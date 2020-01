Så här står sig toppligorna mot varandra – Bundesliga levererar

Twitter: @Keven_Bader

Tidningen Bild har kikat närmare på CIES Football Observatory siffror och jämfört topp fem ligorna med varandra i olika aspekter. De har bland annat kikat närmare på:

Publiksnitt

Målsnitt

Passningsprocent

Integrering av unga spelare

Europaspel – poäng

m.m.

(siffrorna belyser toppligornas nuvarande säsong (19/20) – Bundesliga fram till juluppehållet, Serie A till omgång 17, La Liga till omgång 18, Premier League till omgång 21 och Ligue 1 till omgång 19)

Jag tänkte ge er en liten överskådlig blick på denna sammanställning.

PUBLIKFEST

Mycket publik och målrika matcher – så brukar det låta när man beskriver Bundesliga, något som även överensstämmer med verkligheten. Kikar man på CIES Football Observatory siffror så är Bundesliga etta bland fotbollsligorna – 40 785 personer i snitt besöker arenorna i Bundesliga. Endast NFL har ett högre snitt (66 648).



Alla toppligors publiksnitt har gått upp från fjolåret – förutom Bundesligas, där har dock utnyttjandet av kapaciteten (Auslastung) stigit från 88,5 till 91,5 procent. En av anledningarna till varför publiksnittet har sjunkit i BL är förmodligen för att lag som Stuttgart och Hannover har åkt ner i 2.Bundesliga.

MÅLKALAS

När det kommer till målproduktionen har Bundesliga ett snitt på 3,2 mål per match. Ett sådant högt snitt har inte funnits i Bundesliga sedan säsongen 85/86. Ett utav lagen som kan ta åt sig en stor del av äran är RB Leipzig som har gjort 48 mål på 17 ligamatcher. Inget lag har gjort så mycket mål på 17 ligamatcher sedan Werder Bremen (50 mål) i just säsongen 85/86.

Jag blev lite överraskad över att se Serie A på plats två med 2,9 mål i snitt per match. Det är lätt att falla in i klyschor och tänka på Serie A som en försvarsinriktad liga, men dessa siffror visar något annat. Serie A är dessutom i topp när det kommer till passningsprocent per match – där ligger La Liga överraskande sist.

INTEGRERING AV UNGA SPELARE

Den nedåtgående kurvan när det kommer till insatta U21-spelare (under 22 år) i Bundesliga går fortsatt ned. För två år sedan vid denna tidpunkt var det 17,9 procent, förra året 14,8 och nu ligger den på 9,2. Det är endast i Premier League där siffrorna har gått upp om man ser till topp fem ligorna.

När det kommer till åldersnittet har Ligue 1 lägst snitt (26,4) strax under Bundesliga (26,5). La Liga får titulera sig som ”gamlingarnas”-liga.

EUROPASPEL

När det kommer till Europaspel (Europa League + Champions League) så är Premier League och La Liga höstens stora vinnare. Samtliga sju lag från respektive liga är vidare i Europaspelet, något som har lett till att Premier League och La Liga leder med marginal framför Bundesliga och Serie A.

Kikar man på ”femårstabellen” som UEFA går efter när man rankar ligorna och ger respektive liga rätt antal Europaplatser så ser det ut så här i toppen:

La Liga (97,712) Premier League (86,462) Bundesliga (68,498) Serie A (66,510) Ligue 1 (56,082)

Det är tydligt att La Liga och Premier League har ett eget race i toppen, samtidigt som Bundesliga och Serie A har god marginal ner till Ligue 1. I nuläget behöver topp fyra ligorna inte vara rädda för att tappa någon direktplats till Europa.

Det finns mycket man kan ta med sig från dessa siffror, både positiva aspekter såsom negativa för Bundesligas del. Jag hoppas att publikfesten och målproduktionen fortsätter, samtidigt som de egna produkterna börjar slussas in mera i sina respektive lag.



Nu är det inte långt kvar tills vi får njuta av decenniets första ligamatcher i Bundesliga – nästa fredag kickar Schalke – Gladbach igång vårsäsongen, wunderbar!