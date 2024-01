Trots rekordvärvning - Tuchel har försvagat Bayern München

Keven Baders Blogg

Threads: Keven.Bader

FC Bayern München, även kallad ”FC Hollywood”, fortsätter att skapa starka rubriker. Under de senaste 13 månaderna har frekvensen varit extremt hög när det kommer till skriverier kring storklubben, även i FCB-mått mätt. Det skrivs i regel nästan mer om det som sker utanför planen än vad som sker på planen, något som inte är särskilt betryggande.

När Thomas Tuchel utsågs till ny FCB-tränare förra våren hade Bayerns ledning förhoppningen att han med sin rutin och kunskap skulle stabilisera och stärka laget. Under den föregående tränaren, Julian Nagelsmann, var laget väldigt ojämnt. Ena veckan kunde FCB inkassera en storvinst, medan det veckan därpå kunde se helt annorlunda ut.

Annons

Nu, 311 dagar efter Tuchels ankomst till München, kan vi konstatera att han inte alls har lyckats med att bygga upp detta Bayern München. Han har faktiskt tvärtom försvagat laget och gjort situationen i München ännu mer osäker. Ser vi till de ”råa siffrorna” så har Bayern under Tuchel en sämre vinstkvot, gjort färre mål samt släppt in fler mål än under Nagelsmann, och detta trots rekordvärvningen av Harry Kane – en spelartyp som Nagelsmann saknade sin sista säsong i München. Utöver Kane har Tuchel också fått spelare såsom Kim Min-jae (fjolårssäsongens bästa mittback i Serie A) och de rutinerade herrarna Konrad Laimer och Raphael Guerreiro.

Annons

HÄPNADSVÄCKANDE FÖRLUSTER

Ser vi till förlusterna som Tuchels Bayern har inkasserat denna säsong är de till antal inte så många, men däremot väldigt talande:

0:3 förlust mot RB Leipzig i tyska supercupen. Inte den mest prestigefyllda titeln, men en titel är en titel.

2:1 förlust mot Saarbrücken i tyska cupen. En historiskt pinsam förlust mot ett 3-Ligalag som innebar att cupdrömmen är över för Tuchel och Co.

5:1 förlust mot Eintracht Frankfurt i ligaspelet. En bedrövlig insats av FCB.

0:1 förlust mot Werder Bremen i ligaspelet. Bayerns första förlust mot Bremen sedan 2008 – då förlorade Bayern med 2:5 och Markus Rosenberg stod för två mål. Säsongens förlust mot Bremen var också den första hemmamatchen i ligaspelet på fyra år som Bayern inte lyckades göra mål.

I de senaste matcherna ser vi också återigen att Bayern München inte visar på någon riktig spelidé. Vinsterna mot Hoffenheim och Union Berlin var väldigt turliga. Den bayerska maskinen har inte alltid gått felfritt, men historiskt har FCB-spelarna ändå visat någon form av glöd och styrka ute på planen, vilket vi inte har fått bevittna nu. Kritik ska självfallet ges till spelarna för att de inte når sin ”normala nivå”, men det är i slutändan tränarens ansvar att vägleda spelarna framåt, vilket jag inte tycker att Tuchel gör.

Annons

INGEN ENHET

Det är tydligt att Tuchel och en stor del av spelartruppen inte kommer riktigt överens. Enligt SportBild och andra tyska medier ska spelarna vara missnöjda över hur Tuchel instruerar spelarna. Ett sådant exempel fick vi se efter förlusten mot Werder Bremen där Tuchel var helt förstummad och inte kunde förklara situationen. Det är inte första gången som Tuchel är mållös och menar att han inte når fram till laget. Utöver det stärker Tuchel inte sina spelare. I stället för att ge dem självförtroende så sänker han det, vilket leder till sämre prestationer ute på planen. Missförstå mig inte – självfallet ska man kunna kritisera sina spelare, det är fundamentalt, men då måste man se till att finnas där för att bygga upp spelaren igen.

