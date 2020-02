Bästa möjliga värvning för Zlatans AC Milan

Twitter: @Keven_Bader

UPPGIFTER

I december kom Bild med uppgifterna att Ralf Rangnick kommer bli ny sportchef och tränare för AC Milan den kommande sommaren. Igår kom en ny rapport från Bild som säger att det kan gå fort nu och att Rangnick står inför ett klubbyte. En övergång som jag personligen tror skulle vara perfekt för AC Milan.



Alla är medvetna om det stålbad som storklubben AC Milan har gått igenom det senaste decenniet. Säsongen 10/11 var senaste gången som storklubben lyfte ligatiteln och sen dess har det mestadels gått nerför. Jag är inte den person som bäst kan redovisa AC Milans fall i detalj (rekommenderar att prata med C More-experten Vicki Blomme om ni vill veta mer) och därför ska jag lämna det där och istället lägga fokus på något jag har bra koll på och det är Ralf Rangnick.

”The Professor”

Ralf Rangnick, även kallad ”The Professor”*, startade sin tränarkarriär i början på 80-talet, men det var först i slutet på 90-talet och i början på 2000-talet som han fick chansen att träna de större klubbarna. Rangnicks första stora bedrift var att ta upp Hannover 96 från 2.Bundesliga till Bundesliga säsongen 01/02. Ett par säsonger senare ledde Rangnick Schalke till en 2a plats i Bundesliga.

*Rangnick fick smeknamnet Professor då folk tyckte att han uppträde på ett ”akademiskt” sätt när han pratade med media.

HOFFENHEIM

Sommaren 2006 blev Ralf Rangnick manager för Hoffenheim – ett lag som började satsa ordentlig med en av Tysklands rikaste i ryggen, Dietmar Hopp. Med Ralf Rangnick vid spakarna gick resan från 3. Ligan till Bundesliga fort – två raka avancemang och säsong 08/09 befann sig klubben för första gången i högsta ligan.



Efter knappa fem år bestämde sig Hoffenheims styrelse och Ralf Rangnick att gå skilda vägar.

PAUS

I slutet på mars 2011 tog Rangnick återigen över Schalke och samma vår tog han laget till klubbens första cupguld på nästan tio år.

Hösten 2011 meddelade Rangnick att han behövde en paus från fotbollen och klev därmed av tränaruppdraget i Schalke med omedelbar verkan. Den tyska tränaren menade på att hans energinivå var för låg och att han behövde tid för att återhämta sig efter ett par intensiva år.

RED BULL

Efter ett knappt år borta från fotbollen tog Ralf Rangnick nästa stora steg i sin karriär. Rangnick tog över posten som sportchef för både Red Bull Salzburg och Rasenballsport Leipzig. Detta var starten för RB Leipzigs framfart i Tyskland.

När Rangnick klev in säsongen 12/13 som sportchef i RB Leipzig låg klubben i den tyska fjärdedivisionen (Regionalliga Nordost) och resan till Bundesliga gick nästan som på räls. Första säsongen avancerade klubben direkt till 3. Liga och säsongen därpå till 2. Bundesliga. Där blev det dock ett litet mellanstopp. RB Leipzig slutade på en femteplats, något som resulterade i att Rangnick tog saker i egna händer genom att ta sig an tränarrollen också. Detta gav positiv effekt och RB Leipzig kunde fira avancemang till Bundesliga våren 2016.



Notis – Rangnick klev av som sportchef för Red Bull Salzburg sommaren 2015.

SUCCÉDEBUT I BUNDESLIGA

Första säsongen i Bundesliga för RB Leipzig kunde nästan inte sluta bättre – en andraplats bakom Bayern München och ett tydligt budskap att klubben är i toppen för att stanna. En av huvudfigurerna till Leipzigs succé var självfallet Ralf Rangnick. Utan hans sportcheferi och ledning hade klubben aldrig lyckats på detta sätt. Flera av spelarna som han tog in i klubben hade nyckelroller i denna resa. Emil Forsberg var en av spelarna som verkligen tog för sig, speciellt i debutsäsongen i Bundesliga – 22 assist, något som gjorde honom till säsongens ”Assistkung” bland samtliga toppligor i Europa. Dessutom levererade nyförvärven Naby Keita (från Red Bull Salzburg) och Timo Werner (från Stuttgart) också.

NÄSTA STEG

Våren 2018 lämnade den dåvarande tränaren Ralph Hassenhüttl sin post i RB Leipzig eftersom att han inte ville inleda sitt sista år på kontraktet utan något tecken på förlängning. Detta ledde till att RB Leipzig gjorde klart med Julian Nagelsmann, men först till säsongen 19/20. Under säsongen 18/19 tog Rangnick återigen på sig tränarrocken och ledde RB Leipzig till en stark tredjeplats i Bundesliga.

Samtidigt som Nagelsmann klev in som ny tränare i RB Leipzig tog Rangnick nästa steg i sin karriär och blev ” Head of International Relations and Scouting” för hela Red Bull-koncernen. Enkelt sagt – han håller koll på samtliga klubbar som är under Red Bull såsom Red Bull Brasil, New York Red Bull, FC Red Bull Salzburg och självfallet RB Leipzig.

AC MILAN

Det kanske blev lite långrandigt, men jag ville ge er en översikt över vad Ralf Rangnick har gjort och understryka att han är den perfekta värvningen för AC Milan. Rangnick vet hur man jobbar långsiktigt, han har ett enormt nätverk i fotbollsvärlden och han är dessutom extremt tydlig med vad han vill. Detta är något som AC Milan behöver med tanke på alla tränarskiften och oklarheter som har inträffat de senaste åren.

Milan måste bygga långsiktigt och Rangnick är den perfekta ledaren för detta projekt – ge honom ansvaret och förtroendet så kommer vi få se ett storslaget AC Milan inom några år!