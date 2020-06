Ring Janne (!) – här är nästa landslagsmittback

Twitter: @Keven_Bader

För nästan ett år sedan lämnade Joakim Nilsson Elfsborg för att ansluta sig till 2.Bundesliga-laget Arminia Bielefeld och ta nästa kliv i sin karriär. Inför säsongen 19/20 var de klassiska klubbarna Stuttgart och HSV stora favoriter till att ta hem ligatiteln, men så blev det inte. Istället plockade Bielefeld sin fjärde 2.BL-titel och Joakim Nilsson var en nyckelfigur i denna succésäsong.

Das habt ihr euch verdient! Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der 2. #Bundesliga, liebe @arminia! 🏆👏 pic.twitter.com/YiMh8UAhLg — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 28, 2020

STARKT AVTRYCK

2 554 – så många minuter fick Joakim Nilsson spela under ligasäsongen 19/20 för Bielefeld. Endast sex andra spelare har fler minuter på kontot denna säsong i laget. De matcher som Nilsson missade var säsongens två första när han satt på bänken och tre sista när han var skadad.

Svenskens ligadebut kunde inte blivit bättre – mot Aue gjorde han sin första match från start och efter knappa 21 minuter nickade han in matchens första mål. Bielefeld vann med 3-1. Nilsson startade igen matchen därpå och bjöd då på en assist när laget vann med 3-1 mot Regensburg. Därefter var Nilsson given i Bielefelds startelva.

De tyska medierna missade inte hans starka prestationer. Tidningen Kicker delar ut betyg efter varje omgång och nu när säsongen har summerats hamnar Joakim Nilsson på en 4:e (!) plats bland samtliga utespelare i 2.Bundesliga. En oerhört stark prestation av mittbacken.

EM 2021

Joakim Nilsson har hittills spelat fyra landskamper för Sverige under januariturnén,

Det är ju självfallet svårt att ta ut en EM-trupp ett år innan mästerskapets start, mycket kan ju hända – MEN fortsätter Nilsson på den inslagna vägen och spelar regelbundet i en av världens bästa ligor (Bundesliga) så tycker jag att Janne Andersson verkligen borde plocka med Nilsson till EM.

Sett till det nuvarande läget är det framför allt en mittback som är given i landslaget och det är Victor Nilsson Lindelöf, men frågan är vem som ska spela bredvid honom? All respekt till Andreas Granqvist och vad han har gjort under sin karriär och speciellt för det svenska landslaget, men med tanke på hans ålder och skador så tycker jag att det vore märkligt om han togs ut i en EM-trupp och inte Joakim Nilsson. Jag förstår vikten av hans ledaregenskaper och att han tillför mycket även utanför planen, men är valet mellan dem två så tycker jag att Nilsson ska gå före. Det finns andra starka ledare i laget som kan ta klivet fram och leda Sverige, såsom Albin Ekdal, Mikael Lustig etc.

FRAMTIDEN

Jag tycker att det är extra kul när en svensk gör ett så starkt avtryck i den tyska fotbollen. Nu hoppas jag att vi regelbundet får se Nilsson i den svenska landslagströjan framöver.