“Från flyktinglägret till fotbollens stora scen"

Teenagers with most successful dribbles in Europe's top 5 leagues this season:



🇨🇦Alphonso Davies – 64 successful dribbles



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jadon Sancho – 59



🇸🇪Dejan Kulusevski – 46



🇧🇷Vinícius Júnior – 37



🇯🇵Takefusa Kubo – 34



🇮🇹Sandro Tonali – 32



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bukayo Saka – 26



🇫🇷Yacine Adli – 26