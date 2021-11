Stort avtryck med små medel

Twitter: @Keven_Bader

Vi vaggas ständigt in i att den enda vägen till framgång i den moderna fotbollen är genom pengar. Det är därför alltid lika härligt och uppfriskande för en fotbollsromantiker att få se att det finns undantag.

SMÅ MEDEL

Christian Streich har varit aktiv inom Freiburg sedan mitten av 90-talet och lett A-laget som huvudtränare sedan 2011. Med små medel och en tydlig vision har Streich lyckats skapa en stabil och stark grund i Freiburg. Under sina snart elva säsonger som A-lagstränare har Freiburg endast gjort en enda utflykt ner i 2.Bundesliga.

Det finns inga bekräftade siffror på BL-spelarnas löner, men enligt tysk media är det tydligt att Freiburg tillhör det nedre skiktet av lönetabellen. Detta gör Streichs arbete med Freiburg ännu mer beundransvärt. Ser vi till personalkostnader och eget kapital (kalenderåret 2020) har vi säkrare siffror på var Freiburg ligger jämfört med konkurrenterna:

Under Streichs styre har transfersaldot visat gröna siffror åtta gånger av elva möjliga.

Nedan ser vi de dyraste nyförvärven (vänster i bild) och försäljningarna (höger i bild) under Streichs era.

Under sommarens transferfönster plockade Streich in sju nya spelare i A-laget. Av dessa var sex (!) stycken från det egna ledet. Endast Maximilian Eggestein köptes in från Werder Bremen.

HISTORISK LIGASTART

Pågående ligasäsong har nästan varit fläckfri för Freiburgs del. Efter tio spelade ligaomgångar ligger laget på en tredje plats vilket de aldrig har gjort tidigare i klubbens historia vid denna tidpunkt av säsongen. Laget har dessutom släppt in minst mål i Bundesliga, sju mål på 10 matcher:

Det har dock inte bara varit glädjetårar för Freiburgs del under hösten. I slutet på september spelade A-laget, efter 67 år, sin sista tävlingsmatch på Schwarzwald Stadion. Detta var emotionellt för Streich med tanke på den långa historiken.

⭐️Väldigt fina scener – Streich säger tillsammans med sitt manskap & fansen farväl av Schwarzwald Stadion,



🗓Arenan har varit Streichs hem för nästan 3️⃣0️⃣år – var aktiv spelare här på 80-talet & varit verksam tränare i laget sedan 1995.



[📽ESPN]pic.twitter.com/oIZirXNX5C — Keven Bader (@Keven_Bader) September 27, 2021

Det blev sammanlagt 361 tävlingsmatcher och 999 mål på den anrika arenan för Freiburg. Nu är Streichs nya hemmaplan Europa-Park Stadion.

Salli aus dem Europa-Park Stadion! 😍 pic.twitter.com/MrjzyTAFdC — SC Freiburg (@scfreiburg) October 16, 2021

Lite nördig info – Emil Forsberg blev med sitt mål den 16 oktober den första spelaren som gjorde ett tävlingsmål på arenan.

DEN ALLRA SVÅRASTE UPPGIFTEN VÄNTAR

I nuläget är Freiburg det enda laget som fortfarande inte har förlorat i säsongens upplaga av Bundesliga. Frågan är om de kan förlänga denna svit nu när de tar sig an Bayern München. Streich har ställts mot FCB 17 gånger tidigare och har endast lyckats knipa en seger:

1 seger

5 kryss

11 förluster

12:38 i målskillnad

Oavsett dagens resultat mot Rekordmeister förtjänar Streich och hans Freiburg en enorm eloge för det gedigna arbete som de har lagt ner. Freiburg är ett levande bevis på hur klubbar med små medel fortfarande kan existera i en toppliga.

På pappret är helgens stora drabbning den mellan RB Leipzig och Dortmund. En otroligt intressant match som har flera spännande infallsvinklar. En av dem är duellen mellan tränarna Jesse Marsch och Marco Rose som båda är skolade i Red Bull-koncernen.

Marco Rose

2013 till 2017: Tränare för Red Bull Salzburgs juniorer

2017 till 2019: Huvudtränare för Red Bull Salzburgs A-lag

Jesse Marsch

2015 till 2018: Huvudtränare för New York Red Bull

2018 till 2019: Assisterande tränare i RB Leipzig

2019 till 2021: Huvudtränare för Red Bull Salzburg

Som ni ser har deras väg korsats tidigare när Marsch tog över efter Rose i Salzburg, men nu ställs de för första gången mot varandra. Denna match kan bli säsongsavgörande för RB Leipzig. Förlorar man har man hela 12 poäng upp till Dortmund, samtidigt som en CL-plats blir mycket svårare att säkra.