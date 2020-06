Dortmunds nya tränare (?) – återförening för Haaland

Twitter: @Keven_Bader

Efter att Jürgen Klopps lämnade Dortmund sommaren 2015 har klubben endast vunnit en titel under Thomas Tuchel, Peter Bosz och Peter Stöger – tyska cupen (16/17). Sommaren 2018 klev schweizare Lucien Favre (62) in som huvudtränare i klubben och hade som uppgift att leda Dortmund till nya titlar. Under hans två år har det endast blivit en “titel”, tyska supercupen (19/20) – en ”icke titel” enligt många. Bild rapporterar att Dortmund och Favre kommer gå skilda vägar efter säsongen och därför har ett nytt tränarnamn dykt upp som en het kandidat till att förvalta Dortmunds potential på bästa möjliga sätt.

VIKER NER SIG NÄR DET GÄLLER SOM MEST

Det är hårda ord, men det är sanna. Lucien Favre är en duktig tränare, men speciellt under dessa två år i Dortmund har han återigen bevisat att han inte håller för trycket.

Under hans inledande första säsong gick allt fläckfritt – Favres Dortmund gick obesegrat i Bundesliga och inkasserade 39 poäng och en målskillnad på 41:15 på 15 ligamatcher. När höstsäsongen var över ledde Dortmund ligan med sex poängs marginal ner till Bayern München.

Under våren blev marginalen till Bayern München allt mindre ner och inför deras möte den 6 april 2019 ledde BVB endast med två poäng. Bayern München vann matchen med 5-0 och ligadrömmen var återigen över för Dortmund.

Under pågående säsong har Favres roll som huvudtränare för Dortmund ifrågasatts ännu mera. Hade det inte varit för Jadon Sanchos fina form i slutet på 2019 och Haalands intåg så hade nog Favre redan fått lämna klubben under vintermånaderna.

All respekt till Favre och hans tränargärning. Han är oerhört skicklig på att pusha unga lovande spelare och ge dem den speltid som de behöver. När det dock gäller att leverera under press så håller han inte i det europeiska toppskiktet och det är just där Dortmund vill vara, de vill utmana de allra bästa och för det behöver de en ny tränare vid rodret.

NIKO KOVAC

Den före detta Bayern München-tränaren Niko Kovac har nämnts som tränarkandidat för Dortmund. Inget som är bekräftat, men man vet att klubben var intresserad utav honom innan Bayern München tog honom från Eintracht Frankfurt (sommaren 2018). Jag tror dock inte att BVB i slutändan kommer välja Kovac. Han visade under sin tid i Bayern München att han inte besitter nerverna och styrka att hantera pressen på den absolut högsta nivån. Istället vill jag fokusera på en annan kandidat som har seglat upp som storfavorit det senaste dygnet.

JESSE MARSCH

Det är nog inte många som vet vem den amerikanska tränaren Jesse Marsch (46) är. Hans första stora uppdrag var mellan åren 2015-2018 när han tränade New York Red Bulls. Därefter blev han assisterande tränare till Ralf Rangnick i RB Leipzig innan han gick vidare till sitt nuvarande lag Red Bull Salzburg.

Innan Marsch gick till Salzburg var han faktiskt en kandidat till att ta över RB Leipzig efter att Ralph Hassenhüttl lämnade klubben sommaren 2018 – men istället valde klubben att gå efter Julian Nagelsmann. Nagelsmann kunde som bekant först ansluta till klubben sommaren 2019 så Ralf Rangnick (dåvarande sportchefen i RB Leipzig) tog över som huvudtränare med Marsch som assisterande vid sin sida.

ÅTERFÖRENING MED HAALAND

När Nagelsmann sedan anslöt till RB Leipzig sommaren 2019 tog Jesse Marsch över posten som huvudtränare i Red Bull Salzburg. Det är Marsch som gav Erling Haaland startplatsen i Salzburg. Norrmannen anslöt redan januari 2019 till Salzburg och fick under sin första tid i klubben inte så mycket speltid, men när Marsch anlände blev Haaland given och resten är historia (28 mål på 22 matcher).

RÄTT INSTÄLLNING

Jesse Marschs är skolad inom “Red Bull-skolan” de senaste fem åren. Det vill säga att hans tränarfilosofi går ut på att spela en aggressiv, modig och fartfylld fotboll. Marsch är även en person som utstrålar självförtroende och har flertal gånger understrukit vikten av segermentaliteten, en mentalitet som i vissa fall har saknats i Dortmund.

Marsch är fortfarande ett oprövat kort för de största klubbarna, men det jag har sett och läst mig till så känns det som att han skulle kunna ta Dortmund till nästa nivå. I nuläget är inget klart – Favre har fortfarande ett kontrakt till 2021, men jag har svårt att se att han kommer vara kvar i Dortmund när nästa säsong startar. Vi får helt enkelt avvakta och vänta på besked, men fick jag välja så skulle jag plocka in Haalands vän Marsch.