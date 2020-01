Spelarna har röstat - här är topparna och flopparna

Twitter: @Keven_Bader

Den 17:e januari kickar Bundesliga igång igen efter knappa fyra veckors uppehåll. Därför finns det inte så mycket matcher och resultat att kommentera, men varför inte lyfta vad spelarna själva i Bundesliga har tyckt till om. Tidningen Kicker gör årligen olika sorters frågeformulär där de frågar spelarna i Bundesliga om deras röst. Denna gång har de ställt följande frågor till 239 spelare:

Höstens negativa överraskning – klubbmässigt

Höstens positiva överraskning – klubbmässigt

Höstens “underprestation” – spelarmässigt

Höstens ”utropstecken” – spelarmässigt

Höstens förlorare – tränare

Höstens vinnare – tränare

Höstens bästa målvakt

Höstens bästa spelare

Vem är världens bästa spelare?

Vilket lag vinner Champions League?

Vilket lag vinner Europa League?

Vilket land vinner EM 2020?

Under varje fråga slänger jag även in min röst.

Höstens negativa överraskning – klubbmässigt

Med stor majoritet (43,1%) vinner Werder Bremen denna kategori. Bremen har endast skrapat ihop 14 poäng på 17 matcher och är därmed på plats 17:e i Bundesliga. Ett lag som på pappret ska ligga längre upp i tabellen, enligt de flesta.

Werder Bremen får inte min röst trots att de är en värdig kandidat. FC Köln får min röst istället. Klubben inledde säsongen med ett par riktigt tunga resultat. Jag hade inte förväntat mig att klubben skulle slåss om en Europaplats, men i alla fall ha en stabil mittenplacering.

Höstens positiva överraskning – klubbmässigt

Med små medel och långsiktig arbete har tränaren Christian Streich nått långt med Sport-Club Freiburg, något som även spelaren i Bundesliga har lagt märke till. Freiburg låg länge topp fyra under hösten, men på grund av ett par tyngre veckor i november/december ligger laget just nu på en 8:e plats. Jag kan bara instämma med BL-spelarna, Freiburg får också min röst.

Höstens underprestation – spelare

Ingen kategori som man vill vinna, men Mario Götze får se sig som knapp vinnare (11,7%) framför Jérôme Boateng (10%).

Jag är kanske lite hård, men det får man vara – Kai Havertz får min röst. Leverkusens juvel har fått mycket strålkastarljus det senaste året, med all rätt, men tyvärr har hösten inte varit så ljus för honom. Ett fåtal bra prestationer och enstaka poäng har vi fått se denna säsong. Förstå mig inte fel, det är ingen usel prestation, men med de förväntningarna han har på sig begär jag mer utav 20-åringen.

Höstens utropstecken – spelare

Med 26,4 procent är Marcus Thuram det stora utropstecknet enligt spelarna själva, något jag även skriver under på. Gladbachs nyförvärv har klivit in i Bundesliga och gjort ett avtryck direkt – sex mål och fem assist på 17 ligamatcher är bra siffror för en anfallare som är ny i ligan.

Höstens förlorare – tränare

Niko Kovac – ingen svår gissning att den före detta Bayern München tränaren vinner denna kategori. Endast fem vinster på tio ligamatcher och en målskillnad på 25:16 är siffror som understryker att han inte fick till det i München. Kovac får också min röst.

Höstens vinnare – tränare

Ännu ett namn från Gladbach, denna gång är det klubbens nya tränare Marco Rose som nästan får mer än hälften av alla röster (49%). Gladbach har med sin andraplats i nuläget överpresterat något enormt och den tyska tränaren ses redan som den ”nya Klopp”.

Jag hade utan problem röstat på Rose, men för att lyfta upp ännu en person som bör få den uppmärksamhet som han förtjänar så röstar jag på Julian Nagelsmann. RB Leipzig är en klubb som har större förväntningar på sig än just Gladbach, men att både leda ligan och vinna sin CL-grupp efter ett par månader i klubben så förtjänar han att nämnas som vinnare i denna kategori.

Bästa målvakten

Med endast 18 insläppta på 17 ligamatcher så är det ingen fråga om att Yann Sommer får både spelarnas röst (38,9%) och min röst.

Höstens spelare

Det är många spelare som har gjort det väldigt bra under hösten – Timo Werner, Jadon Sancho, Serge Gnabry etc. men det finns ändå en given vinnare (47,7%) och det är Robert Lewandowski. Den polska anfallsstjärnan har gjort häpnadsväckande 19:e mål och två assist på 17 ligamatcher. Sammanlagt har han gjort 30 (!) mål på 25 tävlingsmatcher denna höst. Det är givet – höstens spelare är Lewy.

Vi avslutar med några frågor som spelarna har svarat på som inte berör Bundesliga.

Vem är världens bästa spelare just nu?

Lionel Messi (56,9%)

Inte särskilt otippat, men intressant att se att Ronaldo fick så få röster (6,7%).

Vem är världens bästa tränare just nu?

Jürgen Klopp – den tydligaste vinnaren i denna enkät med hela 80,3 procent av rösterna, sehr schön.

Vilken liga är bäst?

Premier League vinner överlägset (64,4%).

Vilket lag vinner Champions League?

Liverpool går som ett tåg i Premier League – inte undra på att spelarna även röstar på dem som CL-vinnare. Tror personligen på att det inte är lika självklart som omröstningen visar.

Vilket lag vinner Europa League?

Lite jämnare när det kommer till EL-vinnare, men Antonio Conte drar det längsta strået med sitt Inter enligt spelarna. Tycker det är häpnadsväckande att se United få så många röster med tanke på hur deras spel har sett ut i det stora hela det senaste året (åren).

Vilket landslag vinner EM?

Spelarna kör ett ”safe”-val och röstar på Frankrike (36%).