Nu är det (med rätta) väldigt mycket negativt fokus här, men för att balansera upp det lite så har Tuchel lyckats få fram det bästa av Leroy Sané, något vi inte har fått se tidigare i FCB-tröjan. Men det räcker helt enkelt inte för att vara tränare för FC Bayern München.

Annons

TRUPPENS OSÄKRA FRAMTID

Tuchels tillvägagångssätt sätter också käppar i hjulet för klubbens kontraktsförhandlingar. Leroy Sané, Leon Goretzka, Alphonso Davies och Joshua Kimmich funderar alla över sin framtid då deras kontrakt med FCB löper ut sommaren 2025/2026. Att Bayern tappar en eller högst två av dessa spelare är rimligt, men skulle klubben tappa samtliga ligger den tyska rekordmästaren risigt till. För ett år sedan hade nog ingen trott att Kimmich eller Goretzka skulle vilja lämna FCB, men Tuchels intåg har utan tvekan påverkat spelarna negativt, och det kommer kosta Bayern mycket. För det är just dessa typer av spelare FCB egentligen vill bygga ett lag runt – tyska landslagsspelare som har höjden att briljera på den absolut högst nivån. Det må vara så att flera av spelarna inte har visat sina bästa sidor under det senaste året, men Tuchels sätt att hantera det hela har inte gjort saken bättre.

Annons

TITELLÖSA

I dagsläget ser Bayern Münchens titeldrömmar inte särskilt ljusa ut. Tyska cupdrömmen är redan släckt sedan i höstas och i ligaspelet stormar Bayer Leverkusen fram som ett ångtåg med lokföraren Xabi Alonso i spetsen. Självfallet finns CL-drömmen kvar, men det är långt ifrån säkert att Bayern kan lösa den titeln.

Skulle Bayern bli titellösa denna säsong så skulle det vara första gången sedan säsongen 11/12. Sedan dess har Bayern vunnit Bundesliga samtliga säsonger (11 gånger i rad) och dessutom vunnit både Champions League två gånger och tyska cupen ett antal gånger.

Mycket är osäkert, men en sak är iallafall säker och det är att Tuchel inte kommer vara FCB-tränare om Bayern blir titellösa denna säsong. Jag skulle till och med tro att Tuchel inte kommer vara FCB-tränare nästa säsong även om man ”enbart” löser Champions League. Frustrationen och spänningen inom laget verkar vara alldeles för laddad. Detta känns som början på slutet för Tuchel i München.

Annons

Frågan är då bara vem man bör hämta in som ersättare. Enligt mig finns det bara en given kandidat och det är den före detta Bayern-spelaren Xabi Alonso. Under sin tid i Bayer Leverkusen har spanjoren verkligen bevisat att han är en tränare med tydlig vision som han på bästa möjliga sätt lyckas förmedla till sina spelare. Just nu är Bayer Leverkusen mer ”Bayern München” än Bayern München är själva. Dessutom är Alonso ständigt på tårna och lyckas vända matchbilder titt som tätt när något måste justeras. Hans tränarstil tror jag också skulle uppskattas mer i Bayern – han är självklar, tydlig och har en förmåga att lyfta sina spelare till nya höjder.

Annons

Redan 2019 sa Karl-Heinz Rummenigge, när Alonso fortfarande var tränare i Real Madrids ungdomsled, att han skulle vilja se den forne mittfältaren återvända till München som tränare. Med tanke på att Jürgen Klopp meddelade igår att han kommer lämna Liverpool i sommar måste dock Bayern München agera snabbt om de ska lyckas knyta till sig Alonso. Alonso är nämligen den hetaste kandidaten att ta över sin forna Premier League-klubb.

Annons

Skulle Bayern München inte lyckas få Alonso finns det ingen lika given ersättare för Tuchel, men jag skulle vilja slå ett slag för Sebastian Hoeneß som har gjort det bra i både Hoffenheim och Stuttgart. Han känner till klubben sedan tidigare och spelar på ett sätt som passar Bayern. Nu får vi se om Tuchel trots allt lyckas vända på trenden eller om FC Hollywood bjuder på några fler storslagna rubriker.