Hans envishet kan bli landets fall - nu måste rätt beslut tas

England mot Tyskland – förväntningarna är enorma. Att det är en åttondelsfinal på Wembley det gäller späder på förhoppningarna ännu mer.

HISTORIKEN

Detta blir den åttonde gången som Tyskland ställs mot England i ett mästerskap:

VM-final 1966: England 4:2 vinst efter förlängning

VM-kvartsfinal 1970: Tyskland 3:2 vinst efter förlängning

VM-gruppspel 1982: Oavgjort 0:0

VM-semifinal 1990: Tyskland 5:4 efter straffar

EM-semifinal 1996: Tyskland 7:6 efter straffar

EM-gruppspel 2000: England 1:0 seger

VM-åttondelsfinal: Tyskland 4:1 seger

Två av dessa matcher spelades på just Wembley (gamla arenan): VM-finalen 1966 och EM-semin 1996. Båda dessa två mästerskap har lämnat avtryck.

Den mest omtalade situationen under VM 1966 var när Geoff Hurst sköt bollen som än idag diskuteras om den var över linjen eller inte…

Den schweiziska domaren, Gottfried Dienst, godkände målet vilket innebar att England tog ledningen med 3:2 i förlängningen. Matchen slutade sedan 4:2 för England som då fick bära sin hittills enda mästerskapspokal.

Tyskland ställdes mot England igen under EM 1996. Det stod 1:1 efter 90 minuter och förlängning. Alan Shearer hade gett England ledningen efter tre minuter och Stefan Kuntz hade kvitterat efter 16 minuter. Under straffläggningen fick vi endast se en miss och det var av Gareth Southgate, den nuvarande förbundskaptenen för England. Den tyska målvakten, Andreas Köpke, stod för räddningen. Lustigt nog är just Köpke också en del av Tysklands tränarstab (målvaktstränare). Kärt återseende.

FRÅGETECKNEN

Den stora frågan i Tyskland är nu hur Löw tänker formera sitt manskap för matchen mot England. Hans 3-4-3 formation har blivit hårt kritiserad, speciellt efter den senaste matchen då Ungern lamslog Tysklands spel totalt. Det är tydligt att denna taktik fungerar när Tyskland möter lag som spelar en offensivare fotboll, såsom Portugal. Men när väl lagen stänger igen, som Frankrike och Ungern, har Tyskland svårt att hitta rätt med denna formation. England lär med största sannolikhet spela med en 5-2-3 formation för att stänga igen Tysklands korridorer, precis som Ungern/Frankrike gjorde. Jag hoppas att Löw har rätt nyckel till att luckra upp det försvaret.

Sedan anser många, även jag, att man nu borde spela Leon Goretzka från start. Mittfältaren har fått hoppa in i de senaste två matcherna då han kommer tillbaka från en skada, men ska enligt uppgifter vara redo för 90 minuter. Även detta talar för att Tyskland borde spela med en 4-2-3-1 uppställning. Då kan Löw använda sig av en av världens starkaste och effektivaste mittfältstrianglar:

Kimmich – Goretzka

Müller

Att inte använda sig av denna trio är bokstavligen tjänstefel. Samtliga spelare kan hitta varandra i mörkret och vet exakt var den andre befinner sig på planen i alla situationer. Dessutom kan Löw också använda sig av två andra FCB-spelare för att stärka denna grund, nämligen Gnabry och Musiala. Jag säger medvetet Musiala framför Sané då jag anser att Sané inte är i form. Det inhoppet Musiala gjorde mot Ungern, när han spelade fram Goretzka till det avgörande målet, är exakt det som Tyskland behöver. En spelare som vågar utmana och göra sin gubbe. Sané har inte det självförtroendet just nu.

Tyvärr tror jag att Löw kommer fortsätta vara envis och spela med sin 3-4-3 taktik. Dessutom skulle Jogi aldrig spela med en startelva utan sin favo Toni Kroos. Jag hoppas att Goretzka åtminstone får kliva in i startelvan och peta Gündogan i det centrala mittfältet. Balansen skulle bli starkare och med Goretzkas fysik och teknik får Tyskland en spelare som kan bryta mönster och tränga sig igenom ett tätt försvar.

IFRÅGASATT

En spelare som är hårt ifrågasatt i Tyskland är Leroy Sané. Det är inget nytt, men många uppskattar inte hans kroppsspråk och engagemang på planen. Detta var också ett tema inför VM 2018 när Jogi Löw överraskande nog petade Sané från VM-truppen. Anledningen sägs vara att Sané har disciplinära svårigheter. Pep Guardiola fick slutligen också nog av honom och accepterade en försäljning från City till Bayern München. Det är ingen tvekan om att Sané är en av Tysklands mest talangfulla spelare, men man kan inte nå hela vägen på enbart talang. De senaste tre åren har tagit hårt på honom. I Bayern har han fått rotera en del och fortsätter leverera blandat resultat.

Sané håller alldeles för ofta en för låg lägsta nivå, något som är sorgligt för när han väl hittar rätt så är han nästintill ostoppbar.

TYDLIG HEMMAFÖRDEL

Under åttondelsfinalen mellan Italien – Österrike fick cirka 19 000 personer vara på plats i Wembley. När England tar emot Tyskland ikväll har den engelska regeringen, aka Boris Johnson, öppnat upp portarna mer och tagit beslutet att släppa in hela 45 000 åskadare. På grund av det osäkra coronaläget i England så är det mycket svårt för tyska fans att ta sig in i landet. Det kommer alltså inte finnas särskilt mycket tyska fans på plats ikväll. Ska även sägas att Tyskland endast har fått 2 000 biljetter till förfogande och dessa kommer gå till tyska fans som är bosatta i England.

VINNA ELLER FÖRSVINNA

Det är nu mästerskapet börjar på riktigt. Det finns ingen genväg längre. Min tro är fortfarande att Tyskland har det som krävs för att gå hela vägen, MEN då måste alla pusselbitar passa och framför allt måste Löw göra rätt. Den senaste tiden har snacket från Löw främst kretsat kring att ”minimera” sannolikheten att förlora i stället för att ställa sig frågan: ”Hur kan vi ta fram våra styrkor på bästa möjliga sätt?”. Jag tycker det är förbluffande att Löw har valt detta tillvägagångssätt, det provocerar mig. Detta är Tyskland, DET framgångsrikaste landslaget i EM’s historia. Truppen har flera Champions League-vinnare, ligavinnare och VM-vinnare. Med det sagt tycker jag inte att Tyskland ska vara arroganta, deras största motståndare är dem själva. Nu är det dags att bevisa för fotbollsvärlden varför ”Die Mannschaft” har 4 VM-titlar och 3 EM-titlar i bagaget.