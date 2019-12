Vinna eller försvinna

Twitter: @Keven_Bader

Det är en bit kvar till matcherna, men varför inte lufta tankarna inför vårens slutspel i Champions League och Europa League.

Bayern München – Chelsea 65/35

Trots en tuff höst har Bayern München lyckats med att inkassera de bästa gruppspelssiffrorna i Champions Leagues historia, fullpott + 19 i målskillnad.

Nu ställs Bayern München mot Chelsea. Chelsea har överraskat positivt under Lampard och charmat många med deras unga entusiastiska manskap, men jag tror att Bayern München blir lagets slutstation i årets CL-säsong. Bayern München har sina problem, framförallt i försvaret pga. skador, men med rutin och tyngd framåt har jag svårt att se att de i ett dubbelmöte mot Chelsea åker ur Champions League. Vi såg senast i helgen vilken bredd Bayern har – Coutinho kliver in i och med att Coman är skadad och gör då både hattrick och assist. Det kommer inte vara en ”walk in the park”, men Rekordmeister lär gå vinnande ur detta dubbelmöte.

Dortmund – PSG 45/55

BVB får återse sin före detta tränare Thomas Tuchel. Detta lär bli intressanta tillställningar både i Dortmund och Paris. Hade denna lottning varit för tre veckor sedan hade jag tippat 90% på att PSG går vidare, men med tanke på att spelare som Marco Reus, Thorgan Hazard, Julian Brandt och Jadon Snacho har klivit fram lär detta möte bli en oerhört jämn kamp. PSG har en fördel om man ser till deras spetskvalité. Det är svårt att bortse från spelare såsom Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani och Mauro Icardi men många stjärnspäckade lag har fallit och Dortmund kan mycket väl avancera från detta dubbelmöte.

Tottenham – RB Leipzig 60/40

Ännu en intressant lottning. Detta dubbelmöte kommer bjuda på mycket både på och vid sidan av planen. Med Mourinho och Nagelsmann som kockar och ingredienser som Kane, Werner, Son, Forsberg och Sabitzer kan detta inte bli annat än succé för en fotbollsälskare. Med tanke på att Spurs har mer rutin i dessa sammanhang och har en tränare som har vunnit turneringen tidigare så håller jag PL-laget som knapp favorit. Men med det sagt ska man verkligen inte underskatta Nagelsmanns framfart med RB Leipzig. Ett dubbelmöte som kommer leva in i sista minuten.

Bayer Leverkusen – Porto 50/50

Bayer Leverkusen har en enorm potential framåt, men de läcker även starkt bakåt. Frågan är om offensiven räcker mot ett ”Europa-rutinerat” Porto. Svårt att sia, men jag skulle gärna se Kai Havertz kliva fram på den stora scenen.

Wolfsburg – Malmö FF 70/30

Jag vill ge MFF en stor eloge för höstens Europaresa. Det är väldigt imponerande att vinna gruppen på det sättet dem gjorde. I Wolfsburg har svenskklubben inte fått den svåraste lotten, men inte heller den enklaste. Wolfsburg är ett svårläst lag som oftast kan överraska, men de kan också falla pladask. Det nederländska ”fyrtornet” Wout Weghorst kommer göra det väldigt svårt för MFF. Anfallaren har gjort elva mål och tre assist på 23 matcher och är oftast nyckeln i Wolfsburgs matcher. Det är inte en omöjlighet att Malmö FF tar sig vidare, men med Markus Rosenberg borta så menar jag att chanserna är cirka 30%. Vi får se vad silly-fönstret bjuder på för MFF:s del.

Eintracht Frankfurt – Red Bull Salzburg 40/60

Höstens publikstöd för Eintracht Frankfurt har som vanligt varit på en världsklassnivå, däremot har spelet varit mindre charmerande. Den tyska klubben har haft en höst kantad av svårigheter efter att fronttrion Jovic, Rebic och Haller försvann i somras.

Höstens ”snackis”-lag Red Bull Salzburg har bländat de flesta med målsprutan Håland och framspelaren Takumi Minamino. Det är inget snack om att kvalitén finns där men frågan är om klubben får behålla sina spelare hela säsongen. Nu har Minamino gått till Liverpool och Håland sägs gå till Manchester United eller Dortmund. Får Salzburg behålla Håland och de andra pjäserna så ser jag klubben som favoriter i detta dubbelmöte.

Era tankar

Vad tror ni – hur kommer Europamatcherna sluta – skriv gärna till mig på twitter eller i kommentarsfältet nedan.