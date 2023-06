Titeln som ingen ville ha - storklubbens ras

Keven Baders Blogg

Pulsen har lugnat sig igen efter den episka säsongsavslutningen vi bjöds på förra lördagen. En sista omgång som redan är historisk på många sätt och vis. Det som gör den ännu mer unik är att vinnarna själva inte är i centrum på grund av just segern, utan istället har fokus legat på turbulensen kring hur Bayern Münchens ledning kickade Oliver Kahn (VD) och Hasan Salihamidžić (sportchef).

Bayern München sa under söndagens presskonferens att de hade meddelat Kahn och Brazzo om beslutet innan säsongens sista match så att de kunde smälta det innan det blev offentligt några dagar senare. Brazzo tog beslutet professionellt och fick därför vara på plats när Bayern spelade mot Köln och därefter fira ligaguldet. Med Kahn gick det dock inte så bra, om man ska tro på klubbens uttalande. De menar på att Kahn spårade ur totalt och det hela slutade med att han stormade ur mötet. Detta beteende ska ha skrämt klubben och därför inkallade de en extra sittning med styrelsen dagen innan sista ligamatchen för att avsätta Kahn som VD. Bayerns ledning ska ha varit rädda att Kahn skulle skapa negativa scener om han hade varit med på matchen mot Köln och titelfirandet. Kahn själv säger följande:

I dagsläget vet vi inte vem som talar sanning, men vi kan i alla fall konstatera att detta på ett sätt sammanfattar hur dysfunktionell Bayern München har varit det senaste året och samtidigt hur tragiskt slut det blev mellan klubbikonen Kahn och Bayern München. Det sista ordet lär inte varit sagt kring detta.

Om ni vill höra mer kring turerna i Bayern München kan ni lyssna på det senaste avsnittet av Stammplatz där jag och min vän Filip går igenom läget i storklubben:

11 RAKA

Ligatiteln då – ville någon ens vinna den? Att årets upplaga av Bayern München vinner ligan efter alla bakslag och kontroverser är ett enormt underbetyg till samtliga konkurrenter. Det är rent ut sagt uselt. Som jag skrev inför den sista omgången: ”Om inte Dortmund vinner nu, när ska de vinna?” Det är en fråga som jag inte har något svar på.

Det var ju fantastiskt att vi fick en sådan rafflande säsongsavslutning, men Bundesliga hade mått bra av att få titulera en ny mästare. MEN, om ingen vill bli mästare så är det svårt att ge ”die Meisterschale” till någon annan än Bayern, som trots allt kämpade för att förlänga sin svit.

KOLLAPSEN

Allt var förberett för en storskalad fest i Dortmund – hotellen var fullbokade, staden hade löst all logistik, barerna hade införskaffat mer dryck och konditorierna var redo med ”mästarbakelserna”. Nu behövde BVB ”endast” vinna mot Mainz på hemmaplan – en hemmaborg där de endast hade förlorat fem poäng under ligasäsongen (2 kryss och 1 förlust). Som bekant stod laget dock för en av tysk fotbolls största fiaskon någonsin. Frågan är nu hur de ska komma igen efter detta? Jag förstår att klubben kommer fortsätta att existera, men hur skrapar man av detta mytomspunna kring klubben nu? De senaste åren har skämten gentemot Dortmund och deras mentalitet blivit allt frekventare, men förra helgens ras är pricken över i:et. Jag skulle inte bli förvånad om BVB kommer vara mer avskurna från toppfighten de närmaste åren och att lag som RB Leipzig och Bayer Leverkusen tar för sig mer. All respekt till BVB:s truppbygge, men detta kommer förfölja dem en lång tid framöver.