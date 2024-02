Efter Forsbergs exit - historisk negativ förlustrad

Keven Baders Blogg

Efter nio år i Leipzig lämnade Emil Forsberg i början av året Rasenballsport Leipzig för att ta sig an en ny utmaning bortom Atlanten. Framöver kommer vi få se svensken i New York Red Bull-dressen. Efter Forsbergs exit har RB Leipzig gått en ordentlig kräftgång – Marco Roses manskap har nämligen följande resultat under 2024:

0:1 förlust mot Eintracht Frankfurt

2:3 förlust mot Bayer Leverkusen

5:2 förlust mot Stuttgart

Denna förlustrad har lett till att RB Leipzigs Champions League-plats lever farligt. En plats som är ett måste för RBL då man behöver intäkterna och CL-spelet för att behålla och locka till sig spelare. Såsom Dani Olmo eller inlånade Xavi Simons som klubben försöker värva permanent.

Att RBL förlorar tre raka Bundesligamatcher har faktiskt bara hänt en enda gång tidigare. Det var hösten 2021. Den dåvarande tränaren, Jesse Marsch, fick lämna efter det, men det är inte fallet för Rose. RBL:s ledning har varit tydliga med att de har fortsatt förtroende för Marco Rose och hans tränarförmåga.

BITTER EFTERSMAK

Att RB Leipzig hamnar i en kris är ingen större överraskning med tanke på alla nyckelspelare som har lämnat klubben under den senaste tiden. I somras lämnade flera ryggradsspelare såsom:



Dominik Szoboszlai

Christopher Nkunku

Konrad Laimer

Josko Gvardiol

Och nu även Emil Forsberg. Det som är överraskande är att RBL har kunnat integrera nyförvärven så pass bra under hösten att laget har lyckats leverera fina resultat:

Lois Openda

Castello Lukeba

Nicolas Seiwald

Christopher Baumgartner

Xavi Simons

Men det är svårt att sätta en ny ryggrad utan några komplikationer – vilket vi nu får bevittna.

PRESSAT LÄGE

Idag ställs RB Leipzig mot Union Berlin – vi får se om de lyckas bryta sin förlustrad nu. Senast laget vann var Emil Forsbergs sista hemmamatch för klubben, och då hoppade han in och stod för både mål och assist.

Det kommer bli en laddad tillställning idag då Union Berlin kämpar i botten för ett nytt kontrakt i Bundesliga. Ska dock sägas att det är ett dunderläge för RB Leipzig att bryta sin negativa svit. Både toppkonkurrenterna (Dortmund och Eintracht Frankfurt) tappade poäng igår.