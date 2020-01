Makalös debut - Håland är på riktigt

Om man har tvivlat på den 19-åriga norrmannen, så bör man nog tänka om nu.



Erling Håland tog hela fotbollsvärlden med storm i höstas när han flög fram på planen för RB Salzburg – 28 mål på 22 matcher är siffror som verkligen understryker vilken kvalité anfallaren besitter. Fyra av dessa mål var dessutom mot lagen Napoli och Liverpool.

DEBUTEN

När klockan stod på 55 minuter ledde hemmalaget Augsburg med 3-1. Dortmunds tränare Favre bestämde sig då för att byta in nyförvärvet Håland som hade fått börja matchen på bänken pga. tidigare skador. Ett byte som går in i historieböckerna.

Det tog endast tre minuter innan Håland hade skrivit in sig i målprotokollet. Två minuter senare skjuter lagkamraten Sancho in kvitteringen och innan man hinner hämta andan har Håland tryckt in ledningsmålet i den 70 minuten.

Det var dock inte över där. Håland skulle på sitt tredje skott på mål även göra sitt tredje mål. En lika makalös bedrift som den han stod för i sin Champions League-debut i höstas mot Genk. Wahnsinn!

I SAMMA FOTSPÅR SOM SKYTTEKUNGEN

För sju år sedan gjorde Pierre-Emerick Aubameyang debut för Dortmund och även han stod för ett hattrick. Två galna sammanträffanden – Auba bar också nummer 17 på ryggen och mötte Augsburg. Ibland undrar man om inte allt är iscensatt.

Vi får se om Håland kan fortsätta leverera på detta sätt, något jag personligen inte tvivlar på. Han besitter en sådan kyla som endast de vassaste målskyttarna har. Dessutom har Håland en fysik och teknik som är något utöver det vanliga. Vi får inte glömma bort att han endast är 19 år (!).

FRAMTIDEN

Dortmund började 10-talet med att värva Robert Lewandowski från Lech Poznan som ledde dem till både ligatitel och Champions League-final.

20-talet har inte börjat så mycket sämre – en av världens mest lovande tonåringar har anlänt. Vi får se vart detta tar vägen!