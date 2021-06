Frustration, ilska, svett och tårar - fotbollen bjuder på allt

Twitter: @Keven_Bader

Jag har knappt hunnit samla mig efter den dramatiska tillställningen igår i München. Himlen hade öppnat sig, regnet forsade ner och Ungern stod där som en mur. Fiaskot var nästan ett faktum för Tyskland.

MATCHPLANEN – EN FLOPP

Först och främst vill jag hylla Ungern. De fick matchen precis dit de ville.

Med sin fembackslinje stängde de igen korridorerna som Gosens och Kimmich briljerade på mot Portugal. Gosens lyckades aldrig riktigt komma in i matchen och såg likt många andra väldigt blek ut. Tyskland försökte envist attackera från sin högerkant i stället. Detta blev väldigt lättläst för Ungern som endast behövde stå rätt i straffområdet och rensa bort bollen. Det här scenariot har vi tyvärr fått se allt för ofta när Tyskland möter lag som försvarar lågt. Att Löw och Co. inte har någon bättre plan B än att ge bollen till Ginter som slår 120 inlägg in i ett hav av ungerska spelare är fascinerande.

ANNONS

Till den andra halvleken formerade Löw slutligen om till den formation som så länge har varit efterfrågad i Tyskland, 4-2-3-1. Ändring betydde att Kimmich äntligen fick spela på den position som han bemästrar allra bäst, nämligen i det centrala mittfältet. Tyskland hade det dock fortsatt extremt svårt att komma till de riktigt farliga lägena.

Jag försöker inte ta ifrån Ungern det som de gjorde bra, men att Tyskland, med denna trupp, inte lyckas göra det bättre är ett stort underbetyg. Det var till stor del ”gåfotboll” när Kroos och Gündogan skulle transportera bollen i det centrala fältet. Spelet var dessutom väldigt idéfattigt och när någon väl tog ett initiativ att göra något var det tekniskt sett väldigt dåligt utfört.

MANGELHAFT

Inga smickrande betyg som de tyska spelarna får av mig.

Jag kör samma betygsskala som från min tid i skolan, nämligen den tyska skalan 1 till 6 där 1 är bäst och 6 är sämst:



1: Sehr Gut

2: Gut

3: Befriedigeng

4: Ausreichend

5. Mangelhaft

6. Ungenügend

ANNONS

Neuer 5

Ginter 5

Hummels 4

Rüdiger 6

Kimmich 4

Gündogan 6

Kroos 4

Gosens 5

Havertz 6

Sané 6 (-)

Gnabry 5



Inhoppare:

Müller 3

Werner 4

Musiala (inne för kort)

Volland (inne för kort)

Goretzka 2

Goretzka bröt spelmönstret när han hoppade in i den andra halvleken. Med sin styrka och teknik lyckades han komma till farliga lägen och slutligen stod han för det avgörande målet som gav Tyskland en biljett till slutspelet.

En annan spelare som också gjorde ett någorlunda positivt avtryck var Thomas Müller. Den skadade veteranen byttes överraskande nog in i den andra halvleken. Enligt tysk media var alla säkra på att Müller skulle missa gårdagens match och en potentiell åttondelsfinal. Men där stod han, ”Radio Müller”. Det var tydligt att han inte var matchredo då han inte hade samma steg och touch som han brukar ha, MEN hans käft gick i ett och det var precis därför Löw tog in honom. Müller klev in på planen och dirigerade, pushade och skrek på sina lagkamrater. Ett Tyskland med Müller och Goretzka på planen är verkligen något helt annat.

ANNONS

Nu väntar en klassiker – England på Wembley. Jag hoppas att Löw ser över gårdagens misstag och kommer till London med en genomtänkt matchplan. För en liknande prestation som Tyskland bjöd på igår har de inte råd med igen.