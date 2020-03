Går målvaktsikonen i Michael Ballacks fotspår?

Twitter: @Keven_Bader

Det händer en hel del i München trots den nuvarande situationen. Förra veckan skrev jag om David Alaba och hans kontraktssituation med Bayern München – nu har det kommit starka indikationer på att Manuel Neuer inte kommer överens med klubben om ett nytt kontrakt.

PROBLEMET



Bayern München vill förlänga Manuel Neuer kontrakt som går ut sommaren 2021. Klubben vill förlänga till 2023 medan Neuer vill förlänga till 2025. Om Bayern skulle välja att uppfylla Neuers önskan skulle han vara hela 39 år när kontraktet går ut, men eftersom att han är målvakt är det ju inget märkvärdigt. Problemet är att klubben redan har värvat den kommande ersättaren Alexander Nübel som anländer nu till sommaren och har ett kontrakt till 2025.

Tysk media lyfter fem möjliga utfall:



1 Manuel Neuer går med på Bayern Münchens förslag och skriver på ett nytt kontrakt till 2023.

2 Bayern München går med på Neuers begäran och erbjuder honom ett kontrakt till 2025.

3 Parterna hittar en kompromiss och skriver ett kontrakt till 2024.

4 Manuel Neuer lämnar klubben efter att hans kontrakt går ut, d.v.s. sommaren 2021

5 Manuel Neuer lämnar Bayern München redan i sommar och klubben får en liten slant för sin kapten.

När det kommer till Nübel så har Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidžić varit väldigt tydlig – en utlåning är inte ett alternativ.

NY KLUBB

Om det blir det femte utfallet sägs Chelsea vara det hetaste alternativet och det skulle inte vara första gången som Londonklubben värvar Tysklands landslagskapten från Bayern München.

Efter hemma-VM 2006 gick Michael Ballack från Bayern München som bosman till Chelsea.

Skulle Manuel Neuer ansluta till Chelsea skulle han bli den sjätte tyska spelaren som drar på sig CFC-tröjan:

Robert Huth

Michael Ballack

Marko Marin

André Schürrle

Antonio Rüdiger

OVISS FRAMTID

Under förra veckan meddelade ordförande Karl-Heinz Rummenigge att Bayern München har lagt alla värvningsprocesser för det kommande transferfönstret på is i.o.m. den nuvarande coronasituationen. Kontraktsförhandlingar med nuvarande spelare fortsätter dock. Jag skulle inte bli förvånad om både Neuer och Alaba (som också har stött på problem under kontraktsförhandlingarna, LÄNK) i slutändan väljer att förlänga sina kontrakt med klubben.

Sett till den status och roll som Manuel Neuer har i klubben och Tyskland skulle en flytt till Chelsea utan tvekan vara en av de största försäljningarna som Bayern München har gjort i modern tid. Vi får helt enkelt avvakta och se hur det blir.

Antingen kommer Alexander Nübel slussas in långsamt och försiktigt i Bayern München under Manuel Neuer eller så får Nübel kliva in i hetluften direkt och försöka fylla de stora handskar som Neuer lämnar efter sig.