordentlig käftsmäll när Freiburg kom på besök i cupkvarten (DFB-Pokal). Bayern tog ledningen, men Freiburg lyckades vända och vinna för första gången någonsin i München.

ANNONS

‼️Historisk ögonblick⤵️



📌I den 93:e minuten i den tyska cupkvarten får Freiburg en straff mot Bayern München. ALDRIG(!!) tidigare har Freiburg vunnit i München.



✅Höler fullbordar vändningen & därmed skjuter Bayern München ur DFB-Pokal.



[🎥DFB]



pic.twitter.com/ioOI729mBc — Keven Bader (@Keven_Bader) April 5, 2023

Ett smärtsamt slag för Tuchels Bayern München – något som innebär att trippeldrömmen är över, för denna gång.

TRÄNARDUELLEN

Det är inte första gången som Pep Guardiola och Thomas Tuchel ställs mot varandra.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, Pep har vunnit flest matcher sinsemellan, däremot står det 1:1 i antal finalvinster. Det som förmodligen svider mest för Pep är just CL-finalförlusten mot Tuchels Chelsea. För i Champions League-sammanhang är detta blott den andra gången som de möter varandra och där har Tuchel det ”psykologiska övertaget”. Pep är ju känd för att ”övertänka” när det kommer till matcher i CL-slutspelet. Frågan är nu om Pep slutligen har lärt sig sin läxa?

ANNONS

En sak är i alla fall säker och det är att båda tränarna är under enorm press. Vi har Pep Guardiola som fortfarande inte har vunnit Champions League med Manchester City. Tittar man på Peps karriär är det rätt så enastående att han står där med ”bara” en Champions League-titel och den tog han med DET Barcelona. Med Messi, Xavi, Iniesta etc.

Pep värvades till Bayern München främst för att vinna Champions League, men det lyckades han inte med. Och när han 2016 gick till Manchester City var det tydligt från dag ett att det stora målet var att vinna Champions League. En uppgift han fortfarande inte har fullbordat, trots de fantasisummor som City har spenderat på spelare. Med tanke på Citys nuvarande trupp och hur mycket som har investerats de senaste åren är klubben pressade favoriter till att vinna CL-titeln, samtidigt som traditionsklubbarna Bayern München och Real Madrid lurar i vassen.

ANNONS

För Tuchels del då. Det är ju inte lätt för honom att komma in mitt under en säsong i en ny klubb och förvänta sig vinna de stora titlarna direkt. MEN det är ju faktiskt en av anledningarna varför han togs in nu. Bayern München ville inte förlora möjligheten att värva Tuchel nu, och det var en av de främsta anledningarna till att de plockade in honom. Samtidigt ansåg FCB att Tuchel skulle komma in och rädda situationen så att de inte tappade möjligheten att vinna en trippel. Nu har dock Tuchel, om man ska vara krass, sumpat en titel (DFB-Pokal). Tappar han också Champions League kan nog en viss Julian Nagelsmann vara väldigt skadeglad då han själv kanske hade kunnat lyckas med bedriften. Det kommer vi dock aldrig få veta.

Oavsett vad är det enorm press på Pep och Tuchel inför detta möte. Vi får se om Erling Haaland återigen blir hjälte i City-tröjan och för första gången någonsin vinner mot Bayern München:

ANNONS

…eller om utlånade João Cancelo sänker ”sin” klubb. Detta dubbelmöte kommer bli något utöver det vanliga, det kan jag garantera.