Starten på en ny era

I somras tog vi farväl av Jogi Löw efter hans 15 år som förbundskapten. Hans tid har kantats av fantastiska toppar men också historiskt djupa dalar. Den nya förbundskaptenen Hans-Dieter Flick ger nu ett ökat självförtroende och hopp i det tyska landslaget. Die Mannschaft är revanschlystet och vill återigen glänsa efter två miserabla insatser i VM 2018 och EM 2020 (2021).

Igår tog Flick ut sin första trupp som förbundskapten inför de stundande VM-kvalmatcherna mot:

Lichtenstein (2 september)

Armenien (5 september)

Island (8 september)

Detta är en bra mix mellan både unga och rutinerade spelare. Genomsnittsålder är 25,65 år.

DEBUTANTERNA

Flick har valt att kalla in tre debutanter:

Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg)

Nico Schlotterbeck (Freiburg)

David Raum (Hoffenheim)

Karim Adeyemi spelar till vardags i Red Bull Salzburg. Anfallaren har fått en flygande start på den nya säsongen med sina sju mål och en assist på åtta tävlingsmatcher. Ett framtidshopp för Tysklands anfallsbesättning. Det är ju just på anfallspositionen som Tyskland har haft problem efter att Miroslav Klose tog farväl 2014. Det ser definitivt lovande ut för Adeyemi, men det återstår att se om han blir DEN anfallare som Tyskland så länge har sökt efter.

Nico Schlotterbeck är Freiburgs försvarsklippa. 21-åringen är 1,91 meter lång och har framförallt spelat som mittback under sin karriär. Han har dock testats på samtliga centrala positioner på banan.

David Raum är Hoffenheims senaste nyförvärv från Greuther Fürth. Den 23-årige vänsterbacken har imponerat under det senaste året. Han var en av nyckelspelarna när Fürth kvalade in i Bundesliga förra säsongen.

COMEBACK

I våras tackade Marco Reus nej till EM då han ville ägna sommaren åt att förbereda sig inför en ny säsong med Dortmund. Nu är Dortmunds lagkapten tillbaka i Die Mannschaft. Ett fint och viktigt tillskott. Trots sin ålder (32) har Reus bara spelat 44 landskamper för Tyskland. Hans dystra skadehistorik har satt stopp för många mästerskap och matcher.

FRÅGETECKNET

Det stora frågetecknet är hur Flick kommer att formera försvaret.

Sannolikt kommer Rüdiger och Süle att bilda ett mittbackspar. Mats Hummels har nämligen inte kallats till landslaget denna gång då han precis har kommit tillbaka från en skada. Han lär dock vara en del av Flicks bygge i framtiden.

Jag är allra mest osäker på vänsterbackspositionen. Robin Gosens har gjort ett fantastiskt jobb i Atalanta, men där spelar han som wingback. Med tanke på motståndet (all respekt) kan jag tänka mig att Flick kommer att laborera en hel del genom att till exempel ge debutanten Raum chansen på den positionen.

Tyskland har däremot äntligen en gedigen högerback i truppen. Tidigare har Klostermann fått chansen men haft det svårt att slå sig in i landslaget och att sätta Joshua Kimmich på HB-positionen är ett tjänstefel. Det är därför underbart att se att Flick har valt att plocka in Wolfsburgs högerspringare Ridle Baku. Baku kan spela på samtliga positioner på högerkanten och kommer därför också vara ett väldigt vasst offensivt vapen för Die Mannschaft.

JUVELERNA

Bayern Münchens mittfältsjuvel Jamal Musiala är återigen med i landslaget. Den 18-årige mittfältaren var en del av den tyska truppen under sommarens EM-slutspel, men fick tyvärr inte så mycket speltid. Nu, med sin gamle tränare Flick, lär han få en större roll i Die Mannschaft. Det var ju just under Flick som Musiala slog igenom i Bayern München.

Det ska dessutom bli roligt att få se Florian Wirtz i A-landslaget. Han kallades upp i våras, men fick aldrig någon spelminut. Wirtz har verkligen tagit enorma steg det senaste året. Han fick ju den otacksamma rollen att ersätta Kai Havertz i Bayer Leverkusen. Något som de flesta, om inte alla, skulle misslyckas med, MEN Wirtz har löst det galant.

POSITIVA VINDAR

Med Hansi Flick som förbundskapten ser framtiden ljus ut. Flick har en otrolig spelarpool till förfogande och det i kombination med hans taktiska kunnande och ledaregenskaper kommer att pusha både talanger och nyckelspelare framåt. Vi lär få se en 4-2-3-1 formation med FCB-spelarna i det centrala ledet. Alla ingredienser finns där för att detta ska bli en succé.