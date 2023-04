Ledningen måste rannsaka sig själva - fasaden har sprickor

Jag vill understryka att jag inte lägger någon större skuld på Tuchel. Ja, han är huvudtränare och har ansvaret att leda laget till framgång, men på så kort tid går det inte att göra någon större förändring. Bayern Münchens sportsliga misslyckande ligger främst på ledningen och deras kontroversiella beslut.

Sportchefen Brazzo har det senaste året fått en hel del lovord då han har lyckats värva profilstarka spelare till München. Frågan är dock, har han ens värvat spelare som klubben behöver?

Det är inget snack om saken att Bayern München har en av de bredaste och kvalitativt starkaste trupperna i världen, men däremot är den ”skev”. Att Bayern inte värvade in någon renodlad anfallare efter att klubben tappade sin bästa 9:a i modern tid (Robert Lewandowski) är ett mysterium. I somras tog Brazzo istället in Sadio Mané. En klasspelare när han är i form, men definitivt inte en målgörare som kan ersätta Lewy. Lewandowskis frånvaro föll i höstas in i skuggan av Choupo-Motings sanslösa målform. Man skulle kunna vara krass och säga att Choupos mål målade över de stora sprickorna i Bayern-fasaden.

ANNONS

Ingen hade på förhand trott att Choupo-Moting skulle leverera sådana siffror som han har gjort. Detta har räddat klubben enormt mycket denna säsong och kanske lurat samtliga att allt går bra efter Lewys exit. De senaste veckorna kan vi dock konstatera att detta inte är fallet när bland annat Choupo har varit skadad, något vi speciellt fick bevittna i matchen mot Manchester City. Bayern besitter en enorm kvalité i samtliga lagdelar, MEN när det väl kommer till den sista tredjedelen så finns det ingen där som tar ansvar och förvaltar chanserna.

ANNONS

Bayern Münchens ledning borde verkligen rannsaka sig själva. Det senaste året har verkligen varit turbulent och det känns som att Bayern i dagsläget greppar lite efter halmstrån och tar många impulsiva beslut. Nu är våren återigen här och det enda FCB fortfarande har en realistisk chans att vinna är ligatiteln och inte ens den är så självskriven med tanke på tabelläget.

Bayern München borde verkligen se över sin sportsliga ledning och då i synnerhet sportchefen Brazzo. Trots det sportsliga misslyckande sitter han fortfarande kvar på sin post, något som borde ifrågasättas rejält av styrelsen